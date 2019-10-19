رياضة

توتنهام يواصل نزيف النقاط في البريميرليج

تحرير:محمد حسن صيام ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٠ م
توتنهام
توتنهام
تعادل فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي مع نظيره واتفورد إيجابيًا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". بادر فريق واتفورد بالتسجيل عن طريق لاعبه عبدالله دوكوري في الدقيقة 6 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة لينتهي الشوط بتقدم فريق واتفورد على فريق السبايرز. في الشوط الثاني من المباراة تمكن ديلي ألي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 86 من زمن أحداث المباراة لينقذ فريقه من السقوط والخروج من المباراة بنقطة.
وأصبح رصيد فريق توتنهام 12 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما أصبح رصيد واتفورد 4 نقاط في المركز الأخير. وفي مباراة أخرى بنفس الجولة تعادل فريقا وولفرهامبتون وساوثهامتون إيجابيًّا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما على استاد مولينيو، حيث بادر ساوثهامبتون بالتسجيل في الدقيقة
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مصطفى محمد يقود الزمالك أمام المقاولون العرب

أعلن المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب، في الثامنة مساء اليوم السبت، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، بقيادة محمود البنا ويعاونه سمير جمال ومحمد عزازي، ومعهم طارق سامي حكمًا رابعًا، ولم يسبق للبنا إدارة أي مواجهة بين الفارس الأبيض وذئاب الجبل، وكانت آخر مبارياته مع الزمالك في 29 يناير من العام الجاري، أمام مصر للمقاصة، التي انتهت بفوز الفريق الأبيض، بأربعة أهداف لهدف.
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تريزيجيه يشارك في فوز أستون فيلا وليستر يهزم بيرنلي

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توتنهام يكشف تفاصيل إصابة هوجو لوريس

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، اليوم السبت، إصابة حارسه الفرنسي هوجو لوريس بخلع في المرفق خلال مباراة برايتون، التي أقيمت ظهر اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسرها توتنهام بثلاثية نظيفة، وتعرض الحارس الدولي إلى سقوط مروع في الدقيقة الثالثة من اللقاء الذي احتضنه ملعب (فالمر)، حيث سقط بالخطأ على مرفق يده، ليخرج على نقالة، وسط تأثر بالغ على ملامحه، ويشارك الحارس الأرجنتيني باولو جازانيجا، بدلا منه.
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بيرنلي يتخطى إيفرتون في البريميرليج

حقق فريق بيرنلي الإنجليزي الفوز على نظيره فريق إيفرتون بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" والتي استضافها ملعب فريق بيرنلي. سجل هدف فريق بيرنلي اللاعب جيف هيندريك في الدقيقة 72 من زمن أحداث المباراة، في الشوط الثاني حاول فريق إيفرتون تعديل النتيجة لكنه فشل في ذلك، كما تعرض لاعب التوفيز شيموس كولمان للبطاقة الحمراء في الدقيقة 56 من المباراة بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة.
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أستون فيلا يكتسح نوريتش سيتي بمشاركة تريزيجيه

حقق فريق أستون فيلا، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، فوزًا كبيرًا على نظيره فريق نوريتش سيتي بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" والتي استضافها ملعب فريق نوريتش سيتي. افتتح فريق أستون فيلا التسجيل في الدقيقة 14 من زمن أحداث المباراة عن طريق اللاعب ويسلي موراييس قبل أن يضيف الهدف الثاني في شباك نوريتش سيتي في الدقيقة 30 من زمن أحداث الشوط الأول.
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سولسكاير على أعتاب الرحيل من مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن تجربة أولي جونار سولسكاير مدربا لفريق مانشستر يونايتد قد لا تستمر طويلا، بسبب توالي النتائج السلبية، وتفكير الفريق الأحمر بشكل جدي في فك الارتباط معه، في حال لم تتحسن نتائجه في الدورات المقبلة من الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ حقق سولسكاير انطلاقة سيئة مع الشياطين الحمر في منافسات الدوري. ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن النادي الإنجليزي حدد اسم الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، بديلا مرتقبا لسولسكاير، في حال لم يفلح في إخراج الفريق من نتائجه السلبية.
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