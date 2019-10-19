إبراهيموفيتش يرغب في تكرار إنجاز مارادونا مع نابولي

١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٧ م

زلاتان إبراهيموفيتش

ينتهي عقد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مع فريقه لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بنهاية شهر ديسمبر المقبل، ويرغب النجم السويدي فى تكرار نفس إنجاز أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، رفقة فريق نابولي الإيطالي. وقال زلاتان في تصريحاته لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "أنا في الـ38 من عمري الآن، لكن لديَّ نفس حماس الصبي الصغير، والرغبة في تحقيق الفوز، لم أفكر في مستقبلي بعد، وسأقيم مستقبلي بهدوء بعد مناقشة الأمر مع عائلتي، سأستمر في اللعب فقط إذا وجدت شيئا خاصا يجعل النيران بداخلي حية، سواء هنا أو في أي مكان آخر".

وأضاف النجم السويدي: "إيطاليا هي موطني الثاني، سأستمع لكل شيء، لكنني أريد القتال من أجل الحد الأقصى، إذا عدتُ إلى إيطاليا، فأريد تحقيق الفوز بلقب الأسكوديتو". وعن فريق نابولي، صرح إبراهيموفيتش: "أحببت الفيلم الوثائقي المخصص لوقت مارادونا في نابولي، وأعتقد حقا أنه لا يوجد أحد مثله، رؤية حب الجماهير

وأضاف النجم السويدي: "إيطاليا هي موطني الثاني، سأستمع لكل شيء، لكنني أريد القتال من أجل الحد الأقصى، إذا عدتُ إلى إيطاليا، فأريد تحقيق الفوز بلقب الأسكوديتو".



وعن فريق نابولي، صرح إبراهيموفيتش: "أحببت الفيلم الوثائقي المخصص لوقت مارادونا في نابولي، وأعتقد حقا أنه لا يوجد أحد مثله، رؤية حب الجماهير في هذه المدينة تجعلني أريد تجربة اللعب مع نابولي".



وواصل: "سيكون من الرائع تكرار ما فعله دييجو مارادونا، ولا أقول إنني ذاهب إلى نابولي لكن قراري النهائي سيعتمد على جوانب مختلفة، لكن هذا أمر يخلق الحماس".



وحول إنتر وميلان، صرح: "لا أعرف كونتي لكنني أسمع أشياء جيدة عنه، النيراتزوري ينمو، لكن في الجانب الآخر، ميلان يواجه كارثة، هناك الكثير من الكلمات والقليل من الحقائق".