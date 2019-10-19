إصابة 13 مجند أمن مركزي في انقلاب «لوري شرطة»

تحرير:محمد مصباح ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ م

إسعاف- أرشيفية

أصيب اليوم السبت، 13 مجندا بقوات الأمن المركزي، بإصابات متفرقة بالجسد، تنوعت ما بين ما بين كسور واشتباه في كسور بالأقدام والسواعد واشتباه كسر بالعمود الفقري لجندي واحد منهم، بعد انقلاب سيارة "لوري" تابعة للأمن المركزي أعلى كوبري تحيا مصر بمنطقة عز الدين دائرة أول بالإسماعيلية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، الذي قرر انتداب لجنة من المرور لإصدار تقرير بأسباب الواقعة، وسؤال المصابين بعد تماثلهم للشفاء.

وكان اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الاسماعيلية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بحدوث انقلاب سيارة "لوري" أمن مركزي تحمل رقم 14 ب/3888 شرطة، ووجود إصابات، بعد اختلال القيادة من قبل السائق. ودفع مرفق الإسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ9.سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات