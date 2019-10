يوفينتوس يكرم كريستيانو رونالدو قبل مباراة بولونيا

واقترب رونالدو أيضا من رقم النجم الإيراني المعتزل علي دائي الهداف التاريخي للمنتخبات (109)، حيث رفع رونالدو رصيده بهدفه في أوكرانيا للهدف 95.

وتمكن رونالدو من تسجيل هدف التقدم في مباراة فريقه الجارية حاليًّا أمام بولونيا، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي (الكاليتشو).

Before kick-off for #JuveBologna, President Andrea Agnelli presents @Cristiano with his own commemorative #CR700 shirt! ?????? pic.twitter.com/sFGfHyuDhy