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بينهم أطفال..ارتفاع ضحايا تفجير أفغانستان لـ70 قتيلا

١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ م
انفجار في أفغانستان
انفجار في أفغانستان
ارتفعت حصيلة التفجير الذي استهدف مسجدا في أفغانستان خلال صلاة الجمعة إلى 70 قتيلا بينهم عشرات الأطفال، إذ نقلت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية، الليلة عن المتحدث باسم حاكم ولاية ننجرهار عطالله خوجياني قوله: «لدينا تقارير أن حصيلة القتلى وصلت إلى 70». بدوره، أوضح متحدث باسم إدارة التعليم في الولاية، أن 27 شخصا على الأقل من الضحايا هم من أطفال المدارس. يذكر أن هجوم منطقة هسكه مينه، هو ثاني أكثر اعتداء دموية هذا العام في أفغانستان، وأدى إلى إصابة 36 آخرين.
وفي 11 أكتوبر الماضي، شن مسلحون، هجوما على مسجد في شمال بوركينا فاسو، نتج عنه مقتل 16 شخصا وإصابة اثنين بجروح بالغة، وأوضح مصدر أمني، أن مسلحين هاجموا المسجد الكبير في سالموسي يوم الجمعة بين الساعة 19,00 و20,00؛ ما أسفر عن مقتل 16 شخصًا على الأقل". وأضاف المصدر أن 13 شخصًا لقوا حتفهم فورا، بينما مات
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بوريس-جونسون (2)

جونسون يتحدى القانون بسبب «بريكست»: سنغادر في موعدنا

قال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، إنه "لن يتفاوض مع قادة الاتحاد الأوروبي بشأن إرجاء عملية خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ولن يجبره القانون على القيام بذلك"، مؤكدا في كلمة أمام مجلس العموم أوردتها شبكة "سكاي نيوز" اليوم السبت: "سأواصل بذل قصاري جهدي لإتمام بريكست في الـ31 من أكتوبر الجاري"، مشيرا إلى أن "أفضل أمر بالنسبة للمملكة المتحدة، وكل أوروبا، هو أن نغادر بهذا الاتفاق الجديد في الموعد المحدد".
ترامب (2)

هل يعتزم ترامب الدخول في حرب تجارية مع أوروبا؟

على الرغم من موافقة المسؤولين الأمريكيين والصينيين، الأسبوع الماضي، على هدنة مبدئية في حربهم التجارية، فإن هناك إشارات ضئيلة على أي اتفاق سلام تجاري دائم بين أكبر اقتصادين في العالم، خاصة أن واشنطن لديها ما تريد فرضه على مجريات المفاوضات. وفي الوقت نفسه، فإن العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في نقطة منخفضة بعد تحرك واشنطن لفرض رسوم جمركية على سلع تتراوح بين النبيذ الفرنسي، والجبن الإيطالي، والزيتون الإسباني، وهي سلع لها قيمتها على المستوى التجاري.
بوريس-جونسون (1.) (2)

يوم تاريخي في بريطانيا.. البريكست أم التأجيل؟

بعد المحاولات الثلاث الفاشلة التي قامت بها رئيسة الحكومة البريطانية السابقة، تيريزا ماي، لهزيمة المشرعين، سيخوض زعيم المملكة المتحدة الحالي بوريس جونسون، معترك اتفاق خروج جديد لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي في جلسة تاريخية للبرلمان البريطاني. ومن المقرر أن يجتمع مجلس النواب للمرة الأولى منذ عام 1982، عندما كانت المملكة المتحدة في حالة حرب مع الأرجنتين؛ وذلك لمناقشة أحدث صيغة لاتفاق الخروج بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، والذي من المفترض أن يتم حسمه قبل نهاية أكتوبر الجاري.
المظاهرات- في- لبنان (7)

كنائس الشرق الأوسط ترفع الصلاة من أجل استقرار لبنان

أكد مجلس كنائس الشرق الأوسط، أنه يرفع الصلاة من أجل كرامة الإنسان في لبنان واستقرار مجتمعه والتزام مسؤولية الخير العام، إذ ذكر بيان أصدرته الأمانة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط، اليوم الجمعه، أنه في اللحظة التي يشتعل فيها لبنان من حرقة الناس ووجعهم، نرفع الصلاة من أجل كرامة إنسان لبنان واستقرار مجتمعه، كما ونصلّي ليُلهِم الرب ضمير القائمين على شئون البلاد لخدمة الخير العام، وتابع البيان: «لبنان الرسالة لطالما كان منارة مضيئة في هذا الشرق، لذا وفي حمأة غضب الناس ندعو جميع شركائنا وأصدقائنا في العالم لرفع الصلوات على نية هذا البلد وشعبه».
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العدوان -التركي -على -سوريا

استشهاد 8 مدنيين وإصابة 25 آخرين في غارات على سوريا

استشهد 8 مدنيين سوريين وأصيب نحو 25 آخرين في العدوان التركي المتواصل على الأراضي السورية بمدينة رأس العين وجوارها، رغم إعلان النظام التركي التوصل إلى اتفاق مع واشنطن بتعليق القصف لمدة 120 ساعة، إذ أفادت وكالة الأنباء السورية سانا، أن 8 مدنيين استشهدوا وأصيب 25 آخرون جراء قصف من قبَل طيران العدوان التركي ومدفعيته على قرية أم الخير ومنطقة زركان في محيط مدينة رأس العين، مضيفة أن النظام التركي واصل أيضا عدوانه بالطيران والقصف المدفعي العنيف على الأحياء السكنية داخل مدينة رأس العين.
تظاهرات العراق

الداخلية العراقية: مقتل 104 أشخاص وإصابة 6000 أخرين

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية وعمليات بغداد، سعد معن الموسوي، إن 104 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 6000 آخرين خلال الاحتجاجات في البلاد، مضيفًا خلال مؤتمر صحفي للمتحدثين باسم وزارات الدفاع والداخلية والصحة والعمليات المشتركة في العراق، أن ثمانية من قوات الأمن كانوا من بين القتلى، قائلًا: «إن 51 من المباني العامة و8 مقار للأحزاب السياسية قد أحرقت من قبل المتظاهرين»، مؤكدًا أن هنالك أيادي خبيثة تقف وراء استهداف المحتجين، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق في الجهة التي تقف وراء استهداف المتظاهرين، وفقًا لروسيا اليوم.
مظاهرات العراق

مقتل وإصابة 20 شخصًا بسبب قذائف وعمليات قنص بالعراق

لقي 20 شخصًا على الأقل بين قتلى ومصابين جراء سقوط قذائف وعمليات قنص مساء اليوم السبت، في مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد. جاء ذلك بعد أن كشفت حصيلة حكومية، اليوم، عن ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في العراق على مدار الأيام الأربعة الماضية إلى 100 قتيل في مختلف المدن، التي شهدت احتجاجات ضد الحكومة، بدءا من الثلاثاء الماضي. وأشارت الحصيلة الجديدة لضحايا الاحتجاجات التي تطالب بالقضاء على الفساد وتوفير سبل معيشة أفضل، إلى أن عدد الجرحى خلال المظاهرات تجاوز 4 آلاف جريح، وفقًا لما ذكرتة روسيا اليوم.
مظاهرات العراق

الأمم المتحدة تطالب بمحاسبة المسؤولين عن العنف في العراق

دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم السبت، إلى وقف أعمال العنف في البلاد، مشدّدة على وجوب محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف، إذ قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، في بيان لها على صفحتها في فيسبوك: «أشعر بحزن بالغ لوقوع خسائر غير مبررة في الأرواح. منذ خمسة أيام والتقارير ترد بوقوع وفيات وإصابات، لا بدّ من أن يتوقف هذا»، مضيفة: «أدعو جميع الأطراف إلى التوقف والتفكير، ويجب محاسبة المسؤولين عن العنف، فلتسُد روح الوحدة في عموم العراق»، وفقًا لما ذكرتة سكاي نيوز.
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