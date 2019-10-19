هل يرحل «سامي قمصان» عن الجهاز الفني للنادي الأهلي؟
تحرير:أحمد سعيد
١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٥ م
سامي قمصان وفايلر
أصبح سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مهددًا بالرحيل عن الجهاز الفني، بعد انضمام السويسري المغربي شعيب سيكوك، محلل الأداء، إلى الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، إذ كشف مصدر بالنادي في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أن وظائف محلل الأداء شعيب، تختلف عن محللي الأداء السابقين، حيث كانت وظائفهم تصوير اللاعبين في التدريبات والمباريات وتقديم تقرير للمدير الفني بالتحركات والأرقام، موضحًا أن وظائف شعيب في الجهاز هو متابعة اللاعبين البدلاء في التدريبات وتقديم تقرير للجهاز الفني بشأن اللاعبين.
وأكد المصدر أن وظائف شعيب الحالية لا تختلف عن وظيفة سامي قمصان، مدرب الأحمال، مشددًا على أن هناك مفاضلة بين استمرار أحد الثنائي في الجهاز الفني، إلا أن استمرار شعيب الأقرب لوجهة نظر فايلر.
وتواجد شعيب سيكوك محلل الأداء في أكثر من مناسبة بمقر النادي بمدينة النصر، وذلك لمتابعة عدد من مباريات قطاع الناشئين،
وأكد المصدر أن وظائف شعيب الحالية لا تختلف عن وظيفة سامي قمصان، مدرب الأحمال، مشددًا على أن هناك مفاضلة بين استمرار أحد الثنائي في الجهاز الفني، إلا أن استمرار شعيب الأقرب لوجهة نظر فايلر.
وتواجد شعيب سيكوك محلل الأداء في أكثر من مناسبة بمقر النادي بمدينة النصر، وذلك لمتابعة عدد من مباريات قطاع الناشئين، بعدما طلب فايلر منه متابعة عدد من اللاعبين بقطاع الناشئين والحصول على تقارير خاصة بشأنهم، وحضر شعيب مباراة الأهلي وإف سي مصر مواليد 2001 الأسبوع الماضي، إلى جانب التقارير الفنية التي يحصل عليها من مدربي قطاع الناشئين.
ومن المقرر أن تشهد المباريات المقبلة لفرق قطاع الناشئين بالأهلي تواجد محلل الأداء بناء على طلب فايلر لمتابعة اللاعبين وتصعيد العناصر المميزة.