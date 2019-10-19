رويس يقود دورتموند للفوز على مونشنجلادباخ

تحرير:علي الزيني ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٣٢ م

رويس

عاد فريق بوروسيا دورتموند لطريق الانتصار، بعد ثلاثة تعادلات متتالية، بفوزه على مونشنجلادباخ بهدف نظيف، جاء عن طريق ماركو رويس، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب "سيغنال ايدونا بارك"، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الألماني، ليرفع رجال المدرب لوسيان فافر، رصيدهم إلى 15 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن بايرن ميونيخ الثالث، ولايبزج الخامس، في المقابل تجمد رصيد مونشنجلادباخ عند 16 نقطة، وظل في الصدارة، بفارق الأهداف عن فولفسبورج الثاني.

فريق بوروسيا دورتموند، عانى في الجولات الماضية، حيث تعادل مع آينتراخت فرانكفورت وفيردير بريمن وفرايبورج، قبل أن يعود لطريق الانتصارات في مباراة اليوم. وفي الدقيقة 58، سجل ماركو رويس، هدف المباراة الوحيد، بعد مجموعة من التمريرات انتهت بكرة بينية، وضعت رويس في مواجهة مع سومر حارس المرمى، ويسدد الكرة