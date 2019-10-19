كيف ترجمت الشرطة توجيهات وزير الداخلية خلال أسبوع؟
رفعت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية شعار «أسبوع الحسم» لفرض سيطرتها على مختلف أنحاء البلاد وفقا لإستراتيجية الوزارة التي ترتكز على الردع العام
١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:١٥ م
قوات الشرطة
لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهد لفرض سيطرتها على ربوع البلاد من خلال مداهمة بؤر إجرامية، ومطادرة خارجين على القانون من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومروجي المواد المخدرة خاصة التخليقية "إستروكس- فودو"، وملاحقة هاربين من أحكام قضائية، وشن حملات تموينية لضبط الأسعار والتصدي لغش التجار، تنفيذا للإستراتيجية الموضوعة؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية وتحقيق مبدأ الردع العام.
خلال الأسبوع المنقضي، وجه قطاع الأمن العام حملات تفتيشية مكبرة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي استهدفت بؤرا إجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 46 متهما.
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خلال الأسبوع المنقضي، وجه قطاع الأمن العام حملات تفتيشية مكبرة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي استهدفت بؤرا إجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، والسحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، ضُبط خلالها 46 متهما.
وجاءت أبرز النتائج لتلك المداهمات ضبط 9 قطع سلاح ناري "6 فرد خرطوش محلية الصنع- بندقيتين خرطوش- 7طلقات)، وضبط قطعتي سلاح أبيض"، و10 قضايا اتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو (750 جراما لنبات البانجو المخدر– 895 جراما لمخدر الحشيش– 180 جراما لمخدر الهيروين– 180 قرصا مخدرا)، وتنفيذ 547 ألفا و864 حكما قضائيا متنوعا تتصدرها الغرامة بـ285 ألفا و487 حكما.
في مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، أمكن ضبط 32 تشكيلا عصابيًّا ضمت 108 متهمين، ارتكبوا 142 حادث سرقة متنوعا، وضبط 258 قضية أحداث، وإعادة 20 سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 52 حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة) تم ضبط مرتكبيها بإجمالي 85 متهمًا.
مروريا تم ضبط 249528 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها 37911 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 397 قيادة تحت تأثير مخدر و6349 موقفا عشوائيا.
بالانتقال إلى جهود قطاع الأمن الاقتصادي -الذي يضم 7 إدارات نوعية- شملت جهود مباحث التموين ضبط 7352 قضية متنوعة أبرزها 103 قضايا أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 932 أسطوانة بوتاجاز، و22 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 99728 لترا وضبط 7227 قضية تموينية متنوعة بمضبوطات وزنت 1040 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، و137 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت 40 طنا.
وتمكنت الحملات من ضبط 74601 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 50 مليون جنيه مقابل 1482
قضية تهرب ضريبي وأموال العامة بقيمة مليار و587 مليونا و649 ألفا و950 جنيها و160 ألف دولار.
كما تم ضبط 788 قضية متنوعة أبرزها جرائم (سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر، سلاح أبيض– أموال عامة– تسول– حيازة مواد مخدرة– باعة جائلين– قضايا متنوعة) بالإضافة إلى ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت 7 متهمين ارتكبوا 3 وقائع متنوعة وضبط 190 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية و774 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، و1113 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و725 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم)، و203 قضايا فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و146 قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية، وتأمين 1433 لنش وباخرة سياحية.
فى مجال مكافحة المخدرات أمكن ضبط 1540 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها 1687 متهما بحوزتهم 287 كيلو جرام حشيش، 894 كيلو جرام بانجو، 2.4 كيلو جرام أفيون، 23 كيلو جرام هيروين، 6 كيلو جرامات فودو، 10 كيلو جرامات أستروكس و137 ألفا و337 قرصا مخدرا.