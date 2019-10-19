ريال مدريد يسقط أمام مايوركا ويمنح برشلونة الصدارة

تحرير:محمد جمال ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ م

لاجو جونيور لاعب ريال مايوركا

سقط فريق ريال مدريد أمام نظيره ريال مايوركا بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت ضمن منافسات الأسبوع التاسع من عمر بطولة الدورى الإسبانى (الليجا)، والتى أقيمت على ملعب ليبروستار (معقل ريال مايوركا)، وسجل هدف المباراة الوحيد لاجو جونيور لصالح مايوركا فى الدقيقة السابعة. وبهذا الفوز يحتل المركز الثانى برصيد 18 نقطة ويمنح غريمه برشلونة الصدارة والذى يملك فى رصيده 18 نقطة، بينما يصل مايوركا لنقطته الـعاشرة فى المركز الربع عشر من جدول الليجا.

مع بداية اللقاء حاول الريال السيطرة على الملعب وخطف هدف مبكر إلا أن الأمور سارت عكس ذلك، واستطاع ريال مايوركا خطف هدف مبكر فى الدقيقة السابعة بأقدام لاجو جونيور بتمريرة من زميله فى الفريق أليكس فيباس، واستطاع مايوركا على مدار الشوط فى العودة لمنطقته والدفاع للحفاظ على الهدف الأول وهو ما نجح فيه على