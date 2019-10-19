إبراهيموفيتش: مبابى أفضل لاعب فى العالم.. ولكن

تحرير:محمد جمال ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٣٤ م

زلاتان إبراهيموفيتش

أشاد الدولى السويدى، زلاتان إبراهيموفيتش، لاعب فريق لوس أنجلوس جلاكسي الأمريكي، بالدولى الفرنسي كيليان مبابى لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مشيرًا إلى أنه أفضل لاعب فى العالم فى الوقت الحالى. وقال إبراهيموفيتش خلال حوار صحفى، مع صحيفة "لاجازتا ديللو سبورت" الإيطالية: "من هو أفضل لاعب فى العالم اليوم؟ إنه مبابى". وأكمل: "ولكن يجب أن أقدم نصيحة له، أن نجاحه جاء سريعًا، وعليه أن يواصل بذل الجهد والعرق، أن يكون أكثر تعطشًا من اللاعبين الآخرين".

كما أشار إبراهيموفيتش أثناء حواره عن أفضل اللاعبين الذين زامنهم، قائلا: "أعتقد أن باتريك فييرا وجنارو جاتوزو هم من أقوى اللاعبين الذين سبق لى مزاملتهم فى مسيرتى الكروية". وأشار اللاعب صاحب الـ38 عامًا فى وقت سابق إلى رحيله عن الدوري الأمريكي حيث رد المهاجم السويدي قائلاً: "يمكن ذلك". وأضاف إبراهيموفيتش