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1.5 مليار جنيه خسائر البورصة بالأسبوع الماضي

تحرير:أمل نبيل ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م
البورصة
البورصة
أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي على تباين في الأداء، وخسر رأس لمال السوقي للأسهم المقيدة 1.5 مليار جنيه ليغلق عند 717.9 مليار جنيه مقابل 719.4 مليار جنيه بنسبة تراجع 0.2%. وأغلق مؤشر"إيجي اكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة متراجعا بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 14205.86 نقطة، بينما ارتفع مؤشر"إيجي اكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.01% ليصل إلى مستوى 534.71 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي اكس100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 1414.96 نقطة.
إجمالي التداولات: بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 7.1 مليار جنيه  فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.21 مليون ورقة منفذة على 101 ألف عملية،و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.8 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1.39مليون ورقة منفذة على 92 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي. هذا و قد استحوذت
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وزير-الماليه

خفض الديون والتضخم.. أبرز أولويات الإصلاح في مصر

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن أولويات الإصلاح في مصر ترتكز على دعم مسار النمو الغني بخلق المزيد من الوظائف، وخفض التضخم إلى أرقام أحادية، وتنفيذ إستراتيجية الديون متوسطة الأجل، وإستراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل، وتعميق الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك حزمة تحفيزية جديدة لدعم الصادرات بما يسهم فى توفير قاعدة قوية لتصدير المنتجات المحلية ذات الجودة العالية، إضافة إلى تبنّي نظام للأراضى الصناعية يتسم بالديناميكية لتعزيز الشفافية والمنافسة، وإدخال نظام ضريبي مبسط وجاذب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
هشام-توفيق (2)

تدشين خط ملاحي منتظم أسبوعيا من السخنة إلى مومباسا

أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، العمل على تطوير قواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة بشركات قطاع الأعمال العام التابعة للوزارة، بما يعزز إجراءات الإفصاح والشفافية وتحقيق التوازن بين مصالح الشركة والعاملين والمساهمين فيها. جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح مؤتمر حول "مؤشر الحوكمة في إفريقيا".. مبادرة مؤسسة "مو إبراهيم"، والذي نظمه المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وذلك بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق ورئيس مجموعة بيت الخبرة، والسفير محمدو لبرنج سفير الكاميرون .
اجتماع سعر نصر مع البنك الاسلامي

وزيرة الاستثمار تلتقي مجموعة البنك الإسلامى للتنمية

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع الدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى فى واشنطن. واتفق الجانبان على زيادة التعاون بين مصر والبنك، مع استعداده لافتتاح مكتب إقليمي للبنك فى القاهرة الشهر المقبل، والذى من المنتظر أن يخدم دول الجوار العربى وهى الأردن والسودان ولبنان والعراق وسوريا. وبحث الجانبان التعاون فى إطار الصندوق الجديد للعلم والابتكار والتكنولوجيا، الذى أطلقه البنك الإسلامى للتنمية بقيمة 500 مليون دولار، من أجل دعم مشروعات الشباب فى مصر.
صورة-لرئيس-البورصة-اثناء-المؤتمر

محمد فريد: الانتهاء من دراسة جدوى إنشاء بورصة السلع

انتهت البورصة المصرية من دراسة الجدوى الخاصة بالبورصة السلعية، والتي تسعى إدارة البورصة إلى البدء في إجراءات تأسيسها بالتنسيق مع كل الأطراف ذات الصلة. جاء ذلك على هامش افتتاح جلسة تداول، اليوم الأحد، بمقر البورصة المصرية، بحضور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وإبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والسيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية. وعلى مدار عام كامل، عقدت البورصة المصرية سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي وزارة التموين والتجارة الداخلية.
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صورة-لرئيس-البورصة-اثناء-المؤتمر

محمد فريد: الانتهاء من دراسة جدوى إنشاء بورصة السلع

انتهت البورصة المصرية من دراسة الجدوى الخاصة بالبورصة السلعية، والتي تسعى إدارة البورصة إلى البدء في إجراءات تأسيسها بالتنسيق مع كل الأطراف ذات الصلة. جاء ذلك على هامش افتتاح جلسة تداول، اليوم الأحد، بمقر البورصة المصرية، بحضور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، والدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وإبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والسيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري، ومسؤولي عدد من الجهات المعنية. وعلى مدار عام كامل، عقدت البورصة المصرية سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولي وزارة التموين والتجارة الداخلية.
بورصة (2)

مبيعات الأجانب تكبد البورصة 7.6 مليار جنيه خسائر

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف تعاملات الأسبوع، على تراجع جماعي، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 7.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 707.49 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية للأجانب. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 14060.82 نقطة، في حين انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 524.29 نقطة وتراجع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 1390.54 نقطة.
بورصة

تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأحد

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، على تباين في الأداء، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.07 مليار جنيه وسط ضغوط بيعية مصرية وعربية. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 14220.47 نقطة، في حين ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 532.83 نقطة وصعد مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1412.05 نقطة.
بورصة (2)

البورصة تربح 4.3 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

استقرت مؤشرات البورصة في المنطقة الخضراء في ختام تعاملات جلسة يوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 4.3 مليار جنيه. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30” لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 14302.72 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70” بمقدار 0.95% ليغلق عند مستوى 529.36 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100” الأوسع نطاقا بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 1408.54 نقطة. وارتفع إجمالي التداولات على الأسهم إلى 719.39 مليون جنيه، بعد التداول على 187.36 ألف سهم عبر تنفيذ 19.9 ألف عملية منفذة.
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