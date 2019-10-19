رياضة

مران الأهلي.. تألق ديانج وتدريبات شاقة من فايلر

تحرير:أحمد سعيد ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٨ م
تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، اليوم السبت، وبدأ المران بتدريبات بدنية تحت قيادة توماس بينجيللي مدرب أحمال الفريق، لمدة 30 دقيقة من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين، بعدها قام رينيه فايلر بتقسيم الفريق إلى مجموعتين، الأولى خاضت تدريبات في صالة الجيمنازيوم، وجزء دخل في تدريبات بدنية بالكرة لرفع الحالة البدنية للاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق خلال الفترة الماضية، واستغلالا لعدم ارتباط الفريق بأي مباريات في الفترة الحالية.
وقام فايلر بتخصيص فقرة للتدريب على الكرة العرضية واستغلالها بشكل جيد وقام بإيقاف الفقرة وتعنيف اللاعبين بسبب التسرع في التعامل مع الكرة. وشهد المران تخصيص فقرة للتدريب على التحرك بالكرة من الخلف للأمام ووضعها في المرمى بشكل مباشر، وشهدت الفقرة تألق محمد الشناوي ومحمد محمود ومحمد هاني واليو ديانج وحمدي
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الزمالك والمقاولون‎ (13)

مصطفى محمد يقود الزمالك أمام المقاولون العرب

أعلن المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب، في الثامنة مساء اليوم السبت، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، بقيادة محمود البنا ويعاونه سمير جمال ومحمد عزازي، ومعهم طارق سامي حكمًا رابعًا، ولم يسبق للبنا إدارة أي مواجهة بين الفارس الأبيض وذئاب الجبل، وكانت آخر مبارياته مع الزمالك في 29 يناير من العام الجاري، أمام مصر للمقاصة، التي انتهت بفوز الفريق الأبيض، بأربعة أهداف لهدف.
توتنهام-ونيوكاسل-يونايتد (4)

توتنهام يواصل نزيف النقاط في البريميرليج

تعادل فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي مع نظيره واتفورد إيجابيًا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". بادر فريق واتفورد بالتسجيل عن طريق لاعبه عبدالله دوكوري في الدقيقة 6 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة لينتهي الشوط بتقدم فريق واتفورد على فريق السبايرز. في الشوط الثاني من المباراة تمكن ديلي ألي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 86 من زمن أحداث المباراة لينقذ فريقه من السقوط والخروج من المباراة بنقطة.
ليستر سيتي

تريزيجيه يشارك في فوز أستون فيلا وليستر يهزم بيرنلي

حقق فريق ليستر سيتي، فوزًا ثمينًا على نظيره بيرنلي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "ووكرز"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، تقدم كريس وود للضيوف، وأدرك جيمي فاردي هدف التعادل للثعالب، وأضاف يوري تيليمانس هدف الفوز، ليرفع ليستر رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن تشيلسي الذي يحتل المركز الثالث مؤقتًا، في المقابل تجمد رصيده فريق بيرنلي، عند 12 نقطة في المركز الثامن متساويًا مع توتنهام.
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الجونة والمقاصة

التعادل السلبي يحسم مواجهة الجونة ونادي مصر

حسم التعادل السلبي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة ونظيره فريق نادي إف سي مصر، في المباراة التي أقيمت على ملعب الكلية الحربية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري الممتاز، ليرفع الفريق الساحلي رصيده إلى 4 نقاط في المركز العاشر، بالخسارة أمام الإسماعيلي في الجولة الأولى بهدف نظيف، والخسارة بنفس النتيجة أمام الاتحاد السكندري، والفوز على المقاصة في الجولة الماضية بهدف دون رد، في رفع فريق مصر رصيده إلى ثلاث نقاط، في المركز الرابع عشر.
مران الاهلي

مران الأهلي.. تأخير صالح جمعة وتألق ديانج ومحمود

واصل فريق الأهلي تدريباته الجماعية على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة، وبدأ المران بتدريبات بدنية تحت قيادة توماس بينجيللي مدرب الأحمال، لمدة 30 دقيقة من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين واستغلال فترة التوقف الدولي، وقسم الفريق مجموعتين، الأولى خاضت تدريبات في صالة الجيمنازيوم، وجزءا دخل في تدريبات بدنية بالكرة تحت قيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، واجتمع فايلر مع اللاعبين لتدريبهم بشكل شخصي على الكرات العرضية مع رفع الحالة البدنية للاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق خلال الفترة الماضية.
الاتحاد والزمالك

لاعب الاتحاد: الإصابة منعت انتقالي للأهلي

أكد محمود رزق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، أن الإصابة منعت انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي، أثناء تواجده في صفوف الإنتاج الحربي، جاء ذلك في تصريحات، عبر قناة "أون سبورت"، عقب نهاية اللقاء، قائلًا:"كنت على أعتاب الانضمام للأهلي لولا إصابة الصليبي، بعد نهاية الدور الأول مع الإنتاج الحربي، جلس مسؤولو الأهلي معي وقتها وتحديدًا وائل جمعة وعبد العزيز عبد الشافي، وأنهينا كل شيء بخصوص الصفقة، في اليوم التالي مباشرة تعرضت لإصابة في الركبة، وتوقف كل شيء، ولكن الحمد لله على كل شيء".
رينيه فايلر

وائل جمعة يشيد بأداء الأهلي تحت قيادة فايلر

أشاد وائل جمعة نجم دفاع فريق الأهلي والمنتخب السابق بأداء الأحمر في الولاية التدريبية الجديدة للسويسري رينيه فايلر، حيث نشر وائل جمعة عبر تويتر إحصائية للأهلى مع فايلر وعلق قائلًا: «الأهلى فى الطريق الصحيح مع فايلر. بالتوفيق فى القادم إن شاء الله». وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على نظيره الإنتاج الحربي، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الثانية من منافسات الدوري، سجل رمضان صبحي هدف التقدم، ثم أضاف حسين الشحات الهدف الثاني، وجونيور أجاي الهدف الثالث، واختتم وليد سليمان رباعية الأحمر.
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