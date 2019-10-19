رياضة

الزمالك يعبر المقاولون بصعوبة ويتصدر الدوري مؤقتًا

تحرير:أحمد سعيد ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٢ م
الزمالك والمقاولون
الزمالك والمقاولون
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا صعبًا على نظيره المقاولون العرب في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز. افتتح التسجيل في المباراة محمد سالم لذئاب الجبل في الدقيقة 12، وعدل النتيجة للأبيض التونسي فرجاني ساسي في الدقيقة 15، وسجل الهدف الثاني زميله أحمد سيد زيزو في الدقيقة 34، بهذه النتيجة رفع الأبيض رصيده للنقطة العاشرة في صدارة ترتيب جدول المسابقة، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة السابعة في المركز الرابع.
المباراة بدأت بضغط مبكر من لاعبي المقاولون العرب، وسط غياب تام من لاعبي الزمالك، وتمكنوا من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 12 عن طريق محمدد سالم. الضغط الأبيض بدأ وكثف اللاعبون محاولاتهم حتى نجح فرجاني ساسي في تسجيل هدف تعديل النتيجة برأسية رائعة أثر ضربة ركنية في الدقيقة 15، السيطرة ظلت متواصلة من لاعبي
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حسام البدري

البدري: ندرس لوائح الكاف ونحتاج اللاعبين الأولمبيين

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، على أن الباب مفتوح لجميع اللاعبين من أجل الانضمام لمنتخب "الفراعنة" في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الجهاز الفني يتابع عددا من اللاعبين خاصة وأنه يرى أن الفريق يعاني من نقص في بعض المراكز. وأضاف البدري في تصريحات لقناة تايم سبورت: "سنعاني في الفترة المقبلة استعدادًا للمباراة الرسمية الأولى أمام كينيا من حيث ضم اللاعبين، سيتم تجميع اللاعبين على مراحل قبل مباراة كينيا، وأحاول هذه الفترة أننا نخوض مباراة ودية يوم 8 نوفمبر".
ميتشو

ميتشو: يعجزون عن مواجهتنا بالكرة فيستخدمون السباب

أكد ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه درس المقاولون جديًّا قبل لقاء اليوم، الذي انتهى بفوز الفارس الأبيض بهدفين لهدف، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، التي عقده بعد نهاية المباراة، قائلا: "درسنا الفريق بشكل جيد قبل المباراة، وكنا نعلم تمامًا كيف يكون التحول الهجومي، وكيفية التعامل مع المنافس بعد خسارة الكرة.. بالرغم من استقبال الهدف في وقت مبكر من المباراة بعد هذا الخطأ الوحيد في المباراة بالنسبة لنا، وبعدها تم تدارك الموقف وتعادلنا وأنهينا الشوط الأول ونحن متقدمون".
يوفنتوس‎

«يوفنتوس» يفوز على «بولونيا» ويؤكد على الصدارة

نجح فريق يوفنتوس في الفوز على نظيره بولونيا، بهدفين لهدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، في إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإيطالي (الكالتشيو)، إذ سجل هدفي المباراة، لصالح الفريق، السيدة العجوز، كل من: «كريستيانو رونالدو»، في الدقيقة 19، و«ميراليم بيانيتش»، في الدقيقة الـ45 بينما سجل بولونيا، «دانيلو لارانجييرا»، في الدقيقة 26. وبهذا الفوز يحتفظ البيانكونيري بصدارة جدول الكالتشيو برصيد 22 نقطة جمعها من 8 مباريات، فاز في سبع وتعادل في واحدة.
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مران الزمالك

مران الزمالك.. رسائل قوية من ميتشو وغياب شيكابالا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعداداته لمباراة المقاولون العرب، التي تقام يوم السبت المقبل، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة في منافسات بطولة الدوري الممتاز، ووجه المدرب الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني للفارس الأبيض، عدة رسائل قوية إلى لاعبيه، قبل انطلاق المران الذي أقيم مساء اليوم الخميس، على ملعب النادي بميت عقبة، قائلا: "كرة القدم للرجال ونحن رجال، لا مكان للصغار في صفوف الفريق.. انطلقوا لخوض التدريبات".
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ميتشو يعقد جلسة مع ساسي وبوطيب قبل مران الزمالك

خاض الثنائي عبدالله جمعة ومحمود علاء لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف دوسان ستوجنوفيش المدرب العام للفريق، وذلك قبل انطلاق المران المقام حالياً بملعب النادي، حيث قام الثنائي بالجري حول الملعب، ثم الخضوع لبعض التمارين التأهيلية، وذلك بعض مشاركتهم في المواجهة الودية بين منتخب مصر وبوتسوانا. كما انتظم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية المقامة حاليا بملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
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ميتشو يغيب عن مران الزمالك لهذا السبب

يقود الثنائي دوسان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وعصام مرعي مدرب الفريق التدريبات، المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي بميت عقبة، وذلك بسبب سفر المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للفريق إلى برج العرب لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام بتسوانا الودية والمقررة إقامتها مساء اليوم، استعدادًا لمشواره بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، التى يبدؤها بمواجهتي كينيا وجزر القمر في نوفمبر المقبل، وذلك للوقوف على حالة لاعبي الفريق المتوقع مشاركتهم اليوم مع الفراعنة.
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رسالة من مرتضى منصور لفرجاني ساسي وأوباما

وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، رسالة إلى التونسي فرجاني ساسي، ويوسف إبراهيم (أوباما)، لاعبي القلعة البيضاء، عقب خسارة فريقه أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة، في بطولة السوبر المصري لموسم (2017- 2018)، على ملعب «برج العرب»، بحضور 10 آلاف مشجع، وانتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتوج أبناء الجزيرة باللقب الحادي عشر في تاريخه، وجاءت رسالة مرتضى خلال تصريحاته لقناة «الحدث اليوم» في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.
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