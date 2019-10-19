رياضة

روني يحتفل بمرور 17 عاما على هدفه الأول بالبريميرليج

١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م
واين روني
واين روني
يحتفل النجم الإنجليزي واين روني، اليوم السبت، بذكرى مرور 17 عامًا على تسجيل أول هدف له في مسيرته الاحترافية بالدوري الإنجليزي، وسجل روني يوم 19 أكتوبر من عام 2002 أول هدف له في البريميرليج في شباك أرسنال على ملعب جوديسون بارك، رفقة فريقه السابق إيفراون، وكان روني حينها أصغر لاعب يسجل في تاريخ المسابقة بعمر 16 عامًا، وخاض روني 491 مباراة في البريميرليج، بقميصي إيفرتون ومانشستر يونايتد، حيث سجل 208 أهداف وصنع 111، قبل أن يرحل في عام 2018 إلى ناديه الحالي دي سي يونايتد الأمريكي.
وتوج واين روني، رفقة مانشستر يونايتد، بلقب الدوري الإنجليزي 5 مرات، مواسم 2006- 2007 و2007- 2008 و2008- 2009 و2010- 2011 و2012- 2013. وتوج روني بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة اللاعبين المحترفين في موسم 2009- 2010، وتوج بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الإنجليزي مرتين موسمي 2004- 2005
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الزمالك والمقاولون‎ (13)

مصطفى محمد يقود الزمالك أمام المقاولون العرب

أعلن المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب، في الثامنة مساء اليوم السبت، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، بقيادة محمود البنا ويعاونه سمير جمال ومحمد عزازي، ومعهم طارق سامي حكمًا رابعًا، ولم يسبق للبنا إدارة أي مواجهة بين الفارس الأبيض وذئاب الجبل، وكانت آخر مبارياته مع الزمالك في 29 يناير من العام الجاري، أمام مصر للمقاصة، التي انتهت بفوز الفريق الأبيض، بأربعة أهداف لهدف.
توتنهام-ونيوكاسل-يونايتد (4)

توتنهام يواصل نزيف النقاط في البريميرليج

تعادل فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي مع نظيره واتفورد إيجابيًا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". بادر فريق واتفورد بالتسجيل عن طريق لاعبه عبدالله دوكوري في الدقيقة 6 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة لينتهي الشوط بتقدم فريق واتفورد على فريق السبايرز. في الشوط الثاني من المباراة تمكن ديلي ألي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 86 من زمن أحداث المباراة لينقذ فريقه من السقوط والخروج من المباراة بنقطة.
ليستر سيتي

تريزيجيه يشارك في فوز أستون فيلا وليستر يهزم بيرنلي

حقق فريق ليستر سيتي، فوزًا ثمينًا على نظيره بيرنلي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "ووكرز"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، تقدم كريس وود للضيوف، وأدرك جيمي فاردي هدف التعادل للثعالب، وأضاف يوري تيليمانس هدف الفوز، ليرفع ليستر رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن تشيلسي الذي يحتل المركز الثالث مؤقتًا، في المقابل تجمد رصيده فريق بيرنلي، عند 12 نقطة في المركز الثامن متساويًا مع توتنهام.
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بوجبا

مخاوف من عدم لحاق بوجبا بموقعة ليفربول

أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى اقتراب متوسط ميدان مانشستر يونايتد، الفرنسي بول بوجبا، عن الغياب عن موقعة ليفربول في الدوري الإنجليزي الأسبوع المقبل، ويأتي ذلك بعدما سافر بوجبا إلى إمارة دبي الإماراتية من أجل استكمال برنامجه التأهيلي في الطقس الحار، ومع ذلك يبدو أن لن يتمكن من اللحاق بتلك الموقعة التي قد تكون حاسمة في مستقبل مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير، بعد البداية الضعيفة للشياطين الحمر، الذين يبتعدون بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط.
مروان-فيلايني

فيلايني: اليونايتد تعجل بالإطاحة بمورينيو

أشار متسوط الميدان البلجيكي مروان فيلايني، إلى تعجل إدارة مانشستر يونايتد في اقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، ويأتي ذلك بعدما رحل مورينيو عن صفوف اليونايتد في شهر ديسمبر الماضي بسبب ضعف النتائج، ليحل بدلًا منه النرويجي أولي جونار سولسكاير، وقال فيلايني في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية" : "تمكن مانشستر يونايتد في التعاقد مع المدرب الأفضل في العالم، والذي أتى من أجل بناء الفريق من جديد، ولكن في النهاية تعجلت الإدارة باقالته، لم يعرفوا أن بناء الفريق ليس بالأمر السهل والذي يحتاج لأكثر من عامين".
مورينيو

رئيس ليون: مورينيو اختار فريقه الجديد

أكد جان ميشيل أولاس رئيس مجلس إدارة نادي ليون الفرنسي، أن ناديه حاول التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، من أجل قيادة الفريق الأول لكرة القدم، ولكن جوزيه رفض لأنه اختار بالفعل فريقه الجديد، جاء ذلك في تصريحات لصحيفة الديلي ميل البريطانية، مساء اليوم الخميس، قائلًا: "تشاورت مع جوزيه مورينيو عبر رسائل نصية، ولكنه في النهاية رفض فكرة تدريب فريقنا، هو شخص لطيف للغاية ويعرف ماذا يفعل.. مورينيو رفض تدريبنا لأنه اختار الفريق الذي سيدربه خلال الفترة المقبلة".
منتخب-إنجلترا‎

الاتحاد الإنجليزي يكشف عن غياب ديلف بسبب الإصابة

أعلن الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم، اليوم الإثنين أن إصابة فابيان ديلف لاعب وسط إيفرتون ستضعه خارج التشكيلة الحالية للمنتخب الإنجليزي، وذلك خلال المباراتين القادمتين لمنتخب الأسود الثلاثة فى تصفيات بطولة أوروبا (اليورو) 2020. وأصيب ديلف فى عضلات الفخذ الخلفية خلال مباراة إيفرتون وبيرنلى والتى أقيمت أول أمس السبت ضمن لقاءات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريمرليج)، والتى انتهت بخسارة التوفيز بهدف مقابل لاشىء، ويتذيل التوفيز جدول البريمرليج فى المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط.
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