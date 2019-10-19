نشوى مصطفى: أنا مستورة.. ومش بمثل علشان الفلوس

تحرير:محمد عبد المنعم ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٤ م

نشوى مصطفى

نشرت الفنانة نشوى مصطفى توضيحا لمنشور على صفحتها الشخصية بفيسبوك، قالت فيه: "حد عنده واسطة؟ عايزة أمثل"، وكتبت: "من يومين كتبت بوست والحقيقة كالعادة الفترة اللي فاتت بقيت أى حاجة بكتبها بيكون رد الفعل تجاهها أكبر من توقعاتى بمراحل، البوست كان ملخصه إنى عايزة أمثل، والحقيقة أي فنان زميل حيفهم معنى إن طاقتك وموهبتك متعطلة إنك تكون مركون على المعاش وإنت لسه عندك طاقة بدليل أن العظيمة أمينة رزق كانت بتمثل لآخر يوم فى عمرها اللي تجاوز التسعين سنة، وإنها قدام الكاميرا كانت بتتحول لطاقة فنانة فى التلاتين".

وتابعت: "المهم أنه اتفهم من البوست إنى لا سمح الله محتاجة أمثل علشان محتاجة فلوس مثلا، ده عرفته من كم التليفونات اللي تلقيتها أو من كم الناس السفلة الشمتانين الكارهين واللي بيكرهوا أي حد بيقول تحيا مصر، وأحب أوضح لكل الناس محبين أو كارهين أنى من فضل الله سبحانه وتعالى مستورة جدا وأنى متزوجة من راجل