جونسون يتحدى القانون بسبب «بريكست»: سنغادر في موعدنا

١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٢ م

رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، إنه "لن يتفاوض مع قادة الاتحاد الأوروبي بشأن إرجاء عملية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ولن يجبره القانون على القيام بذلك"، مؤكدا في كلمة أمام مجلس العموم أوردتها شبكة "سكاي نيوز" اليوم السبت: "سأواصل بذل قصاري جهدي لإتمام بريكست في الـ31 من أكتوبر الجاري"، مشيرا إلى أن "أفضل أمر بالنسبة للمملكة المتحدة، وكل أوروبا، هو أن نغادر بهذا الاتفاق الجديد في الموعد المحدد".

وأضاف: "سأُطلع الاتحاد الأوروبي أن المزيد من التأجيل سيعد أمرًا سيئًا بالنسبة لهذا البلد، وأن الحكومة ستقدم خلال الأسبوع المقبل التشريع الضروري اللازم من أجل تحقيق بريكست في 31 أكتوبر الجاري". ووصف جونسون، النقاش الذي جرى بين المشرعين، بأنه كان "مهمًا ولحظة استثنائية"، غير أن التصويت الذي جرى خلا من