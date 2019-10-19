أمن المنافذ يتصدى لمحاولات التهريب النقدي بخطة محكمة

١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٠ م

إحباط تهريب أجهزة ومعدات- أرشيفية

واصل ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهودهم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية من خلال شن حملات تفتيشية مكبرة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 7 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ملابس أجنبية الصنع– مفروشات- مستحضرات تجميل– مستحضرات طبية– عقاقير طبية– مبيدات حشرية زراعية– أجهزة بلاى ستيشن).

وبلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا نحو 732 ألفا و147 جنيها، وتم ضبط 62 قضية ومخالفة متنوعة في مجال الأمن العام (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائى، انتهاء فترة التصريح، سرقة). وشملت الجهود تنفيذ 214 حكما قضائيا متنوعا، وتحرير 1032