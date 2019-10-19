برشلونة يمطر شباك إيبار بثلاثية في الليجا

١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م

برشلونة

تغلب برشلونة على مضيفه إيبار بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على الملعب البلدي إبوروا، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني "لا ليجا" لموسم 2019- 2020، وافتتح برشلونة التسجيل مبكرًا في الدقيقة 13 عبر النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، لينتهي الشوط الأول بتقدم العملاق الكتالوني بهدف نظيف، وفي الشوط الثاني، عزز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من تقدم العملاق الكتالوني بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 58، قبل أن يختتم لويس سواريز مهرجان الأهداف في الدقيقة 66، لتنتهي المباراة بثلاثية للبارسا.

وبتلك النتيجة ارتقى برشلونة إلى صدارة جدول الترتيب مؤقتا برصيد 19 نقطة، منتظرًا ما ستسفر عنه نتيجة مباراة ريال مدريد أمام ريال مايوركا مساء اليوم السبت، حيث يحتل الريال المركز الثاني برصيد 18 نقطة. وتجمد رصيد إيبار عند النقطة التاسعة، ليوجد في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري الإسباني. ويستعد برشلونة

وبتلك النتيجة ارتقى برشلونة إلى صدارة جدول الترتيب مؤقتا برصيد 19 نقطة، منتظرًا ما ستسفر عنه نتيجة مباراة ريال مدريد أمام ريال مايوركا مساء اليوم السبت، حيث يحتل الريال المركز الثاني برصيد 18 نقطة.



وتجمد رصيد إيبار عند النقطة التاسعة، ليوجد في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري الإسباني.



ويستعد برشلونة لمواجهة سلافيا براج التشيكي يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، قبل أن يعود إلى منافسات الدوري الإسباني من جديد يوم 29 أكتوبر الجاري عندما يستقبل بلد الوليد.



يذكر أن برشلونة كان من المفترض أن يستقبل ريال مدريد في الكلاسيكو قبل مباراة بلد الوليد، إلا أن المباراة تأجلت لأجل غير مسمى، بسبب المظاهرات المنتظرة في برشلونة في يوم المباراة.