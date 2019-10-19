أسعار الذهب تنخفض جنيهين وعيار 21 يسجل 673 جنيها

تحرير:رنا عبد الصادق ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا خلال التعاملات المسائية اليوم، السبت، في السوق المحلية، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1490 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019، لتسجل نحو 357 مليون دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 673 جنيهًا. عيار 24: 769 جنيهًا. عيار 18: 577 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5384 جنيها. سعر الأوقية: 1490 دولارًا. وعالميا، استقرت أسعار الذهب فوق 1490 دولارا، أمس، في الوقت الذي أوقدت فيه بيانات مخيبة للتوقعات من الصين، المخاوف من أن نزاعها التجاري