المصري يكشف مصير إيهاب جلال مع الفريق

تحرير:علي الزيني ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٩ م

إيهاب جلال

أصدر مجلس إدارة النادي المصري بيانا رسميًّا أعلن من خلاله عن دعمه للجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال، وقال البيان الذي نشره النادي الساحلي: "يتابع مجلس إدارة المصري برئاسة سمير حلبية عن كثب حالة الغضب لدى جماهيره نتيجة الهزيمة في المباراة الأخيرة في الدوري أمام مصر للمقاصة. ويؤكد مجلس إدارة المصري على تفهمه التام لتلك المشاعر الطبيعية من جماهير النادي المصري المخلصة والوفية للقلعة الخضراء والتي تسعى دائما بمؤازرتها المستمرة للكيان لوضع المصري في المكانة التي يستحقها بما يمتلكه من تاريخ كبير وجماهيرية كبيرة".

"ومجلس إدارة النادي المصري إذ يعلن تفهمه التام لمشاعر جماهيره، فإنه في الوقت ذاته يعلن رفضه التام لحملات الهجوم الممنهجة على المدير الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال، الذي يتعرض لحملة شرسة بعيدا عن الانتقادات الموضوعة التي تُعد حقا أصيلا لكل مشجعي كرة القدم بصفة عامة ومشجعي المصري بصفة خاصة". "ويؤكد المجلس