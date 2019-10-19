توتنهام يواصل نزيف النقاط في البريميرليج

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٠ م

توتنهام

تعادل فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي مع نظيره واتفورد إيجابيًا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". بادر فريق واتفورد بالتسجيل عن طريق لاعبه عبدالله دوكوري في الدقيقة 6 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة لينتهي الشوط بتقدم فريق واتفورد على فريق السبايرز. في الشوط الثاني من المباراة تمكن ديلي ألي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 86 من زمن أحداث المباراة لينقذ فريقه من السقوط والخروج من المباراة بنقطة.

وأصبح رصيد فريق توتنهام 12 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما أصبح رصيد واتفورد 4 نقاط في المركز الأخير. وفي مباراة أخرى بنفس الجولة تعادل فريقا وولفرهامبتون وساوثهامتون إيجابيًّا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما على استاد مولينيو، حيث بادر ساوثهامبتون بالتسجيل في الدقيقة