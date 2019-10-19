رياضة

مانشستر سيتي يحقق فوزًا سهلا على كريستال بالاس

تحرير:محمد جمال ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٣٤ م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على نظيره كريستال بالاس بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت فى إطار الأسبوع التاسع من عمر بطولة الدورى الإنجيلزي (البريمرليج) على ملعب ملعب سيلهورست بارك، سجل هدفى المباراة كل من جبريال جيسوس فى الدقيقة 39 ودافيد سيلفا فى الدقيقة الـ41. بهذا الفوز يحتل السيتي المركز الثانى برصيد 19 نقطة وبفارق 5 نقاط عن المتصدر ليفربول الذى يملك 24 نقطة فى رصيده، بينما يتجمد رصيد كريستال بالاس عند 14 نقطة فى المركز السادس.
وجاءت المباراة بسيطرة كاملة من جانب السيتي الذى كان يعانى من غيابات عديدة فى خطوطه الدفاعية لكن نجح الستزنز فى التسديد فى مرات عديدة على مدار الشوط الأول، ليأتى هدف فى الدقيقة الـ39 من عمر المباراة بأقدام جابريال جيسوس وبتمريرة من برناردو سيلفا، ولم ينتظر السيتي سوى 95 ثانية ليأتى بالهدف الثانى بتوقيع
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حسام البدري

البدري: ندرس لوائح الكاف ونحتاج اللاعبين الأولمبيين

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، على أن الباب مفتوح لجميع اللاعبين من أجل الانضمام لمنتخب "الفراعنة" في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الجهاز الفني يتابع عددا من اللاعبين خاصة وأنه يرى أن الفريق يعاني من نقص في بعض المراكز. وأضاف البدري في تصريحات لقناة تايم سبورت: "سنعاني في الفترة المقبلة استعدادًا للمباراة الرسمية الأولى أمام كينيا من حيث ضم اللاعبين، سيتم تجميع اللاعبين على مراحل قبل مباراة كينيا، وأحاول هذه الفترة أننا نخوض مباراة ودية يوم 8 نوفمبر".
ميتشو

ميتشو: يعجزون عن مواجهتنا بالكرة فيستخدمون السباب

أكد ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه درس المقاولون جديًّا قبل لقاء اليوم، الذي انتهى بفوز الفارس الأبيض بهدفين لهدف، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، التي عقده بعد نهاية المباراة، قائلا: "درسنا الفريق بشكل جيد قبل المباراة، وكنا نعلم تمامًا كيف يكون التحول الهجومي، وكيفية التعامل مع المنافس بعد خسارة الكرة.. بالرغم من استقبال الهدف في وقت مبكر من المباراة بعد هذا الخطأ الوحيد في المباراة بالنسبة لنا، وبعدها تم تدارك الموقف وتعادلنا وأنهينا الشوط الأول ونحن متقدمون".
يوفنتوس‎

«يوفنتوس» يفوز على «بولونيا» ويؤكد على الصدارة

نجح فريق يوفنتوس في الفوز على نظيره بولونيا، بهدفين لهدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، في إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإيطالي (الكالتشيو)، إذ سجل هدفي المباراة، لصالح الفريق، السيدة العجوز، كل من: «كريستيانو رونالدو»، في الدقيقة 19، و«ميراليم بيانيتش»، في الدقيقة الـ45 بينما سجل بولونيا، «دانيلو لارانجييرا»، في الدقيقة 26. وبهذا الفوز يحتفظ البيانكونيري بصدارة جدول الكالتشيو برصيد 22 نقطة جمعها من 8 مباريات، فاز في سبع وتعادل في واحدة.
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مانشستر سيتي

السيتي في مهمة رد الاعتبار أمام كريستال بالاس

تنطلق، اليوم السبت، مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل تشيلسي نظيره نيوكاسل على ملعب ستامفورد بريدج في تمام الساعة الرابعة عصرًا، ويحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 14 نقطة، بينما يوجد نيوكاسل في المركز الـ16 برصيد 8 نقاط، وضمن مباريات نفس الجولة يستقبل توتنهام نظيره واتفورد الساعة الرابعة عصرًا على ملعب توتنهام هوتسبير، ويحتل السبيرز المركز التاسع برصيد 11 نقطة، بينما يوجد واتفورد في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.
جوارديولا

جوارديولا عن السقوط أمام وولفرهامبتون: إنه يوم سيئ

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني فريق مانشستر سيتي، أن فريقه لم يظهر بالمستوى المطلوب أمام منافسه وولفرهامبتون، خلال المواجهة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسرها السيتي بهدفين نظيفين، سجلهما أداما تراوري، وبهذه الخسارة توقف رصيد السيتي عند 16 نقطة في المركز الثاني، في المقابل رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 10 نقاط في المركز الحادي عشر، وبعد خسارة أبناء جوارديولا وسع ليفربول الفارق مع منافسه المباشر إلى 8 نقاط، بعد أن أضاع السيتي ثلاث نقاط.
ولفرهامبتون

قاهر السيتي يعلق على أدائه مع وولفرهامبتون

أعرب أداما تراوري لاعب فريق ولفرهامبتون الإنجليزي، عن سعادته بتسجيله هدفين في مرمى مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي النسخة الماضية، وقيادة فريقه لفوز مهم وتاريخي في البريميرليج. وقال تراوري في تصريحات صحفية عقب المباراة، إن خطة المدرب كانت ناجحة أمام مانشستر سيتي اليوم، ونجحنا في تحقيق الفوز بطريقة رائعة. وعن مكانه في خطة مدربه خلال المباريات قال تراوري: "أنا ألعب أحيانًا في الجناح الأيسر وأحيانًا أخرى في الجناح الأيمن". وتابع: "سعيد للغاية بعد الفوز على مانشستر سيتي وسعيد لزملائي بالفوز الكبير اليوم".
ولفرهامبتون

مانشستر سيتي يسقط أمام وولفرهامبتون في البريميرليج

حقق فريق وولفرهامبتون فوزًا ثمينًا على نظيره مانشستر سيتي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الاتحاد، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، سجل أداما تراوري هدفي اللقاء، وبهذه الخسارة توقف رصيد السيتي عند 16 نقطة في المركز الثاني، في المقابل رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 10 نقاط في المركز الحادي عشر، وبعد خسارة أبناء جوارديولا وسع ليفربول الفارق مع منافسه المباشر إلى 8 نقاط، بعد أن أضاع السيتي ثلاث نقاط.
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