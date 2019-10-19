رياضة

مرتضى يهدد «كاف»: لن ألعب السوبر الإفريقي في قطر

١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن رفضه خوض مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام نظيره الترجي التونسي في قطر، قائلا، في تصريحات لقناة «الحدث اليوم» في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إنه مستعد للدخول في صراع مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، موضحًا: «لا أمانع مواجهة الترجي في تونس، لكني لن ألعب في قطر لأفوز بصفيحة». وتابع مرتضى: «لن ألعب في قطر، وأهلا بالمشكلات مع الاتحاد الإفريقي إذا كانت لديه رغبة في صناعة المشكلات مع الزمالك».
وواصل مرتضى منصور: «قلت من قبل لن ألعب في قطر، ولم يشارك فريق الزمالك لكرة اليد في كأس العالم للأندية لأنها أقيمت في قطر. إذا أراد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم افتعال مشكلة فأهلا بالمشكلات. لن ألعب المباراة حتى لو هبط الفريق إلى دوري الدرجة الثالثة»، متوعدًا: «ستكون ردة فعلي لا يتوقعها
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هازارد يغيب عن صدام مايوركا بالليجا اليوم

غاب النجم البلجيكي إيدين هازارد عن قائمة ريال مدريد التي أعلنها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، التي تستعد لمواجهة ريال مايوركا اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني في تمام الساعة الواحدة ظهرًا على الملعب البلدي إبوروا، وذلك بعدما رُزق بطفله الرابع صباح اليوم، وحصل على إذن من زيدان، وتم ضم ماريانو دياز بدلا منه لأول مرة هذا الموسم، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، وشهدت القائمة العديد من الغيابات؛ مثل كارفاخال لسبب فني، وناتشو وأسينسيو ومودريتش وكروس وبيل وفاسكيز للإصابة.
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إبراهيموفيتش يرغب في تكرار إنجاز مارادونا مع نابولي

ينتهي عقد النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مع فريقه لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي بنهاية شهر ديسمبر المقبل، ويرغب النجم السويدي فى تكرار نفس إنجاز أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا، رفقة فريق نابولي الإيطالي. وقال زلاتان في تصريحاته لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "أنا في الـ38 من عمري الآن، لكن لديَّ نفس حماس الصبي الصغير، والرغبة في تحقيق الفوز، لم أفكر في مستقبلي بعد، وسأقيم مستقبلي بهدوء بعد مناقشة الأمر مع عائلتي، سأستمر في اللعب فقط إذا وجدت شيئا خاصا يجعل النيران بداخلي حية، سواء هنا أو في أي مكان آخر".
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اتحاد الكرة يؤجل الرد على بيان الأهلي بشأن القمة

اتفق مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم على تأجيل الاجتماع، الذي كان مقررًا عقده اليوم للرد على بيان الأهلي، وعلمت «التحرير» من مصادر داخل الاتحاد صباح اليوم السبت، أن أعضاء اللجنة الخماسية بالجبلاية قرروا تأجيل الاجتماع لحين عودة عمرو الجنايني، رئيس اللجنة، من أمريكا يوم الثلاثاء المقبل، ويكتفي أعضاء اللجنة بجلسة ودية اليوم في مقر الجبلاية لمناقشة الموقف، وكان مصدر بالاتحاد كشف عن أن اللجنة الخماسية استقرت على إصدار بيان، ردا على بيان الأهلي، بشأن أزمة تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.
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عدلي-القيعي

القيعي: جينيراسيون يستحق الشكر في أزمته مع الزمالك

قال عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، إن نادي جينيراسيون فوت السنغالي، يستحق الشكر في التصرف الذي فعله خلال الأيام الماضية على خلفية موعد وملعب مباراته مع نادي الزمالك، في إياب الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا. وأضاف القيعي، خلال حلقة الإثنين من برنامج «ملك وكتابة» الذي يقدمه على قناة الأهلي، أن إشادة مسؤولي جينيراسيون فوت، بحالة الانضباط والاستقرار الأمني في الشارع المصري، أمر يستحق الإشادة والتقدير، وكان أفضل دعاية إيجابية لصالح البلاد.
الزمالك-وجينراسيون ‎ (2)

الجبلاية ترد على «كاف» في أزمة الزمالك وجينيراسيون

كشف مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن رد الجبلاية على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، في أزمة مباراة نادي الزمالك ونظيره جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، وقال مصدر داخل اتحاد الكرة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الجبلاية ذكرت في ردها على كاف، أن سبب إقامة مباريات في الدوري المصري بالقاهرة، أول من أمس السبت ورفض إقامة لقاء الزمالك وبطل السنغال هو أن مواجهات الدوري المصري التي أقيمت كانت لأندية غير جماهيرية، عكس لقاءات الزمالك والأهلي في إفريقيا، التي يشترط فيها "كاف" حضور الجماهير.
خالد-الغندور (1)

خالد الغندور: ما يفعله الكاف فوق الخيال

أبدى خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق، تعجبه من قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن مباراة فريقه مع جينيراسيون فوت السنغال، قائلا: «اللي بيحصل من الاتحاد الافريقي شئ فوق الخيال، يوافقوا ينقلوا الماتش وبعدين خطاب مفاجئ بعدما الماتش خلص». وأضاف، خلال حلقة الأحد من برنامج "الزمالك اليوم"أن فاطمة سامورا، الأمين العام للفيفا، هي التي تقوم بإدارة الاتحاد الإفريقي حاليا، وهي في الأصل سنغالية، وعندما تواصل نادي جينيراسيون فوت مع اتحاد الكرة في بلاده أخبره بأنه سيرد عليه بعد ربع ساعة، وهو ما يثير الشكوك، هو إيه اللي بيحصل بالظبط؟».
عبد المنعم شطة (2)

شطة: مسؤولون بالكاف وراء أزمة الزمالك وجينيراسيون

أكد عبدالمنعم شطة، المدير الفني السابق للاتحاد الإفريقي، أن هناك بعض المسؤولين داخل الكاف يلعبون دورًا بارزًا في الأزمة القائمة بين نادي الزمالك ونظيره جينيراسيون فوت السنغالي، موضحًا أن نادي الزمالك لم يخطئ حتى الآن وأن بعثة الفريق السنغالي كان هدفها واضحًا من البداية بعدما رفضوا السفر إلى برج العرب وطالبوا بإقامة اللقاء في بتروسبورت، في الوقت الذي نقل الكاف بشكل رسمي اللقاء من القاهرة إلى الإسكندرية نظرًا لإقامة اللقاء بحضور جماهيري. وكشف شطة أن استناد بعثة جينيراسيون فوت السنغالي على إقامة بعض المباريات المحلية في الدوري غير منطقي بالمرة.
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