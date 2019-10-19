يوفينتوس يكرم كريستيانو رونالدو قبل مباراة بولونيا

تحرير:أحمد سعيد ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ م

رونالدو

هنأ أندريا أنييلي مالك نادي يوفنتوس الإيطالي، نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بمناسبة وصوله للهدف رقم 700 في مسيرته، وقبل مباراة اليوفي أمام بولونيا، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، سلم أنيلي، رئيس النادي قميص البيانكونيري لرونالدو حاملا الرقم 700، في إشارة إلى وصوله لهذا العدد من الأهداف. ونجح رونالد قائد المنتخب البرتغالي في تسجيل هدفه الـ700 في مسيرته الكروية وذلك بعد أن أحرز هدف خلال مباراة المنتخب أمام أوكرانيا ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

واقترب رونالدو أيضا من رقم النجم الإيراني المعتزل علي دائي الهداف التاريخي للمنتخبات (109)، حيث رفع رونالدو رصيده بهدفه في أوكرانيا للهدف 95. وتمكن رونالدو من تسجيل هدف التقدم في مباراة فريقه الجارية حاليًّا أمام بولونيا، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي (الكاليتشو). Before kick-off for