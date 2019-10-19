«حبيب» و«نجمة الصبح» في «أيام قرطاج السينمائية»

تحرير:محمد عبد المنعم ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م

سيد رجب

ينافس فيلم «حبيب» للمخرج شادي فؤاد في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بـ"أيام قرطاج السينمائية" في الفترة من 26 أكتوبر حتى 2 نوفمبر، وتدور أحداث الفيلم حول حبيب، وهو حلاق في أواخر الستينات من عمره، يعمل فى صالون الحلاقة الخاص به، ويكسر روتين يومه الطبيعي بمحاولة تنفيذ طلب غريب من زوجته، وخلال رحلته يتضح لنا العديد من الصراعات النفسية التي يخوضها حبيب. يقوم ببطولة الفيلم النجوم "سيد رجب، سلوى محمد علي، على صبحي"، وهو إنتاج مشترك بين شركتي ريد ستار للإنتاج الفني وS Productions، ومن تأليف وإخراج شادي فؤاد.

كما ينافس فيلم نجمة الصبح للمخرج جود سعيد في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة بـ"أيام قرطاج السينمائية"، ويدور الفيلم حول ‎خلدون وعارف، وهما أخوان فرقتهما الحرب، ومن يملك الحقيقة؟ كلاهما في قلبه رأيه ويتحاربان، وبينهما نسمة ونجمة، بينهما حلم لا وصول له، ويلقى الفيلم الضوء على الفقد وقسوته وألم الانتظار،