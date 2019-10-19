«يوفنتوس» يفوز على «بولونيا» ويؤكد على الصدارة

تحرير:محمد جمال ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٩ م

يوفنتوس

نجح فريق يوفنتوس في الفوز على نظيره بولونيا، بهدفين لهدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، في إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإيطالي (الكالتشيو)، إذ سجل هدفي المباراة، لصالح الفريق، السيدة العجوز، كل من: «كريستيانو رونالدو»، في الدقيقة 19، و«ميراليم بيانيتش»، في الدقيقة الـ45 بينما سجل بولونيا، «دانيلو لارانجييرا»، في الدقيقة 26. وبهذا الفوز يحتفظ البيانكونيري بصدارة جدول الكالتشيو برصيد 22 نقطة جمعها من 8 مباريات، فاز في سبع وتعادل في واحدة.

بدأت المباراة بسيطرة من السيدة العجوز، على أجواء المباراة ليسجل رونالدو، الهدف الأول للبيانكونيري فى الدقيقة الـ19، لكن لم ينتظر بولونيا سوى 7 دقائق ليأتي بهدف التعادل بأقدام دنيلو لارانجييرا، وبتمريرة من إبراهيما مباي، واستمرت المحاولات على مدار الشوطين لكن الشوط انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. مع