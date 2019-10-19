مد أجل النطق بالحكم في طعن إدراج أبو الفتوح ونجله بقوائم الإرهاب

١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٦:٥٢ م

عبد المنعم أبو الفتوح

قررت محكمة النقض مد أجل النطق بالحكم في الطعن على إدراج الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية، ونجله وآخرين على قوائم الشخصيات الإرهابية إلى جلسة 21 ديسمبر القادم. وكانت جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، قضت بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، ونجله و آخرين، على قوائم الإرهابيين، بناء على المذكرة المقدمة من النيابة العامة، والمرفق بها تحقيقات أجرتها تؤكد ارتكابهم لعمليات عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومنشآتها وجرائم تستوجب إدراجهم على قوائم الإرهابيين.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا فى تحقيقاتها للمتهمين اتهامات عدة فى مقدمتها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.ووجهت النيابة للمتهمين، اتهامات بتولى قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات