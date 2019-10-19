إيفرتون يحصد 3 نقاط غالية بعد الفوز على وست هام

١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٣:٥٥ م

إيفرتون

حقق فريق إيفرتون فوزًا ثمينًا على نظيره وست هام يونايتد بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما ظهر اليوم السبت على ملعب "جوديسون بارك"، في إطار منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". أحرز بيرنارد الهدف الأول في الدقيقة 17، وأضاف سيلجي سيجوردسون الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من المباراة، ليرتفع بذلك رصيد إيفرتون إلى 10 نقاط يصعد بهم للمركز الثاني عشر بجدول المسابقة، بينما تجمد رصيد وست هام عند 12 نقطة يحتل بها المركز الثامن.

المباراة جاءت متوسطة المستوى، وسيطر عليها إيفرتون منذ البداية، واستطاع بيرنارد أن يسجل هدفا مبكرا لفريقه في الدقيقة 17 ليحكم أصحاب الأرض قبضتهم على اللقاء، وأهدروا أكثر من فرصة لمضاعفة النتيجة في الشوط الأول. ولم يتغير الأمر في الشوط الثاني، حيث استمرت محاولات إيفرتون على مرمى وست هام، لكن القائم وحارس