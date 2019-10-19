هل يعتزم ترامب الدخول في حرب تجارية مع أوروبا؟

تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية المضي قدمًا في تنفيذ بعض الإجراءات التي قد تستهدف السلع الأوروبية، ما قد يتسبب في حرب تجارية جديدة على المستوى الدولي

تحرير:محمود نبيل ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

ترامب

على الرغم من موافقة المسؤولين الأمريكيين والصينيين، الأسبوع الماضي، على هدنة مبدئية في حربهم التجارية، فإن هناك إشارات ضئيلة على أي اتفاق سلام تجاري دائم بين أكبر اقتصادين في العالم، خاصة أن واشنطن لديها ما تريد فرضه على مجريات المفاوضات. وفي الوقت نفسه، فإن العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في نقطة منخفضة بعد تحرك واشنطن لفرض رسوم جمركية على سلع تتراوح بين النبيذ الفرنسي، والجبن الإيطالي، والزيتون الإسباني، وهي سلع لها قيمتها على المستوى التجاري.

وفي ما يتعلق بحكم منظمة التجارة العالمية بشأن الدعم الحكومي غير القانوني لشركة إيرباص، فإن هناك العديد من أوجه الخلافات بين الجانبين في الوقت الحالي. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين وحذر برونو لو ماير، وزير المالية الفرنسي، الولايات المتحدة من أن الصين ستخرج منتصرة