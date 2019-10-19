مانشستر سيتي يحقق فوزًا سهلا على كريستال بالاس

تحرير:محمد جمال ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٤ م

مانشستر سيتي

نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على نظيره كريستال بالاس بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت فى إطار الأسبوع التاسع من عمر بطولة الدورى الإنجيلزي (البريمرليج) على ملعب ملعب سيلهورست بارك، سجل هدفى المباراة كل من جبريال جيسوس فى الدقيقة 39 ودافيد سيلفا فى الدقيقة الـ41. بهذا الفوز يحتل السيتي المركز الثانى برصيد 19 نقطة وبفارق 5 نقاط عن المتصدر ليفربول الذى يملك 24 نقطة فى رصيده، بينما يتجمد رصيد كريستال بالاس عند 14 نقطة فى المركز السادس.

وجاءت المباراة بسيطرة كاملة من جانب السيتي الذى كان يعانى من غيابات عديدة فى خطوطه الدفاعية لكن نجح الستزنز فى التسديد فى مرات عديدة على مدار الشوط الأول، ليأتى هدف فى الدقيقة الـ39 من عمر المباراة بأقدام جابريال جيسوس وبتمريرة من برناردو سيلفا، ولم ينتظر السيتي سوى 95 ثانية ليأتى بالهدف الثانى بتوقيع



وجاءت المباراة بسيطرة كاملة من جانب السيتي الذى كان يعانى من غيابات عديدة فى خطوطه الدفاعية لكن نجح الستزنز فى التسديد فى مرات عديدة على مدار الشوط الأول، ليأتى هدف فى الدقيقة الـ39 من عمر المباراة بأقدام جابريال جيسوس وبتمريرة من برناردو سيلفا، ولم ينتظر السيتي سوى 95 ثانية ليأتى بالهدف الثانى بتوقيع دافيد سيلفا وبتمريرة من سترلينج.



ومع بداية الشوط الثانى ظهر كريستال مستسلمًا تمامًا أمام القوة الهجومية للستيزنز، الذى ظهر بقوة هجومية ومحاولات عديدة على مدار لشوط الثانى، لكن تألق هينيسي حارس مرمى كريستال بالاس منع السيتي من تسجيل الهدف الثالث لتنتهى المباراة بفوز السيتي بهدفين نظيفين يضعانه فى مركز الوصافة فى البرميرليج.