ريمونتادا مثيرة.. لاتسيو يتعادل مع أتالانتا

تحرير:علي الزيني ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٤٩ م

لاتسيو

حقق فريق لاتسيو "ريمونتادا"، مثيرة، بعدما كان متأخرًا في الشوط الأول أمام أتالانتا، بثلاثية نظيفة، لكنه أدرك التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من مواجهات الدوري الإيطالي، لويس مورييل نجح في تسجيل هدفين لنيراتزوري بيرجامو. وأضاف أليخاندرو جوميز الهدف الثالث، وسجل ثلاثية لاتسيو تشيرو إيموبيلي، خواكين كوريا، وعاد إيموبيلي وأدرك هدف التعادل لأصحاب الأرض.

في الدقيقة 23 افتتح التسجيل فريق أتالانتا، عن طريق لويس مورييل، وبعد مرور خمس دقائق، عاد اللاعب ذاته ويضيف الهدف الثاني له ولفريقه، في الدقيقة 37 نجح أليخاندرو جوميز في تسجيل هدف الضيوف الثالث، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بثلاثية نظيفة. في الدقيقة 69، حصل فريق لاتسيو على ركلة جزاء، نفذها تشيرو