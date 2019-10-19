بوكتينيو: التعادل أول خطوة للعودة بتوتنهام

تحرير:محمد جمال ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٣ م

ماوريسيو بوكتينيو

علق الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، المدير الفنى لفريق توتنهام هوتسبير على تعادل فريقه اليوم فى الدولى الإنجليزي (البريمرليج)، مشيرًا إلى أنها خطوة أولى فى استعادة الثقة، وتقديم نتائج أفضل لجماهير التى تنتظر شكلا آخر للفريق اللندنى. وقال بوكتتينو فى تصريحات عقب المباراة: "كان الشوط الأول سيئًا بالنسبة لنا، لكن فى الشوط الثانى، حاربنا ولم نستسلم، فى النهاية حصلنا على هدف التعادل". وأوضح: "كنا نستحق التعادل وهذه هى الخطوة الأولى لنا لنستعيد ثقتنا".

وأكمل بوكتينيو خلال تصريحاته: "بعد السقوط بسباعية أمام بايرن، كانت ثقتنا فى الأرض ثم خسرنا ضد برايتون، وتعرض القائد هوجو لوريس للإصابة، كل هذا جعل الفريق فى موقف صعب للغاية". واختتم تصريحاته قائلا: "ستعمل بداية من التعادل أمام واتفورد، وسنحاول إيجاد حلول لأزمات الفريق، لنظهر بالطريقة التى تريد جماهيرنا