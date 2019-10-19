1.5 مليار جنيه خسائر البورصة بالأسبوع الماضي

تحرير:أمل نبيل ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م

البورصة

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي على تباين في الأداء، وخسر رأس لمال السوقي للأسهم المقيدة 1.5 مليار جنيه ليغلق عند 717.9 مليار جنيه مقابل 719.4 مليار جنيه بنسبة تراجع 0.2%. وأغلق مؤشر"إيجي اكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة متراجعا بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 14205.86 نقطة، بينما ارتفع مؤشر"إيجي اكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 534.71 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي اكس100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 1414.96 نقطة.

إجمالي التداولات: بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 7.1 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.21 مليون ورقة منفذة على 101 ألف عملية،و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.8 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1.39مليون ورقة منفذة على 92 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي. هذا و قد استحوذت