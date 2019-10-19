رياضة

هازارد يغيب عن صدام مايوركا بالليجا اليوم

١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م
إيدين هازارد
إيدين هازارد
غاب النجم البلجيكي إيدين هازارد عن قائمة ريال مدريد التي أعلنها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، التي تستعد لمواجهة ريال مايوركا اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني في تمام الساعة الواحدة ظهرًا على الملعب البلدي إبوروا، وذلك بعدما رُزق بطفله الرابع صباح اليوم، وحصل على إذن من زيدان، وتم ضم ماريانو دياز بدلا منه لأول مرة هذا الموسم، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، وشهدت القائمة العديد من الغيابات؛ مثل كارفاخال لسبب فني، وناتشو وأسينسيو ومودريتش وكروس وبيل وفاسكيز للإصابة.
وضمت القائمة 19 لاعبًا هم: حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، ألتوبي. خط الدفاع: ميليتاو، راموس، فاران، مارسيلو، أودريوزولا، ميندي. خط الوسط: كاسيميرو، فالفيردي، خاميس، إيسكو. خط الهجوم: بنزيما، يوفيتش، إبراهيم دياز، ماريانو دياز، فينيسيوس جونيور، رودريجو. وتواجه الفريقان في 56 مباراة سابقة في الدوري
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الزمالك والمقاولون‎ (13)

مصطفى محمد يقود الزمالك أمام المقاولون العرب

أعلن المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب، في الثامنة مساء اليوم السبت، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، بقيادة محمود البنا ويعاونه سمير جمال ومحمد عزازي، ومعهم طارق سامي حكمًا رابعًا، ولم يسبق للبنا إدارة أي مواجهة بين الفارس الأبيض وذئاب الجبل، وكانت آخر مبارياته مع الزمالك في 29 يناير من العام الجاري، أمام مصر للمقاصة، التي انتهت بفوز الفريق الأبيض، بأربعة أهداف لهدف.
توتنهام-ونيوكاسل-يونايتد (4)

توتنهام يواصل نزيف النقاط في البريميرليج

تعادل فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي مع نظيره واتفورد إيجابيًا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". بادر فريق واتفورد بالتسجيل عن طريق لاعبه عبدالله دوكوري في الدقيقة 6 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة لينتهي الشوط بتقدم فريق واتفورد على فريق السبايرز. في الشوط الثاني من المباراة تمكن ديلي ألي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 86 من زمن أحداث المباراة لينقذ فريقه من السقوط والخروج من المباراة بنقطة.
ليستر سيتي

تريزيجيه يشارك في فوز أستون فيلا وليستر يهزم بيرنلي

حقق فريق ليستر سيتي، فوزًا ثمينًا على نظيره بيرنلي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "ووكرز"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، تقدم كريس وود للضيوف، وأدرك جيمي فاردي هدف التعادل للثعالب، وأضاف يوري تيليمانس هدف الفوز، ليرفع ليستر رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن تشيلسي الذي يحتل المركز الثالث مؤقتًا، في المقابل تجمد رصيده فريق بيرنلي، عند 12 نقطة في المركز الثامن متساويًا مع توتنهام.
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ريال مدريد

ريال مدريد في مهمة الحفاظ على الصدارة أمام مايوركا

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، وذلك عندما يرحل برشلونة لمواجهة إيبار في تمام الساعة الواحدة ظهرًا على الملعب البلدي إبوروا، ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 16 نقطة، بينما يوجد إيبار في المركز الـ14 برصيد 9 نقاط، وتواجه الفريقان في الدوري في 10 مباريات من قبل، حقق خلالها البارسا الانتصار في 9 لقاءات وتعادل في مواجهة وحيدة، وسجل العملاق الكتالوني في تلك المباريات 33 هدفًا واهتزت شباكه بـ6 أهداف، وعلى ملعب إيبار تواجها 5 مرات من قبل، فاز برشلونة فيها بـ4 مباريات وتعادل في لقاء وحيد.
بول بوجبا

بوجبا يثير الجدل حول مستقبله بصورة مع زيدان

زاد النجم الفرنسي بول بوجبا من التكهنات المثارة حول مستقبله مع مانشستر يونايتد منذ بداية الصيف الماضي، وإمكانية انتقاله إلى ريال مدريد، وذلك بعدما نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية صورة له تجمعه بمواطنه الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الحالي، في دبي فى أثناء فترة التوقف الدولية الجارية، ووجود بوجبا في دبي بعد استبعاده من صفوف المنتخب الفرنسي بسبب الإصابة، وحينها فضل استغلال حرارة دبي في تنفيذ برنامجه التأهيلي تمهيدًا لعودته إلى المباريات من جديد.
إدين هازارد

تعليق صادم من هازارد بشأن تعرضه للانتقادات

كشف البلجيكي إيدين هازارد، نجم نادي ريال مدريد الإسباني، عن أنه لا يتأثر بالانتقادات الموجهة إليه، لأنه لا يفهمها من الأساس، وذلك بعد أن ساهم في حسم بلجيكا تأهلها رسميا إلى نهائيات يورو 2020 خلال التوقف الدولي الحالي. هازارد انتقل إلى ريال مدريد قادما من تشيلسي في الصيف الماضي مقابل 100 مليون يورو، لكنه تعرض لإصابة أبعدته عن المباريات الأولى للميرنجي، وبعد تعافيه وعودته للمشاركة، نال هازارد انتقادات عديدة لعدم اكتمال لياقته وزيادة وزنه، ثم احتاج إلى 402 دقيقة ليسجل أول هدف له بقميص الملكي، في مواجهة غرناطة بالجولة الثامنة من الدوري الإسباني.
فياريال-ريال مدريد

زيدان يتغنى بانتصار ريال مدريد على إشبيلية

حقق ريال مدريد أمس، انتصارا ثمينا على حساب مضيفه إشبيلية في الدوري الإسباني، بهدف نظيف على ملعب رامون سانشيز بيزخوان ضمن مباريات الجولة الخامسة، وأعرب مدرب الريال زين الدين زيدان عن سعادته الشديدة بهذا الانتصار قائلًا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "في البداية أنا سعيد، لقد لعبنا 90 دقيقة على مستوى عالٍ في ملعب مُعقد، ويجب أن أهنئ اللاعبين، إنه انتصار جماعي وأنا سعيد بالجميع، بنزيما منحنا الانتصار مرة أخرى، لكن الفضل يرجع لجميع اللاعبين، ونحن دافعنا جيدًا وتعاملنا بشكل جيد جدا".
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