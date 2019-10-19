ضبط 8 مصانع بلاستيك وأعلاف مخالفة خلال يوم

١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٨ م

مصنع أعلاف

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة، نفَّذت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مكبرة لضبط كل المخالفات والقضايا المتنوعة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 9 قضايا فى مجال ضبط مخالفات الثروة الزراعية عبارة عن (3 مصانع– مدشة– 5 محلات لبيع المبيدات بدون ترخيص)، وضبط 9310 أطنان من الأعلاف والمبيدات والحبوب الزراعية بمخالفات (بدون ترخيص– بدون بيانات- منتهية الصلاحية).

وشملت جهود حماية البيئة والصحة العامة ضبط 29 قضية حرق قش أرز، وضبط 69 سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة، وضبط 5 مصانع بلاستيك مخالفة (مزاولة النشاط بدون ترخيص– عدم الحصول على الموافقة الأمنية– عدم وجود سجل الحالة البيئية– عدم



وشملت جهود حماية البيئة والصحة العامة ضبط 29 قضية حرق قش أرز، وضبط 69 سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة، وضبط 5 مصانع بلاستيك مخالفة (مزاولة النشاط بدون ترخيص– عدم الحصول على الموافقة الأمنية– عدم وجود سجل الحالة البيئية– عدم ارتداء العاملين مهمات الوقاية).



كما أمكن ضبط 24 قضية تعدٍّ على نهر النيل، و63 قضية تعدٍّ على منافع الري، و23 قضية فى مجال الملاحة الداخلية (مخالفة شروط التراخيص– عدم وجود تراخيص ملاحية– عدم اكتمال توافر أدوات الإطفاء والإنقاذ– عدم اكتمال الطاقم الملاحى– القيادة بدون ترخيص) إضافة إلى 26 قضية في مجال حماية الثروة السمكية.



