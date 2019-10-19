سيارات لا يزال الجمهور يطلبها من أستون مارتن

استطاعت مجموعة كبيرة من السيارات التي طرحتها شركة أستون مارتن البريطانية أن تقدم نموذجًا جاذبًا للجماهير في العديد من الأسواق العالمية المختلفة.
نجحت العديد من سيارات شركة أستون مارتن البريطانية في تقديم العشرات من السيارات والموديلات التي جذبت الجمهور، وهو الأمر الذي أدى في النهاية إلى جعلهم من بين أفضل الشركات في الأسواق العالمية المختلفة.
وبمرور الوقت، استطاعت مجموعة من هذه السيارات أن تحجز لنفسها مكانًا لا يتأثر في قلوب الجماهير، والتي ترى أن استمرار صدورها بالأسواق أمر مهم وحيوي، وخاصة أنها تقدم مستويات رائعة، سواء فيما يتعلق بالإمكانات والقدرات الفنية أو الشكل الخارجي الجاذب للجمهور.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة من أفضل موديلات الشركة البريطانية التي لا تزال تحظى بحب وتقدير الجمهور في العالم.
أستون مارتن DB7
بسرعة قصوى تبلغ 200 كيلومتر في الساعة، ومستويات للتسارع تستطيع أن تصل بها من 0 إلى 100 كيلومتر في
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، مجموعة من أفضل موديلات الشركة البريطانية التي لا تزال تحظى بحب وتقدير الجمهور في العالم.
أستون مارتن DB7
بسرعة قصوى تبلغ 200 كيلومتر في الساعة، ومستويات للتسارع تستطيع أن تصل بها من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال أقل من خمس ثوانٍ، كانت DB7 هي سيارة السباق التي وفرتها أستون مارتن، على الأقل مقارنة بطرازات العلامة التجارية الأخرى، خاصة أن تلك الإمكانات لم تكن موازية للقدرات الكبيرة التي تمتلكها الموديلات الأخرى من الشركات العالمية الأخرى المتخصصة في إنتاج سيارات رياضية بكفاءة عالية.
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أستون مارتن DBS
لا شك أنها واحدة من الموديلات الرائعة على مستوى الإمكانات والقدرات الفنية، والتي تستمد أهميتها بشكل رئيس من استعانة الشركة البريطانية باسمين من أفضل موديلاتها السابقة، وهما سوبرليجيرا وDBS، وهي سيارات استطاعت أن تحقق شعبية واسعة على مستوى الجمهور، وتم تزويد النسخة الأحدث من السيارة الشهيرة بمحرك ذي سعة 5200 سي سي قادر على توليد قوة مقدارها 715 حصانا، وهو متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، كما أنها قادرة على التسارع بالشكل الذي ننتقل بها من وضعية الثبات إلى السير بسرعة 100 كيلومتر/ ساعة في زمن 3.4 ثانية فقط.
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أستون مارتن لاجوندا
على مدى السنوات الماضية، لم تستطع أستون مارتن الابتعاد عن لاجوندا، حيث تم اختيار أستون مارتن لاجوندا كواحدة من أفضل المفاهيم الاختبارية للسيارات التي ظهرت في المعرض الدولي، وذلك على الرغم من أن تصميمها الخارجي لم يلق قبول الكثير، وخاصة أن الشكل لم يفِ بالمتطلبات الرئيسة للسيارة، والتي تنتمي في الأساس للموديلات الرياضية متعددة الأغراض "إس يو في– SUV" الشهيرة، إلا أن -بشكل عام- لا تزال السيارة لها تواجد على الساحة في الوقت الحالي.
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أستون مارتن AMV8
هذه سيارة أخرى من حقبة الثمانينيات، تم إنتاجها لأول مرة في عام 1972 وتوقفت عن الإنتاج في عام 1989، وتعد أستون مارتن AMV8 هي طفرة في سلسلة DBS V8، مع الحفاظ على نظام حقن الوقود، مع تطوير بعض الإمكانات الفنية على مستوى المحرك ووسائل الاحتراق الداخلي، والذي يحدد بدوره مستوى وكفاءة السيارة من الناحية الفنية والأداء الخاص بها.
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أستون مارتن فيراج
في عام 1988، أنتجت أستون مارتن سيارة أخرى قابلة للتحويل، وأصبحت فيراج أول طراز جديد تمامًا من قبل أستون مارتن منذ 20 عامًا في ذلك الوقت، وهو ما أكسبه أهمية استثنائية في الأسواق العالمية خلال ذلك الوقت.
وكان لدى هذه السيارة محرك V8 جديد قادر على إنتاج 330 حصانا، مما منحها أيضًا قدرة على اجتذاب الجماهير في العديد من الأسواق العالمية المختلفة.