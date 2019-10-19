مصطفى محمد يقود الزمالك أمام المقاولون العرب

تحرير:علي الزيني ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٤ م

الزمالك

أعلن المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب، في الثامنة مساء اليوم السبت، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز، بقيادة محمود البنا ويعاونه سمير جمال ومحمد عزازي، ومعهم طارق سامي حكمًا رابعًا، ولم يسبق للبنا إدارة أي مواجهة بين الفارس الأبيض وذئاب الجبل، وكانت آخر مبارياته مع الزمالك في 29 يناير من العام الجاري، أمام مصر للمقاصة، التي انتهت بفوز الفريق الأبيض، بأربعة أهداف لهدف.

وجاء تشكيل الزمالك، كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: حمدي النقاز، محمود حمدي "الونش"، محمود علاء، محمد عبد الشافي. خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد "زيزو"، يوسف أوباما، ومحمد أوناجم. خط الهجوم: مصطفي محمد. ويجلس على دكة البدلاء كلًا من: محمد صبحي، مصطفي فتحي، خالد بوطيب، محمد