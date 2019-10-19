رياضة

يوفينتوس يكرم كريستيانو رونالدو قبل مباراة بولونيا

تحرير:أحمد سعيد ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٢٣ م
رونالدو
رونالدو
هنأ أندريا أنييلي مالك نادي يوفنتوس الإيطالي، نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بمناسبة وصوله للهدف رقم 700 في مسيرته، وقبل مباراة اليوفي أمام بولونيا، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، سلم أنيلي، رئيس النادي قميص البيانكونيري لرونالدو حاملا الرقم 700، في إشارة إلى وصوله لهذا العدد من الأهداف. ونجح رونالد قائد المنتخب البرتغالي في تسجيل هدفه الـ700 في مسيرته الكروية وذلك بعد أن أحرز هدف خلال مباراة المنتخب أمام أوكرانيا ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020.
واقترب رونالدو أيضا من رقم النجم الإيراني المعتزل علي دائي الهداف التاريخي للمنتخبات (109)، حيث رفع رونالدو رصيده بهدفه في أوكرانيا للهدف 95. وتمكن رونالدو من تسجيل هدف التقدم في مباراة فريقه الجارية حاليًّا أمام بولونيا، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي (الكاليتشو). Before kick-off for
اقرأ المزيد
حسام البدري

البدري: ندرس لوائح الكاف ونحتاج اللاعبين الأولمبيين

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، على أن الباب مفتوح لجميع اللاعبين من أجل الانضمام لمنتخب "الفراعنة" في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الجهاز الفني يتابع عددا من اللاعبين خاصة وأنه يرى أن الفريق يعاني من نقص في بعض المراكز. وأضاف البدري في تصريحات لقناة تايم سبورت: "سنعاني في الفترة المقبلة استعدادًا للمباراة الرسمية الأولى أمام كينيا من حيث ضم اللاعبين، سيتم تجميع اللاعبين على مراحل قبل مباراة كينيا، وأحاول هذه الفترة أننا نخوض مباراة ودية يوم 8 نوفمبر".
ميتشو

ميتشو: يعجزون عن مواجهتنا بالكرة فيستخدمون السباب

أكد ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه درس المقاولون جديًّا قبل لقاء اليوم، الذي انتهى بفوز الفارس الأبيض بهدفين لهدف، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، التي عقده بعد نهاية المباراة، قائلا: "درسنا الفريق بشكل جيد قبل المباراة، وكنا نعلم تمامًا كيف يكون التحول الهجومي، وكيفية التعامل مع المنافس بعد خسارة الكرة.. بالرغم من استقبال الهدف في وقت مبكر من المباراة بعد هذا الخطأ الوحيد في المباراة بالنسبة لنا، وبعدها تم تدارك الموقف وتعادلنا وأنهينا الشوط الأول ونحن متقدمون".
يوفنتوس‎

«يوفنتوس» يفوز على «بولونيا» ويؤكد على الصدارة

نجح فريق يوفنتوس في الفوز على نظيره بولونيا، بهدفين لهدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، في إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإيطالي (الكالتشيو)، إذ سجل هدفي المباراة، لصالح الفريق، السيدة العجوز، كل من: «كريستيانو رونالدو»، في الدقيقة 19، و«ميراليم بيانيتش»، في الدقيقة الـ45 بينما سجل بولونيا، «دانيلو لارانجييرا»، في الدقيقة 26. وبهذا الفوز يحتفظ البيانكونيري بصدارة جدول الكالتشيو برصيد 22 نقطة جمعها من 8 مباريات، فاز في سبع وتعادل في واحدة.
اقرأ المزيد من الأخبار
لاتسيو الايطالي

ريمونتادا مثيرة.. لاتسيو يتعادل مع أتالانتا

حقق فريق لاتسيو "ريمونتادا"، مثيرة، بعدما كان متأخرًا في الشوط الأول أمام أتالانتا، بثلاثية نظيفة، لكنه أدرك التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من مواجهات الدوري الإيطالي، لويس مورييل نجح في تسجيل هدفين لنيراتزوري بيرجامو. وأضاف أليخاندرو جوميز الهدف الثالث، وسجل ثلاثية لاتسيو تشيرو إيموبيلي، خواكين كوريا، وعاد إيموبيلي وأدرك هدف التعادل لأصحاب الأرض.
رونالدو‎

رونالدو يواصل كتابة التاريخ.. ويصل للهدف الـ700

لم يلعب كرة القدم سوى لتحطيم الأرقام القياسية، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وصل إلى الهدف الـ700 في مسيرته، خلال مواجهة منتخب بلاده ونظيره الأوكراني، التي تقام على "مجمع أولمبيسكي الوطني الرياضي"، ضمن مواجهات المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، وقلص "الدون" الفارق لصالح البرتغال في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، بعدما كان متأخرًا بهدفين نظيفين، كما وصل إلى هدفه الـ95 مع المنتخب، ليصبح على بُعد 14 هدفًا من الرقم القياسي للإيراني علي دائي، الهداف التاريخي على المستوى الدولي لكل منتخبات العالم.
ديبالا (1)

ديبالا يكشف أسباب رفضه الرحيل عن يوفنتوس

أكد الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالى، أنه تلقى عدة عروض للرحيل عن اليوفى ولكنه فضل الاستمرار فى تورينو موضحًا: "صرحت بأنني أريد البقاء مع يوفنتوس حتى قبل فتح باب الانتقالات الصيفية، أعتقد أنه لا يزال بإمكاني إعطاء الكثير ليوفنتوس، وأظهرت بعض اللمحات ضد إنتر ميلان". وسجل باولو ديبالا الهدف الأول لفريق يوفنتوس في شباك نظيره إنتر ميلان خلال فوز "السيدة العجوز" بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.
يوفنتوس

يوفنتوس يخطف صدارة الدوري بالفوز على إنتر

خطف فريق يوفنتوس فوزًا ثمينًا من نظيره إنتر ميلان، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب سان سيرو "جوزيبي مياتزا"، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإيطالي، سجل باولو ديبالا هدف التقدم للسيدة العجوز، وأدرك مارتينيز هدف التعادل لأصحاب الأرض، وأحرز هيجواين هدف الفوز لليوفي، الذي ألحق الخسارة الأول لأبناء كونتي، وحلق في صدارة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 19 نقطة، في المقابل تراجع إنتر إلى المركز الثاني بـ 18 نقطة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]