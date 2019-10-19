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لجنة إيراد النيل: استمرار زيادة وارد المياه بشكل يفوق المعدلات

تحرير:أ.ش.أ ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٥١ م
نهر النيل
نهر النيل
عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، اجتماعها الدوري برئاسة وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة وممثلي الجهات المعنية والمركز القومي لبحوث المياه؛ لمتابعة موقف فيضان النيل العام المائي الحالي وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر وما يتطلبه، ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وأكدت اللجنة أن الفيضان بدأ هذا العام بشكل متوسط حتى منتصف أغسطس الماضي.
وأضافت اللجنة أن الفيضان ازداد حتى أكتوبر الجاري، حيث زادت معدلات الأمطار بدرجة كبيرة، وإن كانت المياه الواردة خلال شهر أكتوبر فاقت كل المعدلات السابقة، ومن المتوقع استمرار تلك المعدلات خلال شهر نوفمبر. وأوضحت الإجراءات المطلوبة لتأهيل ورفع كفاءة وإحلال وتجديد أفمام ومصبات الترع، وتحديث خرائط تلك الزمامات
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أول رد من طب الإسكندرية على وفاة الطفلة «كرما» بالتهاب سحائي

حسمت كلية الطب، جامعة الإسكندرية، الجدل حول استقبال أطفال مصابين بالتهاب سحائي، بالإضافة إلى وفاة الطفلة كارما، بمستشفى سموحة الجامعي لطب وجراحة الأطفال، إذ أعلنت الكلية عدم استقبال أي حالة في العيادات الخارجية، وأنه لا توجد أي حالات اشتباه التهاب سحائي حتى الآن. وتطرق البيان إلى حالة الطفلة كارما محمد حافظ، 7سنوات، التى توفيت الخميس الماضي، تبين أن سبب الوفاة التهاب بالمخ "Encephalitis" وليس التهابا بأغشية المخ المعروف بالالتهاب السحائي "meningitis"، مشيرًا إلى أن الطفلة دخلت في غيبوبة وحالة صحية خطيرة، وتعاني من هبوط حاد وخلل بوظائف الجسم.
مدارس - فصل دراسي

مدارس الإسكندرية آمنة.. رسالة من التعليم والصحة لأولياء الأمور

دعا يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم، في محافظة الإسكندرية، أولياء الأمور إلى ضرورة الانتظام في مدارس المحافظة، اعتبارا من غد الأحد، بدون خوف أو قلق، مؤكدا سلامة المدارس، مشددا على ضرورة عدم الانسياق كل ما يكتب عبر صفحات التواصل الاجتماعي " فيسبوك" وغيرها من الصفحات، مؤكدا أن الدراسة انتظمت، اليوم السبت، بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين، وأن نسبة الغياب محدودة فى مدارس الفترتين، موضحا أن نسبة الحضور كانت مرتفعة وانتظمت الدرسة بشكل طبيعي.
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في اليوبيل الذهبي.. السيسي يستقبل رؤساء «الدستورية»

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا المشاركين في الاحتفالية الدولية للعيد الذهبي للقضاء الدستوري المصري، وذلك بحضور المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بتوجيه التهنئة إلى المحكمة الدستورية العليا المصرية بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري المصري.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يوجه بالتحول من التجميع إلى التصنيع في النقل

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة الإنتاج الحربي في تلبية احتياجات القوات المسلحة من المعدات العسكرية، من خلال ما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من قدرات تصنيعية متنوعة رفيعة المستوى، فضلا عن استغلال الفائض من تلك الطاقات الإنتاجية في المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتصنيع متطلبات السوق من أجهزة ومعدات بجودة عالية وبأسعار منافسة، بما يخدم ويطور الاقتصاد ويعود بالنفع على المواطن المصري.
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مصطفى الفقي

الفقي: تهنئة السيسي لرئيس إثيوبيا تساهم في حل قضية «سد النهضة»

أكد الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أن تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لآبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، بعد حصوله على جائزة نول للسلام، يساهم في حل قضية سد النهضة الإثيوبي. مضيفا خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، والذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، أن قضية «سد النهضة»، هي قضية كيدية تهدف إلى تعطيل مسيرة مصر نحو النمو والازدهار، مشيرًا إلى أن عملية بناء السد تهدف إلى خنق مصر، متهمًا عدة دول بالوقوف مع إثيوبيا في بنائه.
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سقوط أمطار مصحوبة ببرق ورعد بالوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار مصحوبة ببرق ورعد خاصة على مدينة الخارجة والقرى التابعة لها، فيما شهدت مناطق أخرى غيوما كثيفة حجبت أشعة الشمس. وكانت محافظة الوادي الجديد قد استعدت من خلال لجنة الأزمات والكوارث لتقلبات الطقس والعواصف الترابية التي قد تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى الاستعداد لسقوط أمطار مع اقتراب فصل الشتاء. وفي ذات السياق، تعرضت محافظة شمال سيناء، صباح اليوم الثلاثاء، لأمطار غزيرة وأصوات رعدية شديدة.
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الجندي أحمد فوزي: سيناء فيها وحوش.. ومصر ستظل قوية

قال أحد أبطال القوات المسلحة الجندي أحمد فوزي حسن، ابن قرية العباسة الكبرى بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، إن مصر تستحق كافة التضحيات التي تقدم من أجلها، وأن سيناء بها "وحوش" وأبطال، وأن مصر ستظل قوية بشعبها وجيشها، مشيرا إلى أنه أنه التحق بالجيش المصري في 24 أبريل 2015، وانضم لكتيبة (83) صاعقة في مدينة رفح قوات خاصة، حيث تم تدريبهم على أعلى مستوى، وأنه اشترك في عشرات المداهمات لاكتشاف وتدمير الأنفاق حيث تم خلالها اعتقال الكثير من العناصر التكفيرية.
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أبرزها تحرير سعر الأسمدة.. زراعة البرلمان تعتمد خطة عملها

وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، على خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الجديد، إذ تضمنت خطة اللجنة عدد من المحاور، متتعلق بقطاعات الزراعة، والثروة الحيوانية، والثروة السمكية، والتشريعات والزيارات الميدانية للجنة. وأكدت الخطة، خلال الاجتماع على ضرورة التوسع الرأسي، لزيادة الإنتاجية في كافة المحاصيل، ودراسة معوقات التوسع في النباتات الزيتية، وكيفية استعادة محصول القطن لعرشه المفقود.
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