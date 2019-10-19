السيسي لـ«الدستورية»: أنتم حصن حماية الحقوق والحريات

١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٤٥ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، رسالة إلى قضاة مصر بالمحكمة الدستورية، وكتب الرئيس عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري المصري؛ أؤكد فخري وجميع المصريين بالمحكمة الدستورية العليا، وما تتمتع به من خبرة وتقاليد قضائية راسخة أسست منذ عقود طويلة، نجحت خلالها في التغلب على العديد من التحديات التي واجهتها على مدار السنوات الماضية لإعلاء مبادئ العدالة وما تمثله من حصن لحماية الحقوق والحريات".

من جانبه، قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية، إن القضاء الدستوري المصري ارتقى إلى مرتبة متقدمة في تصنيف المحاكم الدستورية والعليا بين دول العالم، مؤكدا أن المحكمة الدستورية العليا أمضت 50 عاما لتصبح مؤثرة على المستويين العربي والإفريقي بريادتها.وأوضح مرعي، في تصريح له، اليوم، على هامش الاحتفال