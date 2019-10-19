بينهم أطفال..ارتفاع ضحايا تفجير أفغانستان لـ70 قتيلا

١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ م

انفجار في أفغانستان

ارتفعت حصيلة التفجير الذي استهدف مسجدا في أفغانستان خلال صلاة الجمعة إلى 70 قتيلا بينهم عشرات الأطفال، إذ نقلت قناة «سكاي نيوز» الإخبارية، الليلة عن المتحدث باسم حاكم ولاية ننجرهار عطالله خوجياني قوله: «لدينا تقارير أن حصيلة القتلى وصلت إلى 70». بدوره، أوضح متحدث باسم إدارة التعليم في الولاية، أن 27 شخصا على الأقل من الضحايا هم من أطفال المدارس. يذكر أن هجوم منطقة هسكه مينه، هو ثاني أكثر اعتداء دموية هذا العام في أفغانستان، وأدى إلى إصابة 36 آخرين.

وفي 11 أكتوبر الماضي، شن مسلحون، هجوما على مسجد في شمال بوركينا فاسو، نتج عنه مقتل 16 شخصا وإصابة اثنين بجروح بالغة، وأوضح مصدر أمني، أن مسلحين هاجموا المسجد الكبير في سالموسي يوم الجمعة بين الساعة 19,00 و20,00؛ ما أسفر عن مقتل 16 شخصًا على الأقل". وأضاف المصدر أن 13 شخصًا لقوا حتفهم فورا، بينما مات