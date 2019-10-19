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عمرو دياب يطرح «متغير» من ألبوم «أنا غير» (فيديو)

تحرير:محمد عبد المنعم ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٠ م
عمرو دياب
عمرو دياب
طرح المطرب عمرو دياب أغنيته الجديدة التى تحمل اسم "متغير" من ألبومه الجديد "أنا غير" المقرر طرح أغانيه قريبا، وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "يوتيوب". الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموزع الموسيقي رامي سمير، وتقول كلماتها: " جارر ناعم أوى متغير.. عامل راسي وعامل ذوق.. كان الكل في نظره صغير.. دايما يتكلم من فوق.. اتغير جدا واتبدل.. أمال كان مين اللي مندل.. بعد ما خربت مالطا حبيبي.. ابتدى يتعلم ويفوق.. الحنية دى كانت فين.. سلام سلام يا عم البايع.. ياما غر الهوى بني آدمين".
أحيا الفنان عمرو دياب حفل زفاف شقيقة الفنانة المصرية ملك قورة وابنة الفنانة عبير منير، مساء أمس الجمعة، داخل أحد فنادق القاهرة، وحضر الحفل عدد من الفنانين، أبرزهم دينا الشربيني ووفاء عامر وليلى علوي وعمرو عبد الجليل وعلي ربيع وألفت عمر وإيناس عز الدين ومنة فضالي وغيرهم. وقدم "دياب" خلال الحفل عددا من
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