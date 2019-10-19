عماد النحاس: «هدف الزمالك الأول من وحي خيال الحكم»

تحرير:محمد جمال ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ م

عماد النحاس

علق عماد النحاس المدير الفنى لفريق المقاولون العرب على الخسارة الأخيرة لذئاب الجبل، مهاجمًا حكم المباراة مشيرًا إلى أن الركنية التى احتسبها الحكم كانت من وحى خياله فقط. وقال النحاس خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سجلنا أولا، لكن الزمالك تعادل من هدف من وحي خيال الحكم، الركلة الركنية التى احتسبت للزمالك والتى جاء منها الهدف كانت من وحي خياله". وأكمل: "الحكم كان يرى اللون الأصفر فقط فى المباراة، أشهر بطاقته فى وجه لاعبينا وتجاهل الزمالك وفى النهاية خسرنا أمام فريق كبير، الزمالك استغل خبراته ونجح فى تحقيق الفوز".

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا صعبًا على نظيره المقاولون العرب في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، افتتح التسجيل في المباراة محمد سالم لذئاب الجبل في الدقيقة 12، وعدل النتيجة للأبيض التونسي فرجاني ساسي