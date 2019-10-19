رياضة

إبراهيموفيتش: مبابى أفضل لاعب فى العالم.. ولكن

تحرير:محمد جمال ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٤ م
زلاتان إبراهيموفيتش
زلاتان إبراهيموفيتش
أشاد الدولى السويدى، زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب فريق لوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي، بالدولى الفرنسي كيليان مبابى لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مشيرًا إلى أنه أفضل لاعب فى العالم فى الوقت الحالى. وقال إبراهيموفيتش خلال حوار صحفى، مع صحيفة "لاجازتا ديللو سبورت" الإيطالية: "من هو أفضل لاعب فى العالم اليوم؟ إنه مبابى". وأكمل: "ولكن يجب أن أقدم نصيحة له، أن نجاحه جاء سريعًا، وعليه أن يواصل بذل الجهد والعرق، أن يكون أكثر تعطشًا من اللاعبين الآخرين".
كما أشار إبراهيموفيتش أثناء حواره عن أفضل اللاعبين الذين زامنهم، قائلا: "أعتقد أن باتريك فييرا وجنارو جاتوزو هم من أقوى اللاعبين الذين سبق لى مزاملتهم فى مسيرتى الكروية". وأشار اللاعب صاحب الـ38 عامًا فى وقت سابق إلى رحيله عن الدوري الأمريكي حيث رد المهاجم السويدي قائلاً: "يمكن ذلك". وأضاف إبراهيموفيتش
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الزمالك والمقاولون‎ (13)

مصطفى محمد يقود الزمالك أمام المقاولون العرب

أعلن المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب، في الثامنة مساء اليوم السبت، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، بقيادة محمود البنا ويعاونه سمير جمال ومحمد عزازي، ومعهم طارق سامي حكمًا رابعًا، ولم يسبق للبنا إدارة أي مواجهة بين الفارس الأبيض وذئاب الجبل، وكانت آخر مبارياته مع الزمالك في 29 يناير من العام الجاري، أمام مصر للمقاصة، التي انتهت بفوز الفريق الأبيض، بأربعة أهداف لهدف.
توتنهام-ونيوكاسل-يونايتد (4)

توتنهام يواصل نزيف النقاط في البريميرليج

تعادل فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي مع نظيره واتفورد إيجابيًا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". بادر فريق واتفورد بالتسجيل عن طريق لاعبه عبدالله دوكوري في الدقيقة 6 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة لينتهي الشوط بتقدم فريق واتفورد على فريق السبايرز. في الشوط الثاني من المباراة تمكن ديلي ألي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 86 من زمن أحداث المباراة لينقذ فريقه من السقوط والخروج من المباراة بنقطة.
ليستر سيتي

تريزيجيه يشارك في فوز أستون فيلا وليستر يهزم بيرنلي

حقق فريق ليستر سيتي، فوزًا ثمينًا على نظيره بيرنلي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "ووكرز"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، تقدم كريس وود للضيوف، وأدرك جيمي فاردي هدف التعادل للثعالب، وأضاف يوري تيليمانس هدف الفوز، ليرفع ليستر رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن تشيلسي الذي يحتل المركز الثالث مؤقتًا، في المقابل تجمد رصيده فريق بيرنلي، عند 12 نقطة في المركز الثامن متساويًا مع توتنهام.
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باريس- سان -جيرمان - مبابي‎

باريس سان جيرمان يسحق نيس برباعية في الدوري الفرنسي

فاز فريق باريس سان جيرمان على نظيره نيس بأربعة أهداف مُقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أليانز ريفييرا في إطار منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الفرنسي.. وجاءت الأهداف عن طريق أنخيل دي ماريا الذي وقع على ثنائية في الدقيقتين 15 بعد انفراد بالحارس، قبل أن يضيف الهدف الثاني بطريقة رائعة حين قام بخداع الحارس وإرسال كرة ساقطة في مرماه في الدقيقة 21.. وأصبح دي ماريا ثاني أفضل هداف في الدوري الفرنسي في عام 2019، بعد كيليان مبابي الذي ساهم في 27 هدفاً، فيما ساهم دي ماريا في 20 هدفاً (13 هدفًا، 7 تمريرات حاسمة).
توماس-توخيل

توخيل عن المباريات الدولية: أرهقت لاعبينا

علق توماس توخيل المدير الفنى لفريق باريس سان جيرمان على المباريات القادمة للفريق الباريسي، منتقدًا ازدحام الأجندة الدولية للمنتخبات، وكذلك الموعد المحدد لمباراة فريقه ضد نيس غدًا الجمعة. وقال توخيل فى مؤتمر صحفي: "سنواجه نيس بدون كيرير وجايي ونيمار للإصابة، وخوان بيرنات للإصابة، بقية اللاعبين شاركوا فى تدريبات بشكل طبيعي، لكن لا أعلم مدى جاهزية دراكسلر وداجبا". وأضاف: "تحديد مباراة بي إس جي ونيس غدا أمر غريب نسبيا ولا أفهمه، علينا التأقلم مع الأمر الواقع، والتغلب على عدة عقبات".
نيمار‎ (2)

باريس سان جيرمان يتلقى ضربة موجعة

تلقى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ضربة موجعة، بغياب نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، لمدة شهر، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة منتخب بلاده الودية أمام نظيره النيجيري في سنغافورة مساء أمس الأحد، وشارك اللاعب أساسيًّا في التشكيل الأساسي، قبل أن يغادر الملعب في الدقيقة الثانية عشرة، بعد إصابته في العضلة الخلفية، وأفاد النادي الباريسي في بيان رسمي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الإثنين أن نيمار سيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أسابيع بسبب إصابة في أوتار الركبة.
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان ينفرد بصدارة الدوري الفرنسي

اكتسح فريق باريس سان جيرمان، نظيره أنجيه برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب حديقة الأمراء، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الفرنسي، سجل بابلو سارابيا هدف التقدم للفريق الباريسي، وأضاف ماورو إيكاردي الهدف الثاني، وعزز إدريسا جايي تقدم فريقه بهدف ثالث، واختتم نيمار دا سيلفا رباعية بي إس جي، الذي رفع رصيده إلى 21 نقطة في صدارة جدول ترتيب البطولة، في المقابل تجمد رصيد أنجيه عند 16 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن نانت الثاني.
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