أردوغان: سنسحق رؤوس المسلحين الأكراد في سوريا

تحرير:وكالات ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٥٣ م

الرئيس التركي

حذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، من أن بلاده ستسحق رؤوس المسلحين الأكراد في شمال شرق سوريا، إذا لم ينسحبوا إلى خارج المنطقة العازلة التي اتفقت أنقرة وواشنطن على إقامتها على طول الحدود مع سوريا، إذ قال أردوغان في خطاب: «إذا لم يتم الانسحاب بحلول مساء الثلاثاء، فسنستأنف القتال من حيث توقفنا وسنواصل سحق رؤوس الإرهابيين».. يأتي ذلك بعد حديث وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، بأن القوات في شمال سوريا مستعدة لاستئناف الهجوم إذا لم ينفذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع واشنطن بالكامل، وفقًا لسكاي نيوز.

واتفقت أنقرة وواشنطن، الخميس الماضي، على وقف تركيا للهجوم لمدة 120 ساعة، لحين انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية السورية من «المنطقة الآمنة» شمال شرقي سوريا، وصمدت الهدنة، السبت، على الحدود بين البلدين.ودعت قوات سوريا الديمقراطية إلى إرسال مراقبين دوليين من أجل الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار شمالي سوريا،