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أول رد من طب الإسكندرية على وفاة الطفلة «كرما» بالتهاب سحائي

تحرير:محمد مجلى ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٨ م
التهاب سحائي
التهاب سحائي
حسمت كلية الطب، جامعة الإسكندرية، الجدل حول استقبال أطفال مصابين بالتهاب سحائي، بالإضافة إلى وفاة الطفلة كارما، بمستشفى سموحة الجامعي لطب وجراحة الأطفال، إذ أعلنت الكلية عدم استقبال أي حالة في العيادات الخارجية، وأنه لا توجد أي حالات اشتباه التهاب سحائي حتى الآن. وتطرق البيان إلى حالة الطفلة كارما محمد حافظ، 7سنوات، التى توفيت الخميس الماضي، تبين أن سبب الوفاة التهاب بالمخ "Encephalitis" وليس التهابا بأغشية المخ المعروف بالالتهاب السحائي "meningitis"، مشيرًا إلى أن الطفلة دخلت في غيبوبة وحالة صحية خطيرة، وتعاني من هبوط حاد وخلل بوظائف الجسم.
وأضاف البيان أنه تم حجز الطفلة بالعناية المركزة، ووضعها على جهاز التنفس الصناعي وتم التعامل مع الحالة، وقد أظهرت الأشعة المقطعية على المخ بأنها تعاني من التهاب بالمخ، وليس "التهاب سحائي"، وكانت الطفلة بحاجة لجرعة كبيرة من عقار الأجسام المضادة (IVIG) والذي يتكلف حسب وزنها نحو 32 ألف جنيه، وتم توفير الجرعات
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نهر النيل

لجنة إيراد النيل: استمرار زيادة وارد المياه بشكل يفوق المعدلات

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، اجتماعها الدوري برئاسة وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة وممثلي الجهات المعنية والمركز القومي لبحوث المياه؛ لمتابعة موقف فيضان النيل العام المائي الحالي وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر وما يتطلبه، ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وأكدت اللجنة أن الفيضان بدأ هذا العام بشكل متوسط حتى منتصف أغسطس الماضي.
مدارس - فصل دراسي

مدارس الإسكندرية آمنة.. رسالة من التعليم والصحة لأولياء الأمور

دعا يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم، في محافظة الإسكندرية، أولياء الأمور إلى ضرورة الانتظام في مدارس المحافظة، اعتبارا من غد الأحد، بدون خوف أو قلق، مؤكدا سلامة المدارس، مشددا على ضرورة عدم الانسياق كل ما يكتب عبر صفحات التواصل الاجتماعي " فيسبوك" وغيرها من الصفحات، مؤكدا أن الدراسة انتظمت، اليوم السبت، بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين، وأن نسبة الغياب محدودة فى مدارس الفترتين، موضحا أن نسبة الحضور كانت مرتفعة وانتظمت الدرسة بشكل طبيعي.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

في اليوبيل الذهبي.. السيسي يستقبل رؤساء «الدستورية»

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا المشاركين في الاحتفالية الدولية للعيد الذهبي للقضاء الدستوري المصري، وذلك بحضور المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بتوجيه التهنئة إلى المحكمة الدستورية العليا المصرية بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري المصري.
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السيسي يوجه بالتحول من التجميع إلى التصنيع في النقل

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة الإنتاج الحربي في تلبية احتياجات القوات المسلحة من المعدات العسكرية، من خلال ما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من قدرات تصنيعية متنوعة رفيعة المستوى، فضلا عن استغلال الفائض من تلك الطاقات الإنتاجية في المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتصنيع متطلبات السوق من أجهزة ومعدات بجودة عالية وبأسعار منافسة، بما يخدم ويطور الاقتصاد ويعود بالنفع على المواطن المصري.
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مدارس - فصل دراسي

مدارس الإسكندرية آمنة.. رسالة من التعليم والصحة لأولياء الأمور

دعا يوسف الديب، وكيل مديرية التربية والتعليم، في محافظة الإسكندرية، أولياء الأمور إلى ضرورة الانتظام في مدارس المحافظة، اعتبارا من غد الأحد، بدون خوف أو قلق، مؤكدا سلامة المدارس، مشددا على ضرورة عدم الانسياق كل ما يكتب عبر صفحات التواصل الاجتماعي " فيسبوك" وغيرها من الصفحات، مؤكدا أن الدراسة انتظمت، اليوم السبت، بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين، وأن نسبة الغياب محدودة فى مدارس الفترتين، موضحا أن نسبة الحضور كانت مرتفعة وانتظمت الدرسة بشكل طبيعي.
ضبط-لحوم-ودواجن-فاسدة

غلق 10 منشآت غذائية وإعدام 2 طن أغذية فاسدة بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، اليوم الجمعة، حملة مكثفة على المنشآت الغذائية، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، واستمرارا لمجهودات صحة الشرقية في متابعة المنشآت الغذائية، واتخاذ اللازم حيال المخالفين للقانون، لإحكام السيطرة على سوق الغذاء، حفاظا على صحة المواطنين بالمحافظة، حيث تم المرور على 54 منشأة غذائية؛ ما أسفر عن إعدام 2 طن و345 كجم من الأغذية، لوجود تغير في خواصها الطبيعية.
هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: تطعيم 7 ملايين طالب ضد الالتهاب السحائي.. ولا إصابات

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أنه يجري تطعيم 7 ملايين طالب بمراحل التعليم المختلفة "أولى حضانة، أولى ابتدائي، أولى إعدادي، أولى ثانوي"، ضد مرض الالتهاب السحائي، وجددت نفي رصد أي حالات مصابة بالالتهاب السحائي بين تلاميذ المدارس بجميع محافظات الجمهورية، وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن وزيرة الصحة والسكان شددت على تكثيف وزيادة الفرق الوقائية التي تقوم برصد جميع الأحداث الصحية بمديريات الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية على مدار الساعة.
محافظ-الإسكندري-يتابع-العملية-التعليمية (6)

صحة الإسكندرية: مدارس المحافظة آمنة من مرض «السحائي»

قال الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة، بمحافظة الإسكندرية، إن الحالة الصحية داخل مدارس الإسكندرية مستقرة وآمنة، نافيًا ما رددته بعض مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن وجود حالتي التهاب سحائي لتلميذتين في مدرستين بالإسكندرية، مضيفًا أنه بناء على بلاغ من التأمين الصحي بدخول تلميذة بمدرسة مصطفى النجار الابتدائية بسموحة، إلى إحدى المستشفيات الخاصة، تعاني من صداع وقيء وارتفاع في درجة الحرارة، مشيرًا إلى أن هناك لجنة من الشئون الوقائية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ومنطقة شرق الطبية، قد توجهت للطالبة لمناظرة حالتها الصحية.
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