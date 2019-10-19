مران الأهلي.. تألق ديانج وتدريبات شاقة من فايلر

تحرير:أحمد سعيد ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٨ م

تدريبات الأهلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، اليوم السبت، وبدأ المران بتدريبات بدنية تحت قيادة توماس بينجيللي مدرب أحمال الفريق، لمدة 30 دقيقة من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين، بعدها قام رينيه فايلر بتقسيم الفريق إلى مجموعتين، الأولى خاضت تدريبات في صالة الجيمنازيوم، وجزء دخل في تدريبات بدنية بالكرة لرفع الحالة البدنية للاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق خلال الفترة الماضية، واستغلالا لعدم ارتباط الفريق بأي مباريات في الفترة الحالية.

وقام فايلر بتخصيص فقرة للتدريب على الكرة العرضية واستغلالها بشكل جيد وقام بإيقاف الفقرة وتعنيف اللاعبين بسبب التسرع في التعامل مع الكرة. وشهد المران تخصيص فقرة للتدريب على التحرك بالكرة من الخلف للأمام ووضعها في المرمى بشكل مباشر، وشهدت الفقرة تألق محمد الشناوي ومحمد محمود ومحمد هاني واليو ديانج وحمدي