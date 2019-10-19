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الانتهاء من إنشاء أول قرية نموذجية متكاملة في سيناء

تحرير:أ.ش.أ ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٢ م
الإسكان - أرشيفية
الإسكان - أرشيفية
قال رئيس منطقة تعمير شمال سيناء المهندس ناجي إبراهيم محمد "إنه تم الانتهاء من إنشاء قرية الجوفة النموذجية متكاملة الخدمات والمرافق؛ لتوفير سبل الحياة الكريمة لأهالي القرية، وذلك في إطار تحسين الخدمات في منطقة وسط سيناء". وأوضح إبراهيم في تصريح اليوم السبت، أن القرية تضم 100 منزل بدوي، كما تم الانتهاء من توصيل الكهرباء لها وإنارة الموقع العام للقرية، إلى جانب إنشاء بئر مياه ومحطة تحلية بقدرة 250 مترا مكعبا في اليوم، وشبكتين للطرق والصرف الصحي، ومدرسة مكونة من 11 فصلا، ومركز شباب متكامل، ووحدة صحية، ومسجد، ومضيفة للقرية.
وأشار إلى أنه تم تسليم المنازل إلى الأهالي، وتسليم المرافق والخدمات إلى الجهات المختصة؛ لتأثيثها وتجهيزها لتتولى تقديم الخدمات للأهالي عن طريق الجهات المعنية.يذكر أن منطقة تعمير شمال سيناء تتولى إقامة عدة مشروعات لتنمية المناطق البدوية، وتحقيق التنمية المتكاملة في محافظة شمال سيناء، حيث تم إنشاء 11
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نائبة تقترح تعديل قانون الضريبة على الدخل

قدمت شيرين فراج عضو مجلس النواب، اقتراح بتعديل مشروع قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، استنادا إلى حكم المادة (122) من الدستور، والمادة 181 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موضحة أن التعديل يشمل المادة الأولى، والمادة 87 مكرر من القانون، والمادة 110، وجاء التعديل كالآتي: "بعد الإطلاع على أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل, والقانون رقم 11 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته والمعدل بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012".
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الأرصاد: غدا ارتفاع درجات الحرارة بمعظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة، غدا الأحد، ليسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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نائب يقترح سحب الأراضي غير المستغلة في البحر الأحمر

تقدم أحمد أبو خليل عضو مجلس النواب عن البحر الأحمر، بمقترح برلماني إلى رئيس الوزراء، ووزيري الاستثمار والصناعة، بسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين في البدء في مشروعاتهم في نطاق محافظة البحر الأحمر، قائلا إن قرار مجلس الوزراء رقم 409 بتاريخ 2012 بسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين، لم ينفذ في نطاق محافظة البحر الأحمر، إذ أن هناك العشرات من قطع الأراضي التي حصل عليها رجال أعمال خلال الـ 30 عاما الأخيرة من فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، أو من خلال وضع اليد، لكنهم لم يبدأوا بعد في تنفيذ أي مشروعات استثمارية.
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الكشف عن «خبيئة العساسيف» لكهنة وكاهنات معبودات الأقصر

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن خبيئة العساسيف التي تضم 30 تابوتا خشبيا خاصة بكهنة وكاهنات معبودات الأقصر للآلهة "آمون وخنسو" من بينها 3 توابيت لأطفال، تعود جميعها للأسرة الـ22، مضيفا أن المجموعة المكتشفة من التوابيت تتميز في توفير الدليل على المراحل المختلفة لطريقة صنع التوابيت في تلك الفترة، حيث منها ما هو مكتمل الزخارف والألوان، ومنها ما هو في المراحل الأولى للتصنيع، ومنها ما انتهى تصنيعه ولكن لم يتم وضع المناظر عليه، ومنها ما تم نحته وتزيين أجزاء منه وتركت الأجزاء الآخرى فارغة بدون زخارف.
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تخصيص أراضي للاستصلاح.. السيسي يصدر قرارين جمهوريين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 504 لسنة 2019 بالموافقة على تخصيص مساحة 19320.48 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية أبو طرطور - محافظة الوادي الجديد، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع . كما أصدر السيسي، القرار رقم 505 لسنة 2019 بالموافقة علي إعادة تخصيص مساحة 25.4 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة العريش، محافظة شمال سيناء، لاستخدامها في إقامة محطة تحلية مياه البحر، وذلك نقلا من الأراضى المخصصة للأنشطة السياحية.
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أمطار رعدية شديدة تضرب محافظة شمال سيناء

تعرضت محافظة شمال سيناء، صباح اليوم الثلاثاء، لأمطار غزيرة وأصوات رعدية شديدة. وتواصل غرفة العمليات الرئيسية في المحافظة اتصالاتها الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات، علاوة على الأرصاد الجوية، لمتابعة التطورات أولا بأول. وكانت هيئة الأرصاد قد صرحت، أمس الإثنين، بأنه سيسود البلاد، اليوم، طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية والوجه البحري والقاهرة، حار جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.
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تشييع جنازة شهيد «كمين تفاحة» في مسقط رأسه بالدقهلية

شيع الآلاف من قرية كفر الشيخ هلال التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، جنازة الشهيد المجند أحمد محمد أيوب أبو الخير الزيني، 21 عامًا، والذي استشهد في العمل الإرهابي الذي استهدف كمين تفاحة ببئر العبد بشمال سيناء، أمس الجمعة، إذ ردد المشاركون في الجنازة هتافات منها: «لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله، تحيا مصر». وأشارت والدة الشهيد إلى أنها تكلمت معه أمس قبل الهجوم بساعات للاطمئنان عليه، وأكد لها أنه سينهي خدمته العسكرية بعد 3 أشهر فقط.
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جامعة القاهرة: إعفاء أبناء الشهداء وطلاب شمال سيناء من المصروفات

قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إعفاء طلاب الجامعة من أبناء الشهداء وأبناء محافظة شمال سيناء من المصروفات الدراسية ومصروفات المدن الجامعية في المرحلة الجامعية الأولى، نظامي وانتساب، للعام الدراسي الحالي 2019 - 2020. وقال رئيس جامعة القاهرة، في تصريح اليوم الخميس، إن الجامعة مستمرة في تحمل المصروفات ودعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي.
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