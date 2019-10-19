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هل يعتزم ترامب الدخول في حرب تجارية مع أوروبا؟

تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية المضي قدمًا في تنفيذ بعض الإجراءات التي قد تستهدف السلع الأوروبية، ما قد يتسبب في حرب تجارية جديدة على المستوى الدولي
تحرير:محمود نبيل ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م
ترامب
ترامب
على الرغم من موافقة المسؤولين الأمريكيين والصينيين، الأسبوع الماضي، على هدنة مبدئية في حربهم التجارية، فإن هناك إشارات ضئيلة على أي اتفاق سلام تجاري دائم بين أكبر اقتصادين في العالم، خاصة أن واشنطن لديها ما تريد فرضه على مجريات المفاوضات. وفي الوقت نفسه، فإن العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في نقطة منخفضة بعد تحرك واشنطن لفرض رسوم جمركية على سلع تتراوح بين النبيذ الفرنسي، والجبن الإيطالي، والزيتون الإسباني، وهي سلع لها قيمتها على المستوى التجاري.
وفي ما يتعلق بحكم منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم الحكومي غير القانوني لشركة إيرباص، فإن هناك العديد من أوجه الخلافات بين الجانبين في الوقت الحالي. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين وحذر برونو لو ماير، وزير المالية الفرنسي، الولايات المتحدة من أن الصين ستخرج منتصرة
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بوريس-جونسون (1.) (2)

يوم تاريخي في بريطانيا.. البريكست أم التأجيل؟

بعد المحاولات الثلاث الفاشلة التي قامت بها رئيسة الحكومة البريطانية السابقة، تيريزا ماي، لهزيمة المشرعين، سيخوض زعيم المملكة المتحدة الحالي بوريس جونسون، معترك اتفاق خروج جديد لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في جلسة تاريخية للبرلمان البريطاني. ومن المقرر أن يجتمع مجلس النواب للمرة الأولى منذ عام 1982، عندما كانت المملكة المتحدة في حالة حرب مع الأرجنتين؛ وذلك لمناقشة أحدث صيغة لاتفاق الخروج بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، والذي من المفترض أن يتم حسمه قبل نهاية أكتوبر الجاري.
المظاهرات- في- لبنان (7)

كنائس الشرق الأوسط ترفع الصلاة من أجل استقرار لبنان

أكد مجلس كنائس الشرق الأوسط، أنه يرفع الصلاة من أجل كرامة الإنسان في لبنان واستقرار مجتمعه والتزام مسؤولية الخير العام، إذ ذكر بيان أصدرته الأمانة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط، اليوم الجمعه، أنه في اللحظة التي يشتعل فيها لبنان من حرقة الناس ووجعهم، نرفع الصلاة من أجل كرامة إنسان لبنان واستقرار مجتمعه، كما ونصلّي ليُلهِم الرب ضمير القائمين على شئون البلاد لخدمة الخير العام، وتابع البيان: «لبنان الرسالة لطالما كان منارة مضيئة في هذا الشرق، لذا وفي حمأة غضب الناس ندعو جميع شركائنا وأصدقائنا في العالم لرفع الصلوات على نية هذا البلد وشعبه».
انفجار-سيارة-مفخخة (1)

مقتل 20 شخصا في انفجار استهدف أحد المساجد بأفغانستان

لقى 20 شخصا مصرعهم اليوم الجمعة؛ جراء انفجار استهدف أحد المساجد شرقي أفغانستان. وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن الانفجار وقع أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة، دون أن تشير إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد. ولقى رئيس مقاطعة جاجاتو بإقليم وردك وسط أفغانستان، مصرعه على يد مسلحي حركة طالبان الأفغانية 13 أكتوبر الماضي. ونقلت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية عن مسئول أفغاني: "إن متشددي حركة طالبان قتلوا بالرصاص رئيس جاجاتو راز محمد بإقليم وردك بوسط البلاد.
مفاعل اراك النووى

الصين تعلن بدء بناء مفاعل نووي بالماء المضغوط

أعلنت مجموعة الصناعة النووية الوطنية الصينية رسميا بدء عملية بناء مفاعل نووي بالماء المضغوط باستخدام تكنولوجيا مطورة محليا، وذلك في مدينة تشانغتشو بمقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين. وذكرت المجموعة -في بيان اليوم الجمعة، أن أعمال بناء الوحدة الخامسة لمعدات توليد الطاقة الكهرونووية باستخدام تكنولوجيا "هوالونغ 1" لمفاعل الجيل الثالث في تشانغتشو بدأت بالفعل، وأنه من المخطط أن يشمل مشروع تشانغتشو للطاقة النووية 6 معدات كهرونووية، تبلغ قدرة توليد الطاقة لكل منها مليون كيلوواط.
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رئيس-الصين

هل تكون الصين الطرف المنتصر في الحرب التجارية؟

بات من الواضح أن هناك العديد من المؤشرات التي تؤكد أن هناك تأثرا متبادلا بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية على المستوى الاقتصادي، لا سيما مع دخول الصراع التجاري بين البلدين عامه الثاني دون حل يلوح في الأفق بشأن الخلاف التجاري. وعلى مستوى التأثر الاقتصادي، يرجح بعض الخبراء أن الولايات المتحدة هي الجانب الأكثر تعرضًا للخسائر على مدى أكثر من عام على الصراع الدائر بين البلدين، كما أن التأثيرات المستقبلية ليست في صالح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
العدوان -التركي -على -سوريا

اتفاق أمريكي أوروبي على معاقبة تركيا

على مدى الأيام الثلاثة الماضية، توقعت الأوساط السياسية الدولية أن تتجه بعض القوى العالمية المؤثرة لاستخدام كارت العقوبات لمواجهة الأطماع التركية من وراء غزو شمال شرق سوريا، لا سيما بعد أن أدت ضربات أنقرة لسقوط مدنيين. وعلى الرغم من غياب التنسيق المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لمواجهة الأزمة، فإن كليهما أكد ضرورة التصدي للغزو التركي عن طريق العقوبات الاقتصادية، خاصة بعد أن أثبتت فعاليتها خلال العام الماضي بشكل واضح على المستوى السياسي.
أكراد-سوريا (4)

هل ينقذ الأوروبيون الأكراد من أطماع الغزو التركي؟

بات من الواضح أن رهان الأكراد الرئيسي لإيقاف هجمات تركيا العسكرية على مواقع شمال شرق سوريا، سيكون خلال الفترة المقبلة على الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد أن تضاءل دور واشنطن عسكريا في هذا الملف خلال اليومين الماضيين. ووجد قادة وزعماء الأكراد، أن الاتحاد الأوروبي قد يستطيع أن يتخذ موقفًا سياسيا من شأنه التأثير على القرار التركي، سواء على المستوى العسكري أو الاقتصادي، بما قد يجبر الرئيس رجب طيب أردوغان على العدول عن الاستمرار في المواجهة العسكرية الحالية.
ترامب-هواوي (3)

رغم التحالفات.. هواوي تضع خطط الانتصار على ترامب

بدا من الواضح أن محاولات الولايات المتحدة الأمريكية لحصر التكنولوجيا الصينية، وبالأخص ما يتعلق منها بخطط شركة هواوي للجيل الخامس، تواجه صعوبات واضحة في الوقت الحالي، لا سيما أن ذلك قد يحتاج لتعاون مكثف من بلدان أخرى. حلفاء الولايات المتحدة وجدوا أيضًا صعوبات مماثلة لحصر التكنولوجيا الصينية، خاصة أنها تمتلك قوة كبيرة على مستوى المشروعات التي تحتاج لها تلك البلدان، بالإضافة إلى عمق العلاقات التجارية بين الصين وتلك البلدان بشكل واضح، سواء على مستوى التكنولوجيا أو الاستثمارات.
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