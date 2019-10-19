الداخلية تداهم «مصحات الموت» في أبو النمرس

١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

مصحة لعلاج الإدمان- أرشيفية

حملة أمنية مكبرة شنتها الأجهزة الأمنية بوزارتي الصحة والداخلية استهدفت المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس جنوب محافظة الجيزة فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لجهودها فى مجال تحقيق المواجهة الشاملة لتعاطى وإدمان المواد المخدرة، ووجه ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحملة مُكبرة استهدفت عددًا من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بدائرة المركز وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وبمشاركة الجهات المختصة المعنية.

أسفرت جهود تلك الحملة عن استهداف 6 مراكز لعلاج الإدمان حيث تبين وجود المخالفات الآتية: عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة أو تسجيل بالنقابة، عدم وجود موافقات على العلاج للمرضى المتواجدين، عدم توافر تجهيزات طبية، وغرف (عناية– طوارئ– إفاقة)، عدم وجود فريق طبى مؤهل وعدم وجود تذاكر طبية. كما شملت