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سيارات لا يزال الجمهور يطلبها من أستون مارتن

استطاعت مجموعة كبيرة من السيارات التي طرحتها شركة أستون مارتن البريطانية أن تقدم نموذجًا جاذبًا للجماهير في العديد من الأسواق العالمية المختلفة.
تحرير:محمود نبيل ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
أستون مارتن لاجوندا
أستون مارتن لاجوندا
نجحت العديد من سيارات شركة أستون مارتن البريطانية في تقديم العشرات من السيارات والموديلات التي جذبت الجمهور، وهو الأمر الذي أدى في النهاية إلى جعلهم من بين أفضل الشركات في الأسواق العالمية المختلفة. وبمرور الوقت، استطاعت مجموعة من هذه السيارات أن تحجز لنفسها مكانًا لا يتأثر في قلوب الجماهير، والتي ترى أن استمرار صدورها بالأسواق أمر مهم وحيوي، وخاصة أنها تقدم مستويات رائعة، سواء فيما يتعلق بالإمكانات والقدرات الفنية أو الشكل الخارجي الجاذب للجمهور.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة من أفضل موديلات الشركة البريطانية التي لا تزال تحظى بحب وتقدير الجمهور في العالم. أستون مارتن DB7 بسرعة قصوى تبلغ 200 كيلومتر في الساعة، ومستويات للتسارع تستطيع أن تصل بها من 0 إلى 100 كيلومتر في
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