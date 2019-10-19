رياضة

ريال مدريد يسقط أمام مايوركا ويمنح برشلونة الصدارة

تحرير:محمد جمال ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ م
لاجو جونيور لاعب ريال مايوركا
لاجو جونيور لاعب ريال مايوركا
سقط فريق ريال مدريد أمام نظيره ريال مايوركا بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت ضمن منافسات الأسبوع التاسع من عمر بطولة الدورى الإسبانى (الليجا)، والتى أقيمت على ملعب ليبروستار (معقل ريال مايوركا)، وسجل هدف المباراة الوحيد لاجو جونيور لصالح مايوركا فى الدقيقة السابعة. وبهذا الفوز يحتل المركز الثانى برصيد 18 نقطة ويمنح غريمه برشلونة الصدارة والذى يملك فى رصيده 18 نقطة، بينما يصل مايوركا لنقطته الـعاشرة فى المركز الربع عشر من جدول الليجا.
مع بداية اللقاء حاول الريال السيطرة على الملعب وخطف هدف مبكر إلا أن الأمور سارت عكس ذلك، واستطاع ريال مايوركا خطف هدف مبكر فى الدقيقة السابعة بأقدام لاجو جونيور بتمريرة من زميله فى الفريق أليكس فيباس، واستطاع مايوركا على مدار الشوط فى العودة لمنطقته والدفاع للحفاظ على الهدف الأول وهو ما نجح فيه على
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البدري: ندرس لوائح الكاف ونحتاج اللاعبين الأولمبيين

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غاب النجم البلجيكي إيدين هازارد عن قائمة ريال مدريد التي أعلنها المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، التي تستعد لمواجهة ريال مايوركا اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني في تمام الساعة الواحدة ظهرًا على الملعب البلدي إبوروا، وذلك بعدما رُزق بطفله الرابع صباح اليوم، وحصل على إذن من زيدان، وتم ضم ماريانو دياز بدلا منه لأول مرة هذا الموسم، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، وشهدت القائمة العديد من الغيابات؛ مثل كارفاخال لسبب فني، وناتشو وأسينسيو ومودريتش وكروس وبيل وفاسكيز للإصابة.
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ريال مدريد في مهمة الحفاظ على الصدارة أمام مايوركا

تتواصل، اليوم السبت، مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، وذلك عندما يرحل برشلونة لمواجهة إيبار في تمام الساعة الواحدة ظهرًا على الملعب البلدي إبوروا، ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 16 نقطة، بينما يوجد إيبار في المركز الـ14 برصيد 9 نقاط، وتواجه الفريقان في الدوري في 10 مباريات من قبل، حقق خلالها البارسا الانتصار في 9 لقاءات وتعادل في مواجهة وحيدة، وسجل العملاق الكتالوني في تلك المباريات 33 هدفًا واهتزت شباكه بـ6 أهداف، وعلى ملعب إيبار تواجها 5 مرات من قبل، فاز برشلونة فيها بـ4 مباريات وتعادل في لقاء وحيد.
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تأجيل الكلاسيكو الإسباني لهذا السبب

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