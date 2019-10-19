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نجلاء بدر: مفاجآت تنتظر الجمهور في أحداث «شبر ميه»

تحرير:أ.ش.أ ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٥ م
نجلاء بدر
نجلاء بدر
أعربت الفنانة نجلاء بدر، عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها على مسلسلها "شبر ميه" الذي يعرض حاليا، لافتة إلى أن الحلقات المقبلة فيها الكثير من المفاجآت. وقالت بدر، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن الجمهور استقبل المسلسل بشكل جيد، وتفاعل مع أحداث الحلقات الأولى، مشيرة إلى أن المسلسل فرصة للظهور بشكل مختلف، خاصة وأن الدور به تفاصيل كثيرة. وأضافت أن المسلسل مختلف في المضمون، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي "لايت" وبه العديد من الحكايات المشوقة، موضحة أنها تظهر في المسلسل بدور متزوجة ولديها أبناء وتحدث خلافات مع زوجها فيتم الانفصال، لافتة إلى عدم قلقها لتجسيدها دور الأم، خاصة وأنها أم لأطفال صغار في السن.
وأشارت إلى أن أحداث المسلسل تعتمد على أكثر من بطل مع وجود شخصيات رئيسية أكثر ما المتعارف عليه عادة في الأعمال الدرامية.وتجسد نجلاء بدر شخصية ناظرة مدرسة خلال أحداث المسلسل وطليقة الفنان مراد مكرم ولديها ابنتان وتعاني معهما، خاصة وأنهما في مرحلة المراهقة، كما تعانى بعد الطلاق في علاقتها مع طليقها.. ويكثف
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