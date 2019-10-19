رياضة

تريزيجيه يشارك في فوز أستون فيلا وليستر يهزم بيرنلي

تحرير:علي الزيني ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٩ م
ليستر سيتي
ليستر سيتي
حقق فريق ليستر سيتي، فوزًا ثمينًا على نظيره بيرنلي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "ووكرز"، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، تقدم كريس وود للضيوف، وأدرك جيمي فاردي هدف التعادل للثعالب، وأضاف يوري تيليمانس هدف الفوز، ليرفع ليستر رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن تشيلسي الذي يحتل المركز الثالث مؤقتًا، في المقابل تجمد رصيده فريق بيرنلي، عند 12 نقطة في المركز الثامن متساويًا مع توتنهام.
وعلى ملعب "فيلا بارك"، خطف أستون فيلا فوزًا مثيرًا من فريق برايتون، بهدفين لهدف، وشهدت مشاركة الدولي المصري، محمود حسن "تريزيجيه"، في الدقيقة 63، بعدما دخل بديلا لكونور هوريهان، وتعرض آرون موي، لاعب برايتون للطرد في الدقيقة 35 بعدما حصل على بطاقتين صفراوين. وافتتح آدم وبستر، التسجيل لبرايتون في الدقيقة
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الزمالك والمقاولون‎ (13)

مصطفى محمد يقود الزمالك أمام المقاولون العرب

أعلن المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب، في الثامنة مساء اليوم السبت، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، بقيادة محمود البنا ويعاونه سمير جمال ومحمد عزازي، ومعهم طارق سامي حكمًا رابعًا، ولم يسبق للبنا إدارة أي مواجهة بين الفارس الأبيض وذئاب الجبل، وكانت آخر مبارياته مع الزمالك في 29 يناير من العام الجاري، أمام مصر للمقاصة، التي انتهت بفوز الفريق الأبيض، بأربعة أهداف لهدف.
توتنهام-ونيوكاسل-يونايتد (4)

توتنهام يواصل نزيف النقاط في البريميرليج

تعادل فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي مع نظيره واتفورد إيجابيًا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". بادر فريق واتفورد بالتسجيل عن طريق لاعبه عبدالله دوكوري في الدقيقة 6 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة لينتهي الشوط بتقدم فريق واتفورد على فريق السبايرز. في الشوط الثاني من المباراة تمكن ديلي ألي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 86 من زمن أحداث المباراة لينقذ فريقه من السقوط والخروج من المباراة بنقطة.
مران الأهلي (3)

مران الأهلي.. تألق ديانج وتدريبات شاقة من فايلر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على استاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، اليوم السبت، وبدأ المران بتدريبات بدنية تحت قيادة توماس بينجيللي مدرب أحمال الفريق، لمدة 30 دقيقة من أجل رفع اللياقة البدنية للاعبين، بعدها قام رينيه فايلر بتقسيم الفريق إلى مجموعتين، الأولى خاضت تدريبات في صالة الجيمنازيوم، وجزء دخل في تدريبات بدنية بالكرة لرفع الحالة البدنية للاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق خلال الفترة الماضية، واستغلالا لعدم ارتباط الفريق بأي مباريات في الفترة الحالية.
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أحمد-المحمدي-أستون-فيلا

أستون فيلا يكتسح نوريتش سيتي بمشاركة تريزيجيه

حقق فريق أستون فيلا، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، فوزًا كبيرًا على نظيره فريق نوريتش سيتي بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" والتي استضافها ملعب فريق نوريتش سيتي. افتتح فريق أستون فيلا التسجيل في الدقيقة 14 من زمن أحداث المباراة عن طريق اللاعب ويسلي موراييس قبل أن يضيف الهدف الثاني في شباك نوريتش سيتي في الدقيقة 30 من زمن أحداث الشوط الأول.
أحمد-المحمدي-أستون-فيلا

تريزيجيه يصنع هدفًا في تعادل أستون فيلا بالدوري

حقق فريق تشيلسي الإنجليزي الفوز على نظيره فريق برايتون في مباراة الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" في المباراة التي جمعت بينهما على استاد ستامفورد بريدج معقل فريق البلوز. افتتح جورجينهو لاعب البلوز التسجيل في المباراة من ضربة جزاء في الدقيقة 50 من زمن المباراة، قبل أن يضيف ويليان بورخيس دا سيلفا الهدف الثاني في شباك فريق برايتون. بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق تشيلسي لــ 11 نقطة في المركز الرابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد فريق برايتون عند 6 نقاط في المركز السادس عشر.
ليفربول - تشيلسي (4)

ليفربول يواجه أرسنال ويونايتد مع تشيلسي بكأس الرابطة

أسفرت قرعة دور الستة عشر من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، التي أجريت عقب نهاية مباراة مانشستر يونايتد وروكدال، بفوز الأول على ملعبه، بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي، بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف، عن مواجهة نارية، تجمع بين فريق ليفربول نظيره أرسنال، والتي ستقام على ملعب أنفيلد معقل الريدز، فيما سيحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على نظيره تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج، ويستضيف أستون فيلا في ملعبه نظيره ولفرهامبتون، فيما يواجه مانشستر سيتي نظيره ولفرهامبتون على ملعب الإمارات.
ليفربول‎

كأس الرابطة.. ليفربول يعبر كينز دونز وفوز أستون فيلا

تأهل فريق ليفربول إلى ثمن نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، بعدما حقق الفوز على نظيره ميلتون كينز دونز، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد ام كي، وسجل جيمس ميلنر، وكي جانا هويفر ثنائية الريدز، وشهد اللقاء غياب بعض اللاعبين الأساسيين على رأسهم الدولي المصري محمد صلاح، وروبرتو فيرمينو وساديو ماني، بجانب المدافع فيرجيل فان دايك، واعتمد المدرب الألماني يورجن كلوب على مجموعة من اللاعبين البدلاء.
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