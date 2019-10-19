مدارس الإسكندرية آمنة.. رسالة من التعليم والصحة لأولياء الأمور

تحرير:محمد مجلى ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٢٧ م

فصل دراسي بالإسكندرية

دعا يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم، في محافظة الإسكندرية، أولياء الأمور إلى ضرورة الانتظام في مدارس المحافظة، اعتبارا من غد الأحد، بدون خوف أو قلق، مؤكدا سلامة المدارس، مشددا على ضرورة عدم الانسياق كل ما يكتب عبر صفحات التواصل الاجتماعي " فيسبوك" وغيرها من الصفحات، مؤكدا أن الدراسة انتظمت، اليوم السبت، بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين، وأن نسبة الغياب محدودة فى مدارس الفترتين، موضحا أن نسبة الحضور كانت مرتفعة وانتظمت الدرسة بشكل طبيعي.

وأكد وكيل الوزارة، التزام المعلمين بتدريس المقررات الدراسية وفق الخطة الزمنية الواردة من الوزارة للمناهج الدراسية المقررة للعام الدراسي 2019 - 2020. وأشار الديب، إلى استمرار قوافل المتابعة التي أطلقها تعليم الإسكندرية لمتابعة سير العملية التعليمية فنيا وإداريا، والتي تضم عددا كبيرا من إدارة المتابعة