فرجاني ساسي يغيب عن الزمالك أمام إنبي

تحرير:علي الزيني ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ م

فرجاني ساسي من مباراة المقاولون

تأكد غياب الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مباراة فريقه المقبلة أمام نظيره إنبي، المقرر إقامتها في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز، بعدما حصل على البطاقة الحمراء، خلال مواجهة الفارس الأبيض والمقاولون العرب، التي أقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المسابقة المحلية، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض، بهدفين مقابل هدف.

فرجاني ساسي حصل على بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 56، بطاقة هي الثالثة له هذا الموسم ليتأكد غيابه عن المواجهة المقبلة أمام إنبي، لكنه حصل بطاقة صفراء ثانية، في الدقيقة 84 ويخرج مطرودًا، بعد تدخل عنيف على قدم لاعب المقاولون العرب. وتعد هذه هي البطاقة الحمراء الأولى للدولي التونسي خلال مسيرته مع الزمالك،



فرجاني ساسي حصل على بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 56، بطاقة هي الثالثة له هذا الموسم ليتأكد غيابه عن المواجهة المقبلة أمام إنبي، لكنه حصل بطاقة صفراء ثانية، في الدقيقة 84 ويخرج مطرودًا، بعد تدخل عنيف على قدم لاعب المقاولون العرب.



وتعد هذه هي البطاقة الحمراء الأولى للدولي التونسي خلال مسيرته مع الزمالك، والأولى له منذ 1861 يومًا، حيث كان الطرد الأخير لساسي مع الصفاقسي ضد الإفريقي في الرابع عشر من شهر سبتمبر من عام 2014.



وساهم فرجاني ساسي في فوز فريقه على المقاولون العرب، حيث أدرك هدف التعادل في الدقيقة الخامسة عشرة، بعدما ارتقى لعرضية أحمد سيد زيزو، برأسه في الشباك.