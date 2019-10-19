هل يعتزم ترامب الدخول في حرب تجارية مع أوروبا؟

تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية المضي قدمًا في تنفيذ بعض الإجراءات التي قد تستهدف السلع الأوروبية، ما قد يتسبب في حرب تجارية جديدة على المستوى الدولي
على الرغم من موافقة المسؤولين الأمريكيين والصينيين، الأسبوع الماضي، على هدنة مبدئية في حربهم التجارية، فإن هناك إشارات ضئيلة على أي اتفاق سلام تجاري دائم بين أكبر اقتصادين في العالم، خاصة أن واشنطن لديها ما تريد فرضه على مجريات المفاوضات.
وفي الوقت نفسه، فإن العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في نقطة منخفضة بعد تحرك واشنطن لفرض رسوم جمركية على سلع تتراوح بين النبيذ الفرنسي، والجبن الإيطالي، والزيتون الإسباني، وهي سلع لها قيمتها على المستوى التجاري.
وفي ما يتعلق بحكم منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم الحكومي غير القانوني لشركة إيرباص، فإن هناك العديد من أوجه الخلافات بين الجانبين في الوقت الحالي.
ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين
وحذر برونو لو ماير، وزير المالية الفرنسي، الولايات المتحدة من أن الصين ستخرج منتصرة
وفي ما يتعلق بحكم منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم الحكومي غير القانوني لشركة إيرباص، فإن هناك العديد من أوجه الخلافات بين الجانبين في الوقت الحالي.
ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين
وحذر برونو لو ماير، وزير المالية الفرنسي، الولايات المتحدة من أن الصين ستخرج منتصرة من الحرب التجارية الشاملة بين واشنطن وبروكسل، في أحدث علامة على تصاعد التوترات الاقتصادية عبر الأطلسي.
وفي حديثه خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي، حث لو ماير مسؤولي إدارة ترامب على الدخول في مفاوضات لحل نزاع حول دعم الطائرات الذي دفع واشنطن إلى فرض تعريفة على 7.5 مليار دولار من سلع الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.
وقال وزير المالية الفرنسي أيضًا إن قرارًا محتملًا من جانب إدارة ترامب لفرض رسوم على واردات السيارات لأسباب أمنية وطنية، في أوائل الشهر المقبل، سيخلق خلافا سياسيا كبيرا مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الأضرار الاقتصادية.
وأضاف: "علينا أن نتحقق من الأطراف الفائزة في حرب تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي كانت ستشعلها الإدارة الأمريكية. من الواضح أنها ستكون الصين".
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وجاء تعبير لو ماير في الوقت الذي سيطرت فيه التوترات التجارية على المناقشات في اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، حيث حذر الصندوق من أنها ساهمت بشكل كبير في خفض توقعات النمو العالمي لهذا العام إلى 3%، وهو أدنى مستوى منذ الأزمة المالية.
وعلى الرغم من أن الرسوم، التي دخلت حيز التنفيذ أمس الجمعة، كانت متوافقة مع القواعد المنظمة للتجارة العالمية، قال لو ماير إنها تمثل خطوة "عدوانية" من جانب الإدارة الأمريكية، واتهم واشنطن بالاحتفاظ بـ"الباب مغلقا" من حيث إيجاد تسوية تفاوضية للنزاع.
وحذر وزير المالية الفرنسي من أن الاتحاد الأوروبي سيكون مستعدا للرد بمجرد حصوله على الضوء الأخضر من منظمة التجارة العالمية لفرض رسوم على المنتجات الأمريكية في العام المقبل، وذلك في ما يتعلق بقضية منفصلة عن الإعانات المقدمة إلى بوينج.
وقال: "إلى جانب السؤال الاقتصادي، هناك سؤال سياسي: نحن نواجه تباطؤًا اقتصاديا، ونواجه حربا تجارية بين الولايات المتحدة والصين، أمامنا تحديات كبيرة يجب معالجتها"، في إشارة إلى قضايا تتراوح بين الذكاء الاصطناعي وتغير المناخ.
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وأضاف: "هل نرى أن فتح حرب تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هو أفضل إشارة سياسية يمكننا إرسالها إلى بقية العالم؟".
وبدا من الواضح أن الاتحاد الأوروبي قد يكون له قراره الخاص حال تنفيذ واشنطن تهديدها بفرض رسوم جمركية على البضائع الأوروبية، وهو ما يمثل واحدا من أهم الأسلحة التي تعتمد عليها واشنطن في حروبها السياسية في عهد الرئيس الأمريكي ترامب، خاصة بعد أن أتت بنتائج جيدة في ملف تركيا على وجه الخصوص.