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جونسون يتحدى القانون بسبب «بريكست»: سنغادر في موعدنا

١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٢ م
رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون
رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون
قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، إنه "لن يتفاوض مع قادة الاتحاد الأوروبي بشأن إرجاء عملية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ولن يجبره القانون على القيام بذلك"، مؤكدا في كلمة أمام مجلس العموم أوردتها شبكة "سكاي نيوز" اليوم السبت: "سأواصل بذل قصاري جهدي لإتمام بريكست في الـ31 من أكتوبر الجاري"، مشيرا إلى أن "أفضل أمر بالنسبة للمملكة المتحدة، وكل أوروبا، هو أن نغادر بهذا الاتفاق الجديد في الموعد المحدد".
وأضاف: "سأُطلع الاتحاد الأوروبي أن المزيد من التأجيل سيعد أمرًا سيئًا بالنسبة لهذا البلد، وأن الحكومة ستقدم خلال الأسبوع المقبل التشريع الضروري اللازم من أجل تحقيق بريكست في 31 أكتوبر الجاري". ووصف جونسون، النقاش الذي جرى بين المشرعين، بأنه كان "مهمًا ولحظة استثنائية"، غير أن التصويت الذي جرى خلا من
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انفجار في أفغانستان

بينهم أطفال..ارتفاع ضحايا تفجير أفغانستان لـ70 قتيلا

ارتفعت حصيلة التفجير الذي استهدف مسجدا في أفغانستان خلال صلاة الجمعة إلى 70 قتيلا بينهم عشرات الأطفال، إذ نقلت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية، الليلة عن المتحدث باسم حاكم ولاية ننجرهار عطالله خوجياني قوله: «لدينا تقارير أن حصيلة القتلى وصلت إلى 70». بدوره، أوضح متحدث باسم إدارة التعليم في الولاية، أن 27 شخصا على الأقل من الضحايا هم من أطفال المدارس. يذكر أن هجوم منطقة هسكه مينه، هو ثاني أكثر اعتداء دموية هذا العام في أفغانستان، وأدى إلى إصابة 36 آخرين.
ترامب (2)

هل يعتزم ترامب الدخول في حرب تجارية مع أوروبا؟

على الرغم من موافقة المسؤولين الأمريكيين والصينيين، الأسبوع الماضي، على هدنة مبدئية في حربهم التجارية، فإن هناك إشارات ضئيلة على أي اتفاق سلام تجاري دائم بين أكبر اقتصادين في العالم، خاصة أن واشنطن لديها ما تريد فرضه على مجريات المفاوضات. وفي الوقت نفسه، فإن العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في نقطة منخفضة بعد تحرك واشنطن لفرض رسوم جمركية على سلع تتراوح بين النبيذ الفرنسي، والجبن الإيطالي، والزيتون الإسباني، وهي سلع لها قيمتها على المستوى التجاري.
بوريس-جونسون (1.) (2)

يوم تاريخي في بريطانيا.. البريكست أم التأجيل؟

بعد المحاولات الثلاث الفاشلة التي قامت بها رئيسة الحكومة البريطانية السابقة، تيريزا ماي، لهزيمة المشرعين، سيخوض زعيم المملكة المتحدة الحالي بوريس جونسون، معترك اتفاق خروج جديد لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في جلسة تاريخية للبرلمان البريطاني. ومن المقرر أن يجتمع مجلس النواب للمرة الأولى منذ عام 1982، عندما كانت المملكة المتحدة في حالة حرب مع الأرجنتين؛ وذلك لمناقشة أحدث صيغة لاتفاق الخروج بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، والذي من المفترض أن يتم حسمه قبل نهاية أكتوبر الجاري.
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كنائس الشرق الأوسط ترفع الصلاة من أجل استقرار لبنان

أكد مجلس كنائس الشرق الأوسط، أنه يرفع الصلاة من أجل كرامة الإنسان في لبنان واستقرار مجتمعه والتزام مسؤولية الخير العام، إذ ذكر بيان أصدرته الأمانة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط، اليوم الجمعه، أنه في اللحظة التي يشتعل فيها لبنان من حرقة الناس ووجعهم، نرفع الصلاة من أجل كرامة إنسان لبنان واستقرار مجتمعه، كما ونصلّي ليُلهِم الرب ضمير القائمين على شئون البلاد لخدمة الخير العام، وتابع البيان: «لبنان الرسالة لطالما كان منارة مضيئة في هذا الشرق، لذا وفي حمأة غضب الناس ندعو جميع شركائنا وأصدقائنا في العالم لرفع الصلوات على نية هذا البلد وشعبه».
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بوريس-جونسون (1.) (2)

يوم تاريخي في بريطانيا.. البريكست أم التأجيل؟

بعد المحاولات الثلاث الفاشلة التي قامت بها رئيسة الحكومة البريطانية السابقة، تيريزا ماي، لهزيمة المشرعين، سيخوض زعيم المملكة المتحدة الحالي بوريس جونسون، معترك اتفاق خروج جديد لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في جلسة تاريخية للبرلمان البريطاني. ومن المقرر أن يجتمع مجلس النواب للمرة الأولى منذ عام 1982، عندما كانت المملكة المتحدة في حالة حرب مع الأرجنتين؛ وذلك لمناقشة أحدث صيغة لاتفاق الخروج بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، والذي من المفترض أن يتم حسمه قبل نهاية أكتوبر الجاري.
الاتحاد الأوروبي

بالإجماع.. الاتحاد الأوروبي يوافق على «صفقة» بريكست

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإجماع، على اتفاق جديد مع بريطانيا، بخصوص خروج المملكة المتحدة "بريكست"، وأوضح الاتحاد في بيان رسمي، أن الدولة الأعضاء التي عقدت قمسة في بروكسل اليوم الخميس، صادقت على الاتفاق بشأن شروط انسحاب بريطانيا، وحددت يوم 21 أكتوبر الجاري موعدا نهائيا للانسحاب، على أن يدخل الاتفاق جيز التنفيذ بداية من اليوم الأول في نوفمبر المقبل، بشرط موافقة البرلمان البريطاني على كافة الوثائق الضرورية في الوقت المناسب، بحسب روسيا اليوم.
بوريس-جونسون (1.) (1)

هل تنهي تعديلات بوريس جونسون ملف البريكست؟

بنود عملية أم مقترحات غير قابلة للتطبيق، هكذا وقع الاتحاد الأوروبي في حيرة من أمره تجاه تقييم النموذج الجديد الذي قدمه رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون، حيث بدا من الواضح أن هناك اختلافات في تقييم هذا النموذج ومدى إمكانية تطبيقه بشكل فعلي. ويرى رئيس الوزراء البريطاني، أنه قدم خطة "بناءة ومعقولة" إلى بروكسل، تحتوي على تنازلات من المملكة المتحدة حول إيجاد ترتيبات بديلة للدعم الأيرلندي في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ليأتي الآن دور بروكسل لتقول كلمتها النهائية بشأن هذا الملف المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات.
البرلمان-البريطاني

البرلمان البريطاني ينعقد مجددًا بعد هزيمة جونسون

يعقد النواب البريطانيون، اليوم الأربعاء، اجتماعاتهم البرلمانية بعد أن أصدرت المحكمة العليا في البلاد قرارها التاريخي باعتبار خطوة تعليق أعمال البرلمان أمرًا "غير شرعي". كانت المحكمة العليا البريطانية، قد اعتبرت القرار الذي اتخذه رئيس الحكومة المحافظ، بوريس جونسون، بتعليق اجتماعات البرلمان غير قانوني، مما مثَل ضربة أثرت على سلطة جونسون، وتسببت في تصاعد الأصوات المطالبة باستقالته. ويعارض النواب خروجا بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي، وهو سيناريو يطرحه جونسون، حيث صوتوا على قانون يرغمه على الطلب من بروكسل تأجيل "بريكست" ثلاثة أشهر.
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