الأهلي يكشف موعد عودة محمود متولي للتدريبات الجماعية

تحرير:أحمد سعيد ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٢ م

محمود متولي

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، حالة محمود متولي مدافع المارد الأحمر، ومدى شفائه من إصابة المزق في العضلة الخلفية التي لحقت به خلال مباراة الزمالك الماضية في بطولة كأس السوبر المصري والذي توج به المارد الأحمر بعد الفوز على الأبيض بثلاثة أهداف مُقابل هدفين. وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"التحرير" إن اللاعب يتبقى في برنامجه العلاجي أسبوع وسيخوض التدريبات الجماعية بصورة منتظمة بعد الانتهاء من البرنامج الذي وضعه خالد محمود طبيب الأهلي.

ويخوض محمود متولي برنامجا طبيا تحت قيادة طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالقلعة الحمراء، وفقرات خفيفة في صالة الجيمانزيوم بخلاف الجري حول الملعب. وواصل محمود متولي تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وأدى جلسة تأهيلية في الجيم أعقبها خوض تدريبات