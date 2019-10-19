رياضة

إيفرتون يحصد 3 نقاط غالية بعد الفوز على وست هام

١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٥ م
إيفرتون
إيفرتون
حقق فريق إيفرتون فوزًا ثمينًا على نظيره وست هام يونايتد بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما ظهر اليوم السبت على ملعب "جوديسون بارك"، في إطار منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". أحرز بيرنارد الهدف الأول في الدقيقة 17، وأضاف سيلجي سيجوردسون الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من المباراة، ليرتفع بذلك رصيد إيفرتون إلى 10 نقاط يصعد بهم للمركز الثاني عشر بجدول المسابقة، بينما تجمد رصيد وست هام عند 12 نقطة يحتل بها المركز الثامن.
المباراة جاءت متوسطة المستوى، وسيطر عليها إيفرتون منذ البداية، واستطاع بيرنارد أن يسجل هدفا مبكرا لفريقه في الدقيقة 17 ليحكم أصحاب الأرض قبضتهم على اللقاء، وأهدروا أكثر من فرصة لمضاعفة النتيجة في الشوط الأول. ولم يتغير الأمر في الشوط الثاني، حيث استمرت محاولات إيفرتون على مرمى وست هام، لكن القائم وحارس
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مصطفى محمد يقود الزمالك أمام المقاولون العرب

أعلن المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب، في الثامنة مساء اليوم السبت، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، بقيادة محمود البنا ويعاونه سمير جمال ومحمد عزازي، ومعهم طارق سامي حكمًا رابعًا، ولم يسبق للبنا إدارة أي مواجهة بين الفارس الأبيض وذئاب الجبل، وكانت آخر مبارياته مع الزمالك في 29 يناير من العام الجاري، أمام مصر للمقاصة، التي انتهت بفوز الفريق الأبيض، بأربعة أهداف لهدف.
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توتنهام يواصل نزيف النقاط في البريميرليج

تعادل فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي مع نظيره واتفورد إيجابيًا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". بادر فريق واتفورد بالتسجيل عن طريق لاعبه عبدالله دوكوري في الدقيقة 6 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة لينتهي الشوط بتقدم فريق واتفورد على فريق السبايرز. في الشوط الثاني من المباراة تمكن ديلي ألي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 86 من زمن أحداث المباراة لينقذ فريقه من السقوط والخروج من المباراة بنقطة.
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تريزيجيه يشارك في فوز أستون فيلا وليستر يهزم بيرنلي

حقق فريق ليستر سيتي، فوزًا ثمينًا على نظيره بيرنلي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "ووكرز"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، تقدم كريس وود للضيوف، وأدرك جيمي فاردي هدف التعادل للثعالب، وأضاف يوري تيليمانس هدف الفوز، ليرفع ليستر رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن تشيلسي الذي يحتل المركز الثالث مؤقتًا، في المقابل تجمد رصيده فريق بيرنلي، عند 12 نقطة في المركز الثامن متساويًا مع توتنهام.
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روني يحتفل بمرور 17 عاما على هدفه الأول بالبريميرليج

يحتفل النجم الإنجليزي واين روني، اليوم السبت، بذكرى مرور 17 عامًا على تسجيل أول هدف له في مسيرته الاحترافية بالدوري الإنجليزي، وسجل روني يوم 19 أكتوبر من عام 2002 أول هدف له في البريميرليج في شباك أرسنال على ملعب جوديسون بارك، رفقة فريقه السابق إيفراون، وكان روني حينها أصغر لاعب يسجل في تاريخ المسابقة بعمر 16 عامًا، وخاض روني 491 مباراة في البريميرليج، بقميصي إيفرتون ومانشستر يونايتد، حيث سجل 208 أهداف وصنع 111، قبل أن يرحل في عام 2018 إلى ناديه الحالي دي سي يونايتد الأمريكي.
فان دايك

بعد إصابة صلاح.. فان ديك يوجه رسالة لجماهير ليفربول

كشف الدولي الهولندي فيرجل فان دايك مدافع فريق ليفربول، عن الإصابة التي تعرض لها محمد صلاح نجم الريدز خلال مواجهة ليستر سيتي، السبت الماضي، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، حيث تعرض لـ تدخل عنيف على قدمه اليسرى من قبل حمزة شودري لاعب ليستر سيتي، الأمر الذي حال دون استكماله للمباراة وغادر أرضية الملعب في الدقائق الأخيرة ليحل محله آدم لالانا في الوقت بدلا من الضائع. وقال فان دايك في تصريحات صحفية اليوم الإثنين إنه غير قلق بشأن الإصابة التي تعرض لها صلاح أمام فريق ليستر سيتي خلال مباراة الجولة الثامنة في البريميرليج.
منتخب-إنجلترا‎

الاتحاد الإنجليزي يكشف عن غياب ديلف بسبب الإصابة

أعلن الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم، اليوم الإثنين أن إصابة فابيان ديلف لاعب وسط إيفرتون ستضعه خارج التشكيلة الحالية للمنتخب الإنجليزي، وذلك خلال المباراتين القادمتين لمنتخب الأسود الثلاثة فى تصفيات بطولة أوروبا (اليورو) 2020. وأصيب ديلف فى عضلات الفخذ الخلفية خلال مباراة إيفرتون وبيرنلى والتى أقيمت أول أمس السبت ضمن لقاءات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريمرليج)، والتى انتهت بخسارة التوفيز بهدف مقابل لاشىء، ويتذيل التوفيز جدول البريمرليج فى المركز الثامن عشر برصيد 7 نقاط.
بيرنلي

بيرنلي يتخطى إيفرتون في البريميرليج

حقق فريق بيرنلي الإنجليزي الفوز على نظيره فريق إيفرتون بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" والتي استضافها ملعب فريق بيرنلي. سجل هدف فريق بيرنلي اللاعب جيف هيندريك في الدقيقة 72 من زمن أحداث المباراة، في الشوط الثاني حاول فريق إيفرتون تعديل النتيجة لكنه فشل في ذلك، كما تعرض لاعب التوفيز شيموس كولمان للبطاقة الحمراء في الدقيقة 56 من المباراة بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة.
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