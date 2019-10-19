هازارد يغيب عن صدام مايوركا بالليجا اليوم

١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م

إيدين هازارد

غاب النجم البلجيكي إيدين هازارد عن قائمة ريال مدريد التي أعلنها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، التي تستعد لمواجهة ريال مايوركا اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني في تمام الساعة الواحدة ظهرًا على الملعب البلدي إبوروا، وذلك بعدما رُزق بطفله الرابع صباح اليوم، وحصل على إذن من زيدان، وتم ضم ماريانو دياز بدلا منه لأول مرة هذا الموسم، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، وشهدت القائمة العديد من الغيابات؛ مثل كارفاخال لسبب فني، وناتشو وأسينسيو ومودريتش وكروس وبيل وفاسكيز للإصابة.

وضمت القائمة 19 لاعبًا هم: حراسة المرمى: كورتوا، أريولا، ألتوبي. خط الدفاع: ميليتاو، راموس، فاران، مارسيلو، أودريوزولا، ميندي. خط الوسط: كاسيميرو، فالفيردي، خاميس، إيسكو. خط الهجوم: بنزيما، يوفيتش، إبراهيم دياز، ماريانو دياز، فينيسيوس جونيور، رودريجو. وتواجه الفريقان في 56 مباراة سابقة في الدوري