مرتضى يهدد «كاف»: لن ألعب السوبر الإفريقي في قطر

١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م

مرتضى منصور

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن رفضه خوض مباراة كأس السوبر الإفريقي أمام نظيره الترجي التونسي في قطر، قائلا، في تصريحات لقناة «الحدث اليوم» في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إنه مستعد للدخول في صراع مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، موضحًا: «لا أمانع مواجهة الترجي في تونس، لكني لن ألعب في قطر لأفوز بصفيحة». وتابع مرتضى: «لن ألعب في قطر، وأهلا بالمشكلات مع الاتحاد الإفريقي إذا كانت لديه رغبة في صناعة المشكلات مع الزمالك».

وواصل مرتضى منصور: «قلت من قبل لن ألعب في قطر، ولم يشارك فريق الزمالك لكرة اليد في كأس العالم للأندية لأنها أقيمت في قطر. إذا أراد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم افتعال مشكلة فأهلا بالمشكلات. لن ألعب المباراة حتى لو هبط الفريق إلى دوري الدرجة الثالثة»، متوعدًا: «ستكون ردة فعلي لا يتوقعها

وواصل مرتضى منصور: «قلت من قبل لن ألعب في قطر، ولم يشارك فريق الزمالك لكرة اليد في كأس العالم للأندية لأنها أقيمت في قطر. إذا أراد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم افتعال مشكلة فأهلا بالمشكلات. لن ألعب المباراة حتى لو هبط الفريق إلى دوري الدرجة الثالثة»، متوعدًا: «ستكون ردة فعلي لا يتوقعها الاتحاد الإفريقي».



وفاز الزمالك بالكونفيدرالية الإفريقية عن موسم (2018- 2019)، ومن المنتظر أن يخوض كأس السوبر أمام الترجي بطل دوري أبطال إفريقيا، وكان قد أعلن الاتحاد الإفريقي إقامة السوبر في قطر، وفقا لعقد مبرم مع الأخيرة لاستضافة البطولة لمدة 3 مواسم.



وأقيم السوبر الإفريقي في مارس الماضي بين بطل دوري أبطال إفريقيا 2018، ونظيره بطل الكونفيدرالية، في قطر، وتفوق الرجاء المغربي على الترجي بنتيجة (2-1).

