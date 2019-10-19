الزمالك يعبر المقاولون بصعوبة ويتصدر الدوري مؤقتًا

تحرير:أحمد سعيد ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:١٢ م

الزمالك والمقاولون

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا صعبًا على نظيره المقاولون العرب في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز. افتتح التسجيل في المباراة محمد سالم لذئاب الجبل في الدقيقة 12، وعدل النتيجة للأبيض التونسي فرجاني ساسي في الدقيقة 15، وسجل الهدف الثاني زميله أحمد سيد زيزو في الدقيقة 34، بهذه النتيجة رفع الأبيض رصيده للنقطة العاشرة في صدارة ترتيب جدول المسابقة، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة السابعة في المركز الرابع.

المباراة بدأت بضغط مبكر من لاعبي المقاولون العرب، وسط غياب تام من لاعبي الزمالك، وتمكنوا من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 12 عن طريق محمدد سالم. الضغط الأبيض بدأ وكثف اللاعبون محاولاتهم حتى نجح فرجاني ساسي في تسجيل هدف تعديل النتيجة برأسية رائعة أثر ضربة ركنية في الدقيقة 15، السيطرة ظلت متواصلة من لاعبي