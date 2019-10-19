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«حبيب» و«نجمة الصبح» في «أيام قرطاج السينمائية»

تحرير:محمد عبد المنعم ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م
سيد رجب
سيد رجب
ينافس فيلم «حبيب» للمخرج شادي فؤاد في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بـ"أيام قرطاج السينمائية" في الفترة من 26 أكتوبر حتى 2 نوفمبر، وتدور أحداث الفيلم حول حبيب، وهو حلاق في أواخر الستينات من عمره، يعمل فى صالون الحلاقة الخاص به، ويكسر روتين يومه الطبيعي بمحاولة تنفيذ طلب غريب من زوجته، وخلال رحلته يتضح لنا العديد من الصراعات النفسية التي يخوضها حبيب. يقوم ببطولة الفيلم النجوم "سيد رجب، سلوى محمد علي، على صبحي"، وهو إنتاج مشترك بين شركتي ريد ستار للإنتاج الفني وS Productions، ومن تأليف وإخراج شادي فؤاد.
كما ينافس فيلم نجمة الصبح للمخرج جود سعيد في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة بـ"أيام قرطاج السينمائية"، ويدور الفيلم حول ‎خلدون وعارف، وهما أخوان فرقتهما الحرب، ومن يملك الحقيقة؟ كلاهما في قلبه رأيه ويتحاربان، وبينهما نسمة ونجمة، بينهما حلم لا وصول له، ويلقى الفيلم الضوء على الفقد وقسوته وألم الانتظار،
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نشوى-مصطفى

نشوى مصطفى: أنا مستورة.. ومش بمثل علشان الفلوس

نشرت الفنانة نشوى مصطفى توضيحا لمنشور على صفحتها الشخصية بفيسبوك، قالت فيه: "حد عنده واسطة؟ عايزة أمثل"، وكتبت: "من يومين كتبت بوست والحقيقة كالعادة الفترة اللي فاتت بقيت أى حاجة بكتبها بيكون رد الفعل تجاهها أكبر من توقعاتى بمراحل، البوست كان ملخصه إنى عايزة أمثل، والحقيقة أي فنان زميل حيفهم معنى إن طاقتك وموهبتك متعطلة إنك تكون مركون على المعاش وإنت لسه عندك طاقة بدليل أن العظيمة أمينة رزق كانت بتمثل لآخر يوم فى عمرها اللي تجاوز التسعين سنة، وإنها قدام الكاميرا كانت بتتحول لطاقة فنانة فى التلاتين".
إليسا

فنانون عن احتجاجات لبنان: نُطالب بحياة كريمة

علقت الفنانة إليسا على الأحداث التى شهدها لبنان من احتجاجات، وكتبت عبر حسابها الرسمي على تويتر: "اللهم أحفظ بلدي لبنان"، وهذا ليس أول تعليق لها على الأزمة، فقد كتبت فى تويتة أخرى: "عم تابع أخبار بيروت وأهلها بفخر، رغم إنه مظاهر الشغب واضح إنها مش من شغل الشباب الأوادم اللي عم يطالبو بحياة كريمة.. صار الوقت تاالناس تستعيد شوي من كرامتها"، وتابعت:" هاي أول مرة بتمنى كون بلبنان.. قلبي معكن". وإليسا ليست الفنانة الوحيدة التى تفاعلت مع احتجاجات الشعب اللبناني.
محمد-رمضان (2)

رسميا.. سحب رخصة قائد طائرة محمد رمضان مدى الحياة

أصدر وزير الطيران المدني المصري يونس المصري، تعليماته إلى سلطة الطيران المدني، بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، من وجود مقطع فيديو مصور يظهر به أحد الفنانين المشهورين وهو جالس محل الطيار المساعد على متن طائرة لإحدى شركات الطيران الخاصة، وتظاهره بتولي قيادة الطائرة، بإجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة، وذلك من منطلق مسئولية الوزارة عن السلامة الجوية بمصر، وبناء على نتائج التحقيقات وبعد التأكد من ثبوت ارتكاب مخالفات لقوانين الطيران المدني المصري، اتخذت الوزارة إجراءات رادعة حيال ما حدث من أفعال مستهترة وغير مسئولة.
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بسمه

«بعلم الوصول» يمثل مصر في أيام «قرطاج السينمائية»

اختارت إدارة أيام قرطاج السينمائية الفيلم المصري «بعلم الوصول» لتمثيل مصر في مسابقتها الرسمية بدورتها الثالثة والخمسين بحضور مخرجه هشام صقر وأبطاله بسمة وبسنت شوقي ومحمد سرحان ومنتجه المشارك محمد حفظي. وبهذه المشاركة يواصل الفيلم مشاركاته في المهرجانات الدولية الكبرى حيث يسافر مخرجه هشام صقر والمنتج المشارك به محمد حفظي لمدينة مونبيلييه الفرنسية للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجانها الدولي الشهير المقام في الفترة من 18 لـ26 أكتوبر الجاري ويعرض الفيلم مرتين يومي23 و25 من الشهر نفسه.
فيلم

بـ27 فيلما عالميًا.. ماذا ينتظرك في مهرجان القاهرة السينمائي؟

أعلن محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، أن الدورة 41 التي تنطلق 20 نوفمبر المقبل، ستمتاز للمرة الأولى في تاريخ المهرجان بوجود أكثر من 20 فيلما طويلا في عروضها العالمية أو الدولية الأولى، مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة، يضاف إليها 7 أفلام قصيرة تشارك في مسابقة سينما الغد، ليكون الإجمالي حتى الآن 27 فيلما. وأكد "حفظي" أن المهرجان حريص على مواصلة التقدم في هذا الملف عاما بعد الآخر، وتفعيل دوره في اكتشاف أفلام جديدة جيدة يقدمها لعشاق السينما في مصر لأول مرة، الأمر الذي يصير أسهل كلما ارتفعت سمعة المهرجان الدولية كمنصة سينمائية ذات تأثير.
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