رياضة

قرعة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد.. مصر في مجموعة سهلة

تحرير:أحمد سعيد ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ م
يد مصر
يد مصر
أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية رجال لكرة اليد، والتي ستُقام في تونس خلال الفترة بين 16 حتى 26 من يناير المقبل عام 2020، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" في الصيف المقبل، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى بجانب كل من كينيا، غينيا، الكونغو الديمقراطية. واختارت تونس صاحبة الضيافة المجموعة التي تريد الوقوع فيها، حيث اختارت المجموعة الثالثة كما اختارت أن تواجه الرأس الأخضر في المباراة الأولى والتي ستُقام يوم 16 من يناير المقبل.
ويتأهل بطل البطولة الإفريقية مباشرةً إلى دورة الألعاب الأولمبية، على أن يتواجد الوصيف في تصفيات عالمية مؤهلة للبطولة، أما الستة منتخبات صاحبة الصدارة في الترتيب فتتأهل إلى بطولة العالم 2021 التي ستقام في مصر، مما يسمح بتأهل فريق سابع أيضًا إذا تواجد الفراعنة في المراكز الستة الأولى. وجاءت باقي المجموعات
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حسام البدري

البدري: ندرس لوائح الكاف ونحتاج اللاعبين الأولمبيين

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، على أن الباب مفتوح لجميع اللاعبين من أجل الانضمام لمنتخب "الفراعنة" في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الجهاز الفني يتابع عددا من اللاعبين خاصة وأنه يرى أن الفريق يعاني من نقص في بعض المراكز. وأضاف البدري في تصريحات لقناة تايم سبورت: "سنعاني في الفترة المقبلة استعدادًا للمباراة الرسمية الأولى أمام كينيا من حيث ضم اللاعبين، سيتم تجميع اللاعبين على مراحل قبل مباراة كينيا، وأحاول هذه الفترة أننا نخوض مباراة ودية يوم 8 نوفمبر".
ميتشو

ميتشو: يعجزون عن مواجهتنا بالكرة فيستخدمون السباب

أكد ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه درس المقاولون جديًّا قبل لقاء اليوم، الذي انتهى بفوز الفارس الأبيض بهدفين لهدف، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، التي عقده بعد نهاية المباراة، قائلا: "درسنا الفريق بشكل جيد قبل المباراة، وكنا نعلم تمامًا كيف يكون التحول الهجومي، وكيفية التعامل مع المنافس بعد خسارة الكرة.. بالرغم من استقبال الهدف في وقت مبكر من المباراة بعد هذا الخطأ الوحيد في المباراة بالنسبة لنا، وبعدها تم تدارك الموقف وتعادلنا وأنهينا الشوط الأول ونحن متقدمون".
يوفنتوس‎

«يوفنتوس» يفوز على «بولونيا» ويؤكد على الصدارة

نجح فريق يوفنتوس في الفوز على نظيره بولونيا، بهدفين لهدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، في إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإيطالي (الكالتشيو)، إذ سجل هدفي المباراة، لصالح الفريق، السيدة العجوز، كل من: «كريستيانو رونالدو»، في الدقيقة 19، و«ميراليم بيانيتش»، في الدقيقة الـ45 بينما سجل بولونيا، «دانيلو لارانجييرا»، في الدقيقة 26. وبهذا الفوز يحتفظ البيانكونيري بصدارة جدول الكالتشيو برصيد 22 نقطة جمعها من 8 مباريات، فاز في سبع وتعادل في واحدة.
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شوقى-غريب

غريب: خائف من الإصابات قبل كأس الأمم الإفريقية

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي، على أن فريقه حقق مكاسب عديدة رغم التعادل الإيجابي أمام جنوب أفريقيا بهدف لكلا منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الإسماعيلية، استعدادًا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، واتفق المنتخبان على تقسيم المباراة الودية بينهما إلى 3 أشواط مدة كل شوط 30 دقيقة.. وقال شوقي غريب في تصريحات لقناة أون سبورت مساء الجمعة :"خضنا مباراة من ثلاثة أشواط والهدف من ذلك مشاركة جميع اللاعبين خلال فاصل زمني وضعناه،".
عماد-متعب

عماد متعب يسحب قرعة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

تقام في السابعة من مساء اليوم الأربعاء، قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، في قصر الحرملك بمنتزه الإسكندرية، بين 8 منتخبات إفريقية تترأس مصر إحدى مجموعتيها، بوصفها البلد المنظم، بينما تأتي نيجيريا بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الأخرى، وتشارك في البطولة التي ستقام بالقاهرة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، 8 منتخبات هي الكاميرون وكوت ديفوار وغانا وجنوب إفريقيا وزامبيا ومالي، إضافة إلى مصر ونيجيريا، وتعد البطولة في الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، حيث تتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى.
مصر-وجنوب-أفريقيا تصوير-سامح-أبو حسن‎ (7)

اتحاد الكرة يتحمل تكاليف إقامة بتسوانا قبل ودية مصر

اتفق الاتحاد المصري لكرة القدم، مع بتسوانا، على تحمل تكاليف إقامة وانتقالات منتخبه قبل مواجهته مع المنتخب المصري وديا، يوم 14 أكتوبر المقبل. جاء ذلك بعدما أعلن اتحاد بتسوانا لكرة القدم الوجود في مصر يوم 7 أكتوبر لمواجهة مصر وديا يوم 14 من نفس الشهر، فى إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 التي تقام بالكاميرون، ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفراعنة في الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر المقبل بالقاهرة، وتجرى محاولات لإقامة اللقاء على استاد القاهرة الدولي.
حسام-البدرى

البدري يكشف موعد الإعلان عن جهاز المنتخب الوطني

يعقد حسام البدري، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، مؤتمرًا صحفيًّا فى الثانية ظهر الخميس المقبل بفندق الماريوت بقاعة صالون فيرا لتقديم الجهاز الفني الجديد للمنتخب والذي سيعلن عنه غدا الأربعاء، على أن يشرف على التنظيم اتحاد الكرة وشركة بريزنتيشن الراعي الرسمي للجبلاية والمنتخب الوطني. ومن المقرر أن يتم تقديم الجهاز المعاون للبدري، وشرح خطته المستقبلية خلال المؤتمر الصحفي يوم الخميس المُقبل، بحضور أعضاء اللجنة الخماسية بالجبلاية برئاسة عمرو الجنايني.
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