جريمة

ضبط 8 مصانع بلاستيك وأعلاف مخالفة خلال يوم

١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٧:٣٨ م
مصنع أعلاف
مصنع أعلاف
استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة، نفَّذت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مكبرة لضبط كل المخالفات والقضايا المتنوعة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 9 قضايا فى مجال ضبط مخالفات الثروة الزراعية عبارة عن (3 مصانع– مدشة– 5 محلات لبيع المبيدات بدون ترخيص)، وضبط 9310 أطنان من الأعلاف والمبيدات والحبوب الزراعية بمخالفات (بدون ترخيص– بدون بيانات- منتهية الصلاحية).
وشملت جهود حماية البيئة والصحة العامة ضبط 29 قضية حرق قش أرز، وضبط 69 سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة، وضبط 5 مصانع بلاستيك مخالفة (مزاولة النشاط بدون ترخيص– عدم الحصول على الموافقة الأمنية– عدم وجود سجل الحالة البيئية– عدم
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حل لغز السطو على محطة وقود وسرقة بالإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات السطو المسلح على محطة وقود وسرقة ربع مليون جنيه فى الإسكندرية وذلك بعد تلقي مأمور قسم ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من مشرف وردية بمحطة وقود الكائنة بدائرة القسم، بأنه حال تواجده بالمكتب الإدارى الخاص بالمحطة فوجئ بدلوف شخصين "مجهولين مُلثمين" بحوزة كل منهما سلاح أبيض قاما بالاستيلاء من داخل المكتب على مبلغ 250 ألف جنيه "من متحصلات إيراد المحطة" كرهًا عنه، وعقب ذلك قاما بتوثيقه وتكميمه وفرا هاربين.
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إصابة 13 مجند أمن مركزي في انقلاب «لوري شرطة»

أصيب اليوم السبت، 13 مجندا بقوات الأمن المركزي، بإصابات متفرقة بالجسد، تنوعت ما بين ما بين كسور واشتباه في كسور بالأقدام والسواعد واشتباه كسر بالعمود الفقري لجندي واحد منهم، بعد انقلاب سيارة "لوري" تابعة للأمن المركزي أعلى كوبري تحيا مصر بمنطقة عز الدين دائرة أول بالإسماعيلية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، الذي قرر انتداب لجنة من المرور لإصدار تقرير بأسباب الواقعة، وسؤال المصابين بعد تماثلهم للشفاء.
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سقوط 4 عناصر إجرامية بـ«تشكيلة مخدرات» في الجيزة

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق جهودها وفق الإستراتيجية الموضوعة التي تستهدف مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الاتجار بالمواد المخدرة، وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي، عن تحقيق نتائج إيجابية عدة أبرزها ضبط عاطلين سبق اتهام أحدهما فى قضية مخدرات حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الوراق بقيادة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع الشمال، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1500 جرام، هاتف محمول ومبلغ مالي.
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الداخلية تداهم «مصحات الموت» في أبو النمرس

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