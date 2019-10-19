رياضة

برشلونة يمطر شباك إيبار بثلاثية في الليجا

١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٢:٥٣ م
برشلونة
برشلونة
تغلب برشلونة على مضيفه إيبار بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على الملعب البلدي إبوروا، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني "لا ليجا" لموسم 2019- 2020، وافتتح برشلونة التسجيل مبكرًا في الدقيقة 13 عبر النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، لينتهي الشوط الأول بتقدم العملاق الكتالوني بهدف نظيف، وفي الشوط الثاني، عزز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من تقدم العملاق الكتالوني بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 58، قبل أن يختتم لويس سواريز مهرجان الأهداف في الدقيقة 66، لتنتهي المباراة بثلاثية للبارسا.
وبتلك النتيجة ارتقى برشلونة إلى صدارة جدول الترتيب مؤقتا برصيد 19 نقطة، منتظرًا ما ستسفر عنه نتيجة مباراة ريال مدريد أمام ريال مايوركا مساء اليوم السبت، حيث يحتل الريال المركز الثاني برصيد 18 نقطة. وتجمد رصيد إيبار عند النقطة التاسعة، ليوجد في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري الإسباني. ويستعد برشلونة
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الزمالك والمقاولون‎ (13)

مصطفى محمد يقود الزمالك أمام المقاولون العرب

أعلن المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب، في الثامنة مساء اليوم السبت، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، بقيادة محمود البنا ويعاونه سمير جمال ومحمد عزازي، ومعهم طارق سامي حكمًا رابعًا، ولم يسبق للبنا إدارة أي مواجهة بين الفارس الأبيض وذئاب الجبل، وكانت آخر مبارياته مع الزمالك في 29 يناير من العام الجاري، أمام مصر للمقاصة، التي انتهت بفوز الفريق الأبيض، بأربعة أهداف لهدف.
توتنهام-ونيوكاسل-يونايتد (4)

توتنهام يواصل نزيف النقاط في البريميرليج

تعادل فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي مع نظيره واتفورد إيجابيًا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". بادر فريق واتفورد بالتسجيل عن طريق لاعبه عبدالله دوكوري في الدقيقة 6 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة لينتهي الشوط بتقدم فريق واتفورد على فريق السبايرز. في الشوط الثاني من المباراة تمكن ديلي ألي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 86 من زمن أحداث المباراة لينقذ فريقه من السقوط والخروج من المباراة بنقطة.
ليستر سيتي

تريزيجيه يشارك في فوز أستون فيلا وليستر يهزم بيرنلي

حقق فريق ليستر سيتي، فوزًا ثمينًا على نظيره بيرنلي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "ووكرز"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، تقدم كريس وود للضيوف، وأدرك جيمي فاردي هدف التعادل للثعالب، وأضاف يوري تيليمانس هدف الفوز، ليرفع ليستر رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن تشيلسي الذي يحتل المركز الثالث مؤقتًا، في المقابل تجمد رصيده فريق بيرنلي، عند 12 نقطة في المركز الثامن متساويًا مع توتنهام.
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هازارد

هازارد يغيب عن صدام مايوركا بالليجا اليوم

غاب النجم البلجيكي إيدين هازارد عن قائمة ريال مدريد التي أعلنها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، التي تستعد لمواجهة ريال مايوركا اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني في تمام الساعة الواحدة ظهرًا على الملعب البلدي إبوروا، وذلك بعدما رُزق بطفله الرابع صباح اليوم، وحصل على إذن من زيدان، وتم ضم ماريانو دياز بدلا منه لأول مرة هذا الموسم، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، وشهدت القائمة العديد من الغيابات؛ مثل كارفاخال لسبب فني، وناتشو وأسينسيو ومودريتش وكروس وبيل وفاسكيز للإصابة.
ريال مدريد

ريال مدريد في مهمة الحفاظ على الصدارة أمام مايوركا

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، وذلك عندما يرحل برشلونة لمواجهة إيبار في تمام الساعة الواحدة ظهرًا على الملعب البلدي إبوروا، ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 16 نقطة، بينما يوجد إيبار في المركز الـ14 برصيد 9 نقاط، وتواجه الفريقان في الدوري في 10 مباريات من قبل، حقق خلالها البارسا الانتصار في 9 لقاءات وتعادل في مواجهة وحيدة، وسجل العملاق الكتالوني في تلك المباريات 33 هدفًا واهتزت شباكه بـ6 أهداف، وعلى ملعب إيبار تواجها 5 مرات من قبل، فاز برشلونة فيها بـ4 مباريات وتعادل في لقاء وحيد.
برشلونة- وريال مدريد‎

الاتحاد الإسباني يؤجل مباراة الكلاسيكو رسميا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تأجيل مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "لا ليجا"، والتي كان من المقرر إقامتها يوم 26 أكتوبر الجاري، وذلك بسبب رفض الأمن الإسباني إقامة المباراة في هذا الموعد، بسبب المظاهرات الحاشدة التي تخرج في شوارع مقاطعة برشلونة في نفس اليوم، وذلك بعد الاجتماع غير العادي الذي أجراه الاتحاد الإسباني مع لجنة المسابقة لتحديد موعد للكلاسيكو المرتقب، وأسفر ذلك الاجتماع عن مجموعة من القرارات.
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تأجيل الكلاسيكو الإسباني لهذا السبب

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، تأجيل مباراة الكلاسيكو بين قطبي الكرة الإسبانية برشلونة ونظيره ريال مدريد، بسبب الاحتجاجات التي يشهدها إقليم كتالونيا، حيث ذكرت صحيفة سبورت، أن اللجنة استقرت على تأجيل المواجهة، التي كان من المقرر إقامتها في السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب الكامب نو، إلى 18 ديسمبر المقبل. ويتصدر فريق ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثانى برصيد 16 نقطة.
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