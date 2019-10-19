رياضة

بوكتينيو: التعادل أول خطوة للعودة بتوتنهام

تحرير:محمد جمال ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:١٣ م
ماوريسيو بوكتينيو
ماوريسيو بوكتينيو
علق الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو، المدير الفنى لفريق توتنهام هوتسبير على تعادل فريقه اليوم فى الدولى الإنجليزي (البريمرليج)، مشيرًا إلى أنها خطوة أولى فى استعادة الثقة، وتقديم نتائج أفضل لجماهير التى تنتظر شكلا آخر للفريق اللندنى. وقال بوكتتينو فى تصريحات عقب المباراة: "كان الشوط الأول سيئًا بالنسبة لنا، لكن فى الشوط الثانى، حاربنا ولم نستسلم، فى النهاية حصلنا على هدف التعادل". وأوضح: "كنا نستحق التعادل وهذه هى الخطوة الأولى لنا لنستعيد ثقتنا".
وأكمل بوكتينيو خلال تصريحاته: "بعد السقوط بسباعية أمام بايرن، كانت ثقتنا فى الأرض ثم خسرنا ضد برايتون، وتعرض القائد هوجو لوريس للإصابة، كل هذا جعل الفريق فى موقف صعب للغاية". واختتم تصريحاته قائلا: "ستعمل بداية من التعادل أمام واتفورد، وسنحاول إيجاد حلول لأزمات الفريق، لنظهر بالطريقة التى تريد جماهيرنا
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أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، على أن الباب مفتوح لجميع اللاعبين من أجل الانضمام لمنتخب "الفراعنة" في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الجهاز الفني يتابع عددا من اللاعبين خاصة وأنه يرى أن الفريق يعاني من نقص في بعض المراكز. وأضاف البدري في تصريحات لقناة تايم سبورت: "سنعاني في الفترة المقبلة استعدادًا للمباراة الرسمية الأولى أمام كينيا من حيث ضم اللاعبين، سيتم تجميع اللاعبين على مراحل قبل مباراة كينيا، وأحاول هذه الفترة أننا نخوض مباراة ودية يوم 8 نوفمبر".
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أكد ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه درس المقاولون جديًّا قبل لقاء اليوم، الذي انتهى بفوز الفارس الأبيض بهدفين لهدف، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، التي عقده بعد نهاية المباراة، قائلا: "درسنا الفريق بشكل جيد قبل المباراة، وكنا نعلم تمامًا كيف يكون التحول الهجومي، وكيفية التعامل مع المنافس بعد خسارة الكرة.. بالرغم من استقبال الهدف في وقت مبكر من المباراة بعد هذا الخطأ الوحيد في المباراة بالنسبة لنا، وبعدها تم تدارك الموقف وتعادلنا وأنهينا الشوط الأول ونحن متقدمون".
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توتنهام يواصل نزيف النقاط في البريميرليج

تعادل فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي مع نظيره واتفورد إيجابيًا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". بادر فريق واتفورد بالتسجيل عن طريق لاعبه عبدالله دوكوري في الدقيقة 6 من زمن أحداث الشوط الأول من المباراة لينتهي الشوط بتقدم فريق واتفورد على فريق السبايرز. في الشوط الثاني من المباراة تمكن ديلي ألي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 86 من زمن أحداث المباراة لينقذ فريقه من السقوط والخروج من المباراة بنقطة.
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بوتشيتينو: لهذا السبب لن أرحل عن توتنهام

يصر الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام، على دعمه الكامل لرئيس النادي اللندني دانييل ليفي، مؤكدًا أنه يحظى بالدعم الكامل من "صديقه" في إشارة إلى الأخير، على الرغم من مرور الفريق في الوقت الحالي بأكبر أزمة في عهده. وخسر السبيرز، يوم السبت الماضي بنتيجة 3- صفر أمام برايتون، وذلك بعد أيام قليلة من هزيمته الثقيلة على ملعبه بسبعة أهداف مقابل هدفين أمام بايرن ميونيخ الألماني في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
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ديشامب يكشف مدة غياب لوريس عن الملاعب

أعلن ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن غياب هوجو لوريس حارس مرمى منتخب الديوك عن الملاعب حتى نهاية عام 2019، وتعرض الحارس الدولي للإصابة في الدقيقة الثالثة من مباراة فريقه توتنهام ضد برايتون فى الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي (البريمرليج)، وتبين فيما بعد إصابة الحارس الفرنسي بخلع في المرفق، وكشفت إدارة السبيرز فى بيان لها أنها ستكشف عن مدى تطور إصابة الحارس الفرنسي الأسبوع المقبل، بعد الإجراءات الطبية للوقف على حجم الإصابة ومدة غياب حارس المرمى.
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مدرب توتنهام يكشف حقيقة رحيلة بعد فضيحة بايرن ميونيخ

"ليس لدي شك في أن اللاعبين دائمًا ما يُقدمون الأفضل من أجل الفوز، فهم يلعبون من أجل أنفسهم وعائلاتهم والنادي والجهاز الفني، لا أشك مطلقا في التزامهم".. بهذه الكلمات، تحدث المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريق برايتون، التي ستقام في الواحدة والنصف ظهر غدًا السبت، على ملعب "فالمر"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم الهزيمة المؤلمة التي تلقاها الفريق أمام نظيره بايرن ميونخ الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا، بنتيجة (2-7).
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