رياضة

«يوفنتوس» يفوز على «بولونيا» ويؤكد على الصدارة

تحرير:محمد جمال ١٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١١:١٩ م
يوفنتوس
يوفنتوس
نجح فريق يوفنتوس في الفوز على نظيره بولونيا، بهدفين لهدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، في إطار الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى الإيطالي (الكالتشيو)، إذ سجل هدفي المباراة، لصالح الفريق، السيدة العجوز، كل من: «كريستيانو رونالدو»، في الدقيقة 19، و«ميراليم بيانيتش»، في الدقيقة الـ45 بينما سجل بولونيا، «دانيلو لارانجييرا»، في الدقيقة 26. وبهذا الفوز يحتفظ البيانكونيري بصدارة جدول الكالتشيو برصيد 22 نقطة جمعها من 8 مباريات، فاز في سبع وتعادل في واحدة.
بدأت المباراة بسيطرة من السيدة العجوز، على أجواء المباراة ليسجل رونالدو، الهدف الأول للبيانكونيري فى الدقيقة الـ19، لكن لم ينتظر بولونيا سوى 7 دقائق ليأتي بهدف التعادل بأقدام دنيلو لارانجييرا، وبتمريرة من إبراهيما مباي، واستمرت المحاولات على مدار الشوطين لكن الشوط انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. مع
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البدري: ندرس لوائح الكاف ونحتاج اللاعبين الأولمبيين

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، على أن الباب مفتوح لجميع اللاعبين من أجل الانضمام لمنتخب "الفراعنة" في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الجهاز الفني يتابع عددا من اللاعبين خاصة وأنه يرى أن الفريق يعاني من نقص في بعض المراكز. وأضاف البدري في تصريحات لقناة تايم سبورت: "سنعاني في الفترة المقبلة استعدادًا للمباراة الرسمية الأولى أمام كينيا من حيث ضم اللاعبين، سيتم تجميع اللاعبين على مراحل قبل مباراة كينيا، وأحاول هذه الفترة أننا نخوض مباراة ودية يوم 8 نوفمبر".
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ميتشو: يعجزون عن مواجهتنا بالكرة فيستخدمون السباب

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هل يرحل «سامي قمصان» عن الجهاز الفني للنادي الأهلي؟

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ديبالا (2)

باولو ديبالا يستهدف إقناع ساري بقدراته

يبدو أن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا يتمسك بالبقاء في صفوف يوفنتوس لأقصى درجة ممكنة، حيث قرر فتح صفحة جديدة مع السيدة العجوز، بعد تمكنه من التغلب على بدايته الصعبة مع البيانكونيري، الموسم الجاري، وذلك بحسب ما أشار إليه موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، وكان ديبالا قريبا من الرحيل في الميركاتو الصيفي الأخير إلى مانشستر يونايتد أو توتنهام، لكنه قرر في النهاية البقاء في تورينو، وأوضح الموقع الإيطالي أن ديبالا بدأ يقنع المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري بقدراته.
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رونالدو يواصل كتابة التاريخ.. ويصل للهدف الـ700

لم يلعب كرة القدم سوى لتحطيم الأرقام القياسية، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وصل إلى الهدف الـ700 في مسيرته، خلال مواجهة منتخب بلاده ونظيره الأوكراني، التي تقام على "مجمع أولمبيسكي الوطني الرياضي"، ضمن مواجهات المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، وقلص "الدون" الفارق لصالح البرتغال في الدقيقة 72 من ركلة جزاء، بعدما كان متأخرًا بهدفين نظيفين، كما وصل إلى هدفه الـ95 مع المنتخب، ليصبح على بُعد 14 هدفًا من الرقم القياسي للإيراني علي دائي، الهداف التاريخي على المستوى الدولي لكل منتخبات العالم.
ميلان

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