رياضة

ريمونتادا مثيرة.. لاتسيو يتعادل مع أتالانتا

تحرير:علي الزيني ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٩ م
لاتسيو
لاتسيو
حقق فريق لاتسيو "ريمونتادا"، مثيرة، بعدما كان متأخرًا في الشوط الأول أمام أتالانتا، بثلاثية نظيفة، لكنه أدرك التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من مواجهات الدوري الإيطالي، لويس مورييل نجح في تسجيل هدفين لنيراتزوري بيرجامو. وأضاف أليخاندرو جوميز الهدف الثالث، وسجل ثلاثية لاتسيو تشيرو إيموبيلي، خواكين كوريا، وعاد إيموبيلي وأدرك هدف التعادل لأصحاب الأرض.
في الدقيقة 23 افتتح التسجيل فريق أتالانتا، عن طريق لويس مورييل، وبعد مرور خمس دقائق، عاد اللاعب ذاته ويضيف الهدف الثاني له ولفريقه، في الدقيقة 37 نجح أليخاندرو جوميز في تسجيل هدف الضيوف الثالث، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بثلاثية نظيفة. في الدقيقة 69، حصل فريق لاتسيو على ركلة جزاء، نفذها تشيرو
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الزمالك والمقاولون‎ (13)

مصطفى محمد يقود الزمالك أمام المقاولون العرب

أعلن المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب، في الثامنة مساء اليوم السبت، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، بقيادة محمود البنا ويعاونه سمير جمال ومحمد عزازي، ومعهم طارق سامي حكمًا رابعًا، ولم يسبق للبنا إدارة أي مواجهة بين الفارس الأبيض وذئاب الجبل، وكانت آخر مبارياته مع الزمالك في 29 يناير من العام الجاري، أمام مصر للمقاصة، التي انتهت بفوز الفريق الأبيض، بأربعة أهداف لهدف.
توتنهام-ونيوكاسل-يونايتد (4)

توتنهام يواصل نزيف النقاط في البريميرليج

تعادل فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي مع نظيره واتفورد إيجابيًا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". بادر فريق واتفورد بالتسجيل عن طريق لاعبه عبدالله دوكوري في الدقيقة 6 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة لينتهي الشوط بتقدم فريق واتفورد على فريق السبايرز. في الشوط الثاني من المباراة تمكن ديلي ألي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 86 من زمن أحداث المباراة لينقذ فريقه من السقوط والخروج من المباراة بنقطة.
ليستر سيتي

تريزيجيه يشارك في فوز أستون فيلا وليستر يهزم بيرنلي

حقق فريق ليستر سيتي، فوزًا ثمينًا على نظيره بيرنلي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "ووكرز"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، تقدم كريس وود للضيوف، وأدرك جيمي فاردي هدف التعادل للثعالب، وأضاف يوري تيليمانس هدف الفوز، ليرفع ليستر رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن تشيلسي الذي يحتل المركز الثالث مؤقتًا، في المقابل تجمد رصيده فريق بيرنلي، عند 12 نقطة في المركز الثامن متساويًا مع توتنهام.
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باولو فونسيكا

عقوبات بالجملة على فرق الدوري الإيطالي

قررت رابطة الدورى الإيطالى لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إيقاف البرتغالى باولو فونسيكا المدير الفنى لفريق روما لمدة مباراتين، وذلك على خلفية إهانته للحكم ديفيد ماسا، أثناء إدارته لمباراة الذئاب أمام كاليارى والتى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، حيث ألغى الحكم هدف الفوز لروما، الذى سجله الدولى الكرواتى نيكولا كاليتنش بداعي دفع أحد لاعبي الفريق المنافس. وجاء رد فعل المدير الفنى البرتغالى ولاعبيه قويًّا، حيث صرخوا فى وجه الحكم الإيطالى بعد إطلاقه لصافرة النهاية ووجه له المدرب الإهانة.
ديبالا (1)

ديبالا يكشف أسباب رفضه الرحيل عن يوفنتوس

أكد الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالى، أنه تلقى عدة عروض للرحيل عن اليوفى ولكنه فضل الاستمرار فى تورينو موضحًا: "صرحت بأنني أريد البقاء مع يوفنتوس حتى قبل فتح باب الانتقالات الصيفية، أعتقد أنه لا يزال بإمكاني إعطاء الكثير ليوفنتوس، وأظهرت بعض اللمحات ضد إنتر ميلان". وسجل باولو ديبالا الهدف الأول لفريق يوفنتوس في شباك نظيره إنتر ميلان خلال فوز "السيدة العجوز" بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.
ميلان

ميلان يفوز على جنوى في مباراة البطاقات الحمراء

في مباراة مثيرة، شهدت 4 حالات طرد، حقق فريق ميلان فوزًا ثمينًا على نظيره جنوى، بهدفين لهدف، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب لويجي فيراريس "ماراتسي"، ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإيطالي، سجل لاسه شوني هدف التقدم لأصحاب الأرض، وأدرك ثيو هيرنانديز هدف التعادل للضيوف، وأحرز فرانك كيسي هدف الفوز لميلان، الذي رفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز الحادي عشر، في المقابل توقف رصيد جنوى عند خمس نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.
اليوفنتوس (4)

يوفنتوس ينتزع فوزا صعبا من فيرونا بالدوري الإيطالي

حقق يوفنتوس فوزا صعبا على حساب ضيفه هيلاس فيرونا، بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب "أليانز ستاديوم - تورينو" ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي، وظهر اليوفي بعيدا عن مستواه في بداية المباراة، متأثرا بغياب عدد من أهم نجومه على رأسهم ميراليم بيانيتش، الذي دفع به ماوريسيو ساري في الشوط الثاني، والمهاجم جونزالو هيجواين، في الوقت الذي قدم هيلاس فيرونا مستوى طيب قاده للحصول على ركلة جزاء لكن صامويل دي كارميني سددها في القائم بالدقيقة 20.
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