سقوط 4 عناصر إجرامية بـ«تشكيلة مخدرات» في الجيزة

١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ م

مواد مخدرة

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق جهودها وفق الإستراتيجية الموضوعة التي تستهدف مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الاتجار بالمواد المخدرة، وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي، عن تحقيق نتائج إيجابية عدة أبرزها ضبط عاطلين سبق اتهام أحدهما فى قضية مخدرات حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الوراق بقيادة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع الشمال، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1500 جرام، هاتف محمول ومبلغ مالي.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والهاتف للاتصال بعملائهما، والمبلغ من حصيلة البيع. وتمكن الرائد هاني مندور ومعاونه النقيب كريم عبدالرازق من ضبط عاطل سبق اتهامه فى 3 قضايا متنوعة حال تواجده بدائرة قسم شرطة الوارق، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جراما، هاتف محمول، ومبلغ مالي،