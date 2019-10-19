رياضة

عماد النحاس: «هدف الزمالك الأول من وحي خيال الحكم»

تحرير:محمد جمال ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ م
عماد النحاس
عماد النحاس
علق عماد النحاس المدير الفنى لفريق المقاولون العرب على الخسارة الأخيرة لذئاب الجبل، مهاجمًا حكم المباراة مشيرًا إلى أن الركنية التى احتسبها الحكم كانت من وحى خياله فقط. وقال النحاس خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سجلنا أولا، لكن الزمالك تعادل من هدف من وحي خيال الحكم، الركلة الركنية التى احتسبت للزمالك والتى جاء منها الهدف كانت من وحي خياله". وأكمل: "الحكم كان يرى اللون الأصفر فقط فى المباراة، أشهر بطاقته فى وجه لاعبينا وتجاهل الزمالك وفى النهاية خسرنا أمام فريق كبير، الزمالك استغل خبراته ونجح فى تحقيق الفوز".
وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا صعبًا على نظيره المقاولون العرب في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على استاد السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، افتتح التسجيل في المباراة محمد سالم لذئاب الجبل في الدقيقة 12، وعدل النتيجة للأبيض التونسي فرجاني ساسي
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حسام البدري

البدري: ندرس لوائح الكاف ونحتاج اللاعبين الأولمبيين

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، على أن الباب مفتوح لجميع اللاعبين من أجل الانضمام لمنتخب "الفراعنة" في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الجهاز الفني يتابع عددا من اللاعبين خاصة وأنه يرى أن الفريق يعاني من نقص في بعض المراكز. وأضاف البدري في تصريحات لقناة تايم سبورت: "سنعاني في الفترة المقبلة استعدادًا للمباراة الرسمية الأولى أمام كينيا من حيث ضم اللاعبين، سيتم تجميع اللاعبين على مراحل قبل مباراة كينيا، وأحاول هذه الفترة أننا نخوض مباراة ودية يوم 8 نوفمبر".
ميتشو

ميتشو: يعجزون عن مواجهتنا بالكرة فيستخدمون السباب

أكد ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه درس المقاولون جديًّا قبل لقاء اليوم، الذي انتهى بفوز الفارس الأبيض بهدفين لهدف، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، التي عقده بعد نهاية المباراة، قائلا: "درسنا الفريق بشكل جيد قبل المباراة، وكنا نعلم تمامًا كيف يكون التحول الهجومي، وكيفية التعامل مع المنافس بعد خسارة الكرة.. بالرغم من استقبال الهدف في وقت مبكر من المباراة بعد هذا الخطأ الوحيد في المباراة بالنسبة لنا، وبعدها تم تدارك الموقف وتعادلنا وأنهينا الشوط الأول ونحن متقدمون".
يوفنتوس‎

«يوفنتوس» يفوز على «بولونيا» ويؤكد على الصدارة

نجح فريق يوفنتوس في الفوز على نظيره بولونيا، بهدفين لهدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، في إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإيطالي (الكالتشيو)، إذ سجل هدفي المباراة، لصالح الفريق، السيدة العجوز، كل من: «كريستيانو رونالدو»، في الدقيقة 19، و«ميراليم بيانيتش»، في الدقيقة الـ45 بينما سجل بولونيا، «دانيلو لارانجييرا»، في الدقيقة 26. وبهذا الفوز يحتفظ البيانكونيري بصدارة جدول الكالتشيو برصيد 22 نقطة جمعها من 8 مباريات، فاز في سبع وتعادل في واحدة.
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الزمالك-وديكيدها‎ (6)

السر وراء نقل مواجهة الزمالك ومصر إلى استاد السلام

كشف حسام الزناتي، مدير إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن سر نقل مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره إف سي مصر، في الجولة الثالثة للدوري، من ملعب بتروسبورت إلى استاد السلام، وقال الزناتي، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن الجهات الأمنية ترفض إقامة المباريات التي يحضر فيها الجمهور، وتحديدًا لقاءات الأهلي والزمالك، حتى إذا كانت بأعداد قليلة في ملاعب «بتروسبورت» و«الكلية الحربية» و«المقاولون العرب» وجهاز الرياضة العسكري، ومن ثم تقرر نقل المباراة إلى السلام.
هدف -الزمالك (4)

الزمالك يسعى لمواصلة انتصاراته في الدوري ضد نادي مصر

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره نادي مصر، على استاد السلام، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وأسندت لجنة الحكام في اتحاد الكرة المصري مهمة إدارة اللقاء للحكم طارق مجدي، ويعاونه تحسين أبو السادات ومحمد عبد المجيد، على أن يكون سعيد حمزة حكمًا رابعًا، ويسعى الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته في الدوري، بعدما حقق الفوز في مباراتين متتاليتين أمام الاتحاد السكندري ومصر للمقاصة، في الجولتين الأولى والثانية.
مانشستر سيتي

الأحد الكروي.. ماذا ينتظرك من مباريات اليوم؟

يشهد اليوم الأحد، العديد من المواجهات القوية والمثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية، حيث يستمر الدوري المصري بمواجهة الجونة أمام مصر للمقاصة في الثالثة عصرًا، وستكون المواجهة الأبرز في «الإجيبشن ليج» هي التي ستجمع بين الزمالك ونادي مصر، في الثامنة مساء اليوم، وفي الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا يلعب مانشستر سيتي ضد وولفر هامبتون، وساوثهامبتون ضد تشيلسي، وأرسنال ضد بورنموث، أما في الخامسة فيحل مانشستر يونايتد ضيفًا على نيوكاسل، في ختام الجولة الثامنة.
ميتشو

مفاجآت في قائمة الزمالك استعدادًا للقاء إف سي مصر

أعلن المدرب الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادًا لمباراة إف سي مصر، والمقرر إقامتها في الثامنة مساء غد الأحد، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز، ويسعى فريق الزمالك لمواصلة الانتصارات، حيث حقق الفريق الفوز على نظيره مصر للمقاصة في المباراة الماضية بهدف نظيف دون رد، بينما تعادل فريقا إف سي مصر أمام نظيره أسوان في المباراة التي جمعت بين الفريقين الأسبوع الماضي على استاد الكلية الحربية.
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