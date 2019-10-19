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مدارس الإسكندرية آمنة.. رسالة من التعليم والصحة لأولياء الأمور

تحرير:محمد مجلى ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٧ م
فصل دراسي بالإسكندرية
فصل دراسي بالإسكندرية
دعا يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم، في محافظة الإسكندرية، أولياء الأمور إلى ضرورة الانتظام في مدارس المحافظة، اعتبارا من غد الأحد، بدون خوف أو قلق، مؤكدا سلامة المدارس، مشددا على ضرورة عدم الانسياق كل ما يكتب عبر صفحات التواصل الاجتماعي " فيسبوك" وغيرها من الصفحات، مؤكدا أن الدراسة انتظمت، اليوم السبت، بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين، وأن نسبة الغياب محدودة فى مدارس الفترتين، موضحا أن نسبة الحضور كانت مرتفعة وانتظمت الدرسة بشكل طبيعي.
وأكد وكيل الوزارة، التزام المعلمين بتدريس المقررات الدراسية وفق الخطة الزمنية الواردة من الوزارة للمناهج الدراسية المقررة للعام الدراسي 2019 - 2020. وأشار الديب، إلى استمرار قوافل المتابعة التي أطلقها تعليم الإسكندرية لمتابعة سير العملية التعليمية فنيا وإداريا، والتي تضم عددا كبيرا من إدارة المتابعة
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التهاب-الحلق-عند-الاطفال

أول رد من طب الإسكندرية على وفاة الطفلة «كرما» بالتهاب سحائي

حسمت كلية الطب، جامعة الإسكندرية، الجدل حول استقبال أطفال مصابين بالتهاب سحائي، بالإضافة إلى وفاة الطفلة كارما، بمستشفى سموحة الجامعي لطب وجراحة الأطفال، إذ أعلنت الكلية عدم استقبال أي حالة في العيادات الخارجية، وأنه لا توجد أي حالات اشتباه التهاب سحائي حتى الآن. وتطرق البيان إلى حالة الطفلة كارما محمد حافظ، 7سنوات، التى توفيت الخميس الماضي، تبين أن سبب الوفاة التهاب بالمخ "Encephalitis" وليس التهابا بأغشية المخ المعروف بالالتهاب السحائي "meningitis"، مشيرًا إلى أن الطفلة دخلت في غيبوبة وحالة صحية خطيرة، وتعاني من هبوط حاد وخلل بوظائف الجسم.
نهر النيل

لجنة إيراد النيل: استمرار زيادة وارد المياه بشكل يفوق المعدلات

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، اجتماعها الدوري برئاسة وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة وممثلي الجهات المعنية والمركز القومي لبحوث المياه؛ لمتابعة موقف فيضان النيل العام المائي الحالي وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر وما يتطلبه، ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وأكدت اللجنة أن الفيضان بدأ هذا العام بشكل متوسط حتى منتصف أغسطس الماضي.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

في اليوبيل الذهبي.. السيسي يستقبل رؤساء «الدستورية»

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا المشاركين في الاحتفالية الدولية للعيد الذهبي للقضاء الدستوري المصري، وذلك بحضور المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بتوجيه التهنئة إلى المحكمة الدستورية العليا المصرية بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري المصري.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يوجه بالتحول من التجميع إلى التصنيع في النقل

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة الإنتاج الحربي في تلبية احتياجات القوات المسلحة من المعدات العسكرية، من خلال ما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من قدرات تصنيعية متنوعة رفيعة المستوى، فضلا عن استغلال الفائض من تلك الطاقات الإنتاجية في المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتصنيع متطلبات السوق من أجهزة ومعدات بجودة عالية وبأسعار منافسة، بما يخدم ويطور الاقتصاد ويعود بالنفع على المواطن المصري.
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هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: تطعيم 7 ملايين طالب ضد الالتهاب السحائي.. ولا إصابات

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه يجري تطعيم 7 ملايين طالب بمراحل التعليم المختلفة "أولى حضانة، أولى ابتدائي، أولى إعدادي، أولى ثانوي"، ضد مرض الالتهاب السحائي، وجددت نفي رصد أي حالات مصابة بالالتهاب السحائي بين تلاميذ المدارس بجميع محافظات الجمهورية، وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن وزيرة الصحة والسكان شددت على تكثيف وزيادة الفرق الوقائية التي تقوم برصد جميع الأحداث الصحية بمديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية على مدار الساعة.
محافظ-الإسكندري-يتابع-العملية-التعليمية (6)

صحة الإسكندرية: مدارس المحافظة آمنة من مرض «السحائي»

قال الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة، بمحافظة الإسكندرية، إن الحالة الصحية داخل مدارس الإسكندرية مستقرة وآمنة، نافيًا ما رددته بعض مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن وجود حالتي التهاب سحائي لتلميذتين في مدرستين بالإسكندرية، مضيفًا أنه بناء على بلاغ من التأمين الصحي بدخول تلميذة بمدرسة مصطفى النجار الابتدائية بسموحة، إلى إحدى المستشفيات الخاصة، تعاني من صداع وقيء وارتفاع في درجة الحرارة، مشيرًا إلى أن هناك لجنة من الشئون الوقائية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ومنطقة شرق الطبية، قد توجهت للطالبة لمناظرة حالتها الصحية.
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أنتِ بنت بواب.. تصاعد أزمة ضحية التنمر بالإسكندرية

تصاعدت أزمة الطالبة روان محمد محمود المصري، بالصف الرابع بمدرسة عمر مكرم الابتدائية، بإدارة المنتزه التعليمية بمحافظة الإسكندرية، التي تعرضت للتنمر عن طريق ولية أمر زميلتها "شهد" إذ تعدت عليها بالضرب ونعتتها قائلة: "أنتي بنت بواب إزاي تضربي بنت مهندس بترول"، فيما قالت لها الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة: "ملكيش حق تتكلمي ومسمعش صوتك"، وتقدم ولي الأمر محمد المصري حارس عقار، ببلاغ إلى قسم شرطة أول المنتزه، يتهم فيه والدة تلميذة وأخصائية اجتماعية بمدرسة عمر مكرم، بالاعتداء على ابنته "روان" بالصف الرابع الابتدائي.
وكيل التعليم بالإسكندرية

«تعليم الإسكندرية»: تحويل أول مدرسة صناعية لعسكرية نقلة نوعية

قال يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن التعليم الفني هو قاطرة التنمية والإنتاج لمصر المستقبل، وتحويل بعض المدارس الصناعية لمدارس عسكرية يمثل نقلة نوعية لهذه النوعية من التعليم مما يعيد الانضباط لجميع الطلاب ويساهم في توعيتهم بدور القوات المسلحة في حماية الوطن داخليا وخارجيا، وكذلك الدور البارز في المشروعات التنموية القومية. وأشار الديب إلى ظاهرة التحاق العديد من طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة بمدارس التعليم الفني "صناعي، زراعي، تجاري، فندقي" رغم حصولهم على مجاميع مرتفعة تمكنهم من الالتحاق بالثانوية العامة.
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