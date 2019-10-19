أول رد من طب الإسكندرية على وفاة الطفلة «كرما» بالتهاب سحائي

تحرير:محمد مجلى ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٨ م

التهاب سحائي

حسمت كلية الطب، جامعة الإسكندرية، الجدل حول استقبال أطفال مصابين بالتهاب سحائي، بالإضافة إلى وفاة الطفلة كارما، بمستشفى سموحة الجامعي لطب وجراحة الأطفال، إذ أعلنت الكلية عدم استقبال أي حالة في العيادات الخارجية، وأنه لا توجد أي حالات اشتباه التهاب سحائي حتى الآن. وتطرق البيان إلى حالة الطفلة كارما محمد حافظ، 7سنوات، التى توفيت الخميس الماضي، تبين أن سبب الوفاة التهاب بالمخ "Encephalitis" وليس التهابا بأغشية المخ المعروف بالالتهاب السحائي "meningitis"، مشيرًا إلى أن الطفلة دخلت في غيبوبة وحالة صحية خطيرة، وتعاني من هبوط حاد وخلل بوظائف الجسم.

وأضاف البيان أنه تم حجز الطفلة بالعناية المركزة، ووضعها على جهاز التنفس الصناعي وتم التعامل مع الحالة، وقد أظهرت الأشعة المقطعية على المخ بأنها تعاني من التهاب بالمخ، وليس "التهاب سحائي"، وكانت الطفلة بحاجة لجرعة كبيرة من عقار الأجسام المضادة (IVIG) والذي يتكلف حسب وزنها نحو 32 ألف جنيه، وتم توفير الجرعات