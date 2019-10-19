قرعة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد.. مصر في مجموعة سهلة

تحرير:أحمد سعيد ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٠ م

يد مصر

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية رجال لكرة اليد، والتي ستُقام في تونس خلال الفترة بين 16 حتى 26 من يناير المقبل عام 2020، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" في الصيف المقبل، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى بجانب كل من كينيا، غينيا، الكونغو الديمقراطية. واختارت تونس صاحبة الضيافة المجموعة التي تريد الوقوع فيها، حيث اختارت المجموعة الثالثة كما اختارت أن تواجه الرأس الأخضر في المباراة الأولى والتي ستُقام يوم 16 من يناير المقبل.

ويتأهل بطل البطولة الإفريقية مباشرةً إلى دورة الألعاب الأولمبية، على أن يتواجد الوصيف في تصفيات عالمية مؤهلة للبطولة، أما الستة منتخبات صاحبة الصدارة في الترتيب فتتأهل إلى بطولة العالم 2021 التي ستقام في مصر، مما يسمح بتأهل فريق سابع أيضًا إذا تواجد الفراعنة في المراكز الستة الأولى. وجاءت باقي المجموعات