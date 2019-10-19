رادارات المرور تلتقط 2060 مخالفة خلال 24 ساعة

١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٢٢ م

رادار

وجهت الإدارة العامة للمرور حملات انضباطية مكبرة بكل الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد وجه مساعد وزير الداخلية للمرور، اللواء علاء متولي، بتكثيف نشاط الحملات المرورية لتحقيق الانضباط المروري، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 6101 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 2060 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و236 مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، و26 دراجة نارية مخالفة، و75 مخالفة شروط الترخيص و14 مخالفة "موقف عشوائى"، و22 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات. من ناحية أخرى، شددت قيادات المرور على