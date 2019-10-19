جريمة

أمن المنافذ يتصدى لمحاولات التهريب النقدي بخطة محكمة

١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م
إحباط تهريب أجهزة ومعدات- أرشيفية
إحباط تهريب أجهزة ومعدات- أرشيفية
واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودهم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية من خلال شن حملات تفتيشية مكبرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 7 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ملابس أجنبية الصنع– مفروشات- مستحضرات تجميل– مستحضرات طبية– عقاقير طبية– مبيدات حشرية زراعية– أجهزة بلاى ستيشن).
وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا نحو 732 ألفا و147 جنيها، وتم ضبط 62 قضية ومخالفة متنوعة في مجال الأمن العام (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائى، انتهاء فترة التصريح، سرقة). وشملت الجهود تنفيذ 214 حكما قضائيا متنوعا، وتحرير 1032
اقرأ المزيد
سطو-مسلح

حل لغز السطو على محطة وقود وسرقة بالإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات السطو المسلح على محطة وقود وسرقة ربع مليون جنيه فى الإسكندرية وذلك بعد تلقي مأمور قسم ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من مشرف وردية بمحطة وقود الكائنة بدائرة القسم، بأنه حال تواجده بالمكتب الإدارى الخاص بالمحطة فوجئ بدلوف شخصين "مجهولين مُلثمين" بحوزة كل منهما سلاح أبيض قاما بالاستيلاء من داخل المكتب على مبلغ 250 ألف جنيه "من متحصلات إيراد المحطة" كرهًا عنه، وعقب ذلك قاما بتوثيقه وتكميمه وفرا هاربين.
اسعاف (2)

إصابة 13 مجند أمن مركزي في انقلاب «لوري شرطة»

أصيب اليوم السبت، 13 مجندا بقوات الأمن المركزي، بإصابات متفرقة بالجسد، تنوعت ما بين ما بين كسور واشتباه في كسور بالأقدام والسواعد واشتباه كسر بالعمود الفقري لجندي واحد منهم، بعد انقلاب سيارة "لوري" تابعة للأمن المركزي أعلى كوبري تحيا مصر بمنطقة عز الدين دائرة أول بالإسماعيلية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، الذي قرر انتداب لجنة من المرور لإصدار تقرير بأسباب الواقعة، وسؤال المصابين بعد تماثلهم للشفاء.
مخدر-الحشيش

سقوط 4 عناصر إجرامية بـ«تشكيلة مخدرات» في الجيزة

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق جهودها وفق الإستراتيجية الموضوعة التي تستهدف مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الاتجار بالمواد المخدرة، وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي، عن تحقيق نتائج إيجابية عدة أبرزها ضبط عاطلين سبق اتهام أحدهما فى قضية مخدرات حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الوراق بقيادة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع الشمال، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1500 جرام، هاتف محمول ومبلغ مالي.
دار-الهضبة-للطب-النفسى-وعلاج-الادمان (2)

الداخلية تداهم «مصحات الموت» في أبو النمرس

حملة أمنية مكبرة شنتها الأجهزة الأمنية بوزارتي الصحة والداخلية استهدفت المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس جنوب محافظة الجيزة فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لجهودها فى مجال تحقيق المواجهة الشاملة لتعاطى وإدمان المواد المخدرة، ووجه ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحملة مُكبرة استهدفت عددًا من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بدائرة المركز وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وبمشاركة الجهات المختصة المعنية.
اقرأ المزيد من الأخبار
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

أمن المنافذ يحبط 5 قضايا تهريب بنصف مليون جنيه

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودهم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية من خلال شن حملات تفتيشية مكبرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 5 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ورق إستوك - ماكينات لحام - ملابس أجنبية الصنع - ساعات يد - مستحضرات تجميل - فضة - جهاز كشف معادن).
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]