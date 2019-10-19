تشيلسي يفوز على نيوكاسل ونوريتش يتعادل مع بورنموث

تحرير:محمد جمال ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٥:٥٨ م

تشيلسي

نجح فريق تشيلسي فى تحقيق فوزٍ غالٍ على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت فى إطار الاسبوع الـتاسع من عمر بطولة الدورى الإنجليزي (البريميرليج)، أحرز هدف المباراة الوحيد للبلوز اللاعب ماركوس ألونسو في الدقيقة 73 من زمن اللقاء. بذلك يصل رصيد تشيلسي إلى 17 نقطة فى المركز الثالث في جدول الدوري، بفارق 7 نقاط عن المتصدر ليفربول، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 8 نقاط يحتل بها المركز الثامن عشر في جدول ترتيب المسابقة.

وجاءت المباراة بسيطرة كاملة من البلوز، لكن فشل الفريق الأزرق على مدار الشوط الأول فى الوصول لمرمى الفريق المنافس، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي . ومع انطلاق صافرة الشوط الثانى بدأ لامبارد فى إجراء التبديلات ليرجح كفة فريقه فى المباراة، حيث أدخل بولسيتش مكان ميسون مونت، ليأتى الهدف الأول فى المباراة