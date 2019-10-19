روني يحتفل بمرور 17 عاما على هدفه الأول بالبريميرليج

١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م

واين روني

يحتفل النجم الإنجليزي واين روني، اليوم السبت، بذكرى مرور 17 عامًا على تسجيل أول هدف له في مسيرته الاحترافية بالدوري الإنجليزي، وسجل روني يوم 19 أكتوبر من عام 2002 أول هدف له في البريميرليج في شباك أرسنال على ملعب جوديسون بارك، رفقة فريقه السابق إيفراون، وكان روني حينها أصغر لاعب يسجل في تاريخ المسابقة بعمر 16 عامًا، وخاض روني 491 مباراة في البريميرليج، بقميصي إيفرتون ومانشستر يونايتد، حيث سجل 208 أهداف وصنع 111، قبل أن يرحل في عام 2018 إلى ناديه الحالي دي سي يونايتد الأمريكي.

وتوج واين روني، رفقة مانشستر يونايتد، بلقب الدوري الإنجليزي 5 مرات، مواسم 2006- 2007 و2007- 2008 و2008- 2009 و2010- 2011 و2012- 2013. وتوج روني بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة اللاعبين المحترفين في موسم 2009- 2010، وتوج بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الإنجليزي مرتين موسمي 2004- 2005

وتوج واين روني، رفقة مانشستر يونايتد، بلقب الدوري الإنجليزي 5 مرات، مواسم 2006- 2007 و2007- 2008 و2008- 2009 و2010- 2011 و2012- 2013.



وتوج روني بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبل رابطة اللاعبين المحترفين في موسم 2009- 2010، وتوج بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري الإنجليزي مرتين موسمي 2004- 2005 و2005- 2006.



ودخل روني في تشكيل الأفضل في الموسم بالدوري الإنجليزي 3 مرات، مواسم 2005- 2006 و2009- 2010 و2011- 2012.



كما توج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2009- 2010 من قبَل رابطة النقاد.



وتوج روني بجائزة أفضل لاعب في الشهر في الدوري الإنجليزي 5 مرات من قبل، في فبراير 2005 وديسمبر 2005 ومارس 2006 وأكتوبر 2007 ويناير 2010.