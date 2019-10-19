تريزيجيه يشارك في فوز أستون فيلا وليستر يهزم بيرنلي

تحرير:علي الزيني ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م

ليستر سيتي

حقق فريق ليستر سيتي، فوزًا ثمينًا على نظيره بيرنلي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "ووكرز"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، تقدم كريس وود للضيوف، وأدرك جيمي فاردي هدف التعادل للثعالب، وأضاف يوري تيليمانس هدف الفوز، ليرفع ليستر رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن تشيلسي الذي يحتل المركز الثالث مؤقتًا، في المقابل تجمد رصيده فريق بيرنلي، عند 12 نقطة في المركز الثامن متساويًا مع توتنهام.

وعلى ملعب "فيلا بارك"، خطف أستون فيلا فوزًا مثيرًا من فريق برايتون، بهدفين لهدف، وشهدت مشاركة الدولي المصري، محمود حسن "تريزيجيه"، في الدقيقة 63، بعدما دخل بديلا لكونور هوريهان، وتعرض آرون موي، لاعب برايتون للطرد في الدقيقة 35 بعدما حصل على بطاقتين صفراوين. وافتتح آدم وبستر، التسجيل لبرايتون في الدقيقة